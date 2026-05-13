Tras siete Tours y siete Vueltas, el corredor de Movistar disputa el primer Giro de Italia a sus 30 años

¿Hasta dónde puede llegar el principal aspirante español al Giro de Italia, Enric Mas, en la carrera de este año? El corredor de Movistar dijo a los periodistas antes de la salida que firmaría en la línea de puntos para terminar en el podio en Roma, y ​​después de una primera etapa sin incidentes en Bulgaria, la dirección de Movistar ciertamente se mantiene discretamente optimista sobre las opciones de general del piloto de 30 años en Italia.

El abandono de Mas en el Tour de Francia y su incapacidad para correr durante meses durante su proceso de recuperación de una operación para curar una tromboflebitis en su pierna izquierda ha significado que hasta ahora haya pasado desapercibido en el Giro.

Sin embargo, salvo los tres ganadores del Gran Tour presentes: Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), Egan Bernal (Netcompany Ineos) y Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Mas tiene uno de los historiales más impresionantes en carreras de tres semanas entre los contendientes del Giro, principalmente gracias a nada menos que cuatro podios en la Vuelta a España, en 2018, 2021, 2022. y 2024.

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Su cambio después de 14 Tours y Vueltas en total a un primer Giro de Italia, dijo Mas a los periodistas antes del inicio del Giro, se debió en parte a “tener que descansar del Tour de Francia durante al menos un año después de que las cosas no funcionaron en las últimas ediciones. El ambiente en Italia es diferente. Vamos a por ello”.

Actualmente noveno en la general a 10 segundos del grupo principal de favoritos, Mas se mantiene en un buen lugar, dijo el codirector de carreras de Movistar, Matt White. ciclismonoticias Poco antes de la carrera abandonó Bulgaria.

“Nuestro objetivo al entrar es estar entre los cinco primeros en la general. Evaluaremos cómo vamos, pero hasta ahora todo va bien. Se ha perdido muchas carreras debido a la lesión que tuvo, pero también ha hecho un buen entrenamiento en el medio”.

“Obviamente tuvo que resolver su problema de lesiones del año pasado, y luego, justo cuando regresó a la competencia este año, tuvo un touchdown (segunda lesión), por lo que tuvimos que alterar los planes de cara al Giro en términos de preparación para la carrera. Pero ahora mismo, está en un buen lugar”.

Si bien White está de acuerdo en que el Blockhaus de la etapa 7 es donde comenzará la batalla general, enfatiza que la fortaleza de Mas radica en su capacidad para recorrer la distancia en Grandes Vueltas, ya en la tercera semana. Es alentador que ahí es donde tradicionalmente también se pierde y se gana el Giro.

“Definitivamente tiene resiliencia en la tercera semana. Si miras sus resultados, rara vez tuvo esos malos resultados en la última semana. Así que su mayor cualidad es la consistencia y, sobre todo, está esperando con ansias el Giro. Ha hecho muchos Tours y Vueltas, pero está motivado para probar algo nuevo”.

Como único corredor protegido, Mas tiene corredores asignados para mantenerlo en buena posición en las etapas llanas, y ese papel en ese terreno recaerá en el veterano corredor portugués y ex campeón nacional Nelson Oliveira.

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“Es Nelson, 100%. Es básicamente una especie de capitán de equipo, ha realizado algunas Grandes Vueltas a lo largo de los años”, añade White con una sonrisa, refiriéndose al total de 23 GT del Campeón Nacional Portugués hasta la fecha, todos ellos completados.

“Pero como siempre ocurre con los corredores de la general, necesitan confiar en esa persona, y hay mucha confianza entre esos dos”.

En las subidas, Mas contará con el apoyo de otro experimentado escalador del Giro, Einer Rubio. Aunque el colombiano tiene dos primeros resultados en el Giro en el pasado, además de una victoria de etapa en 2023, otras fuentes del equipo dicen ciclismonoticias que Rubio no actuará como plan B para la general en caso de que Mas flaquee. Más bien, y esto es indicativo de la fe de Movistar en las opciones del español en el Giro, quizás Mas sea su único líder.

La falta de experiencia de Vingegaard en el Giro de Italia ha sido señalada como una posible grieta en su armadura, y dado que Mas también es un recién llegado al Gran Tour italiano, la pregunta también es relevante para él. Cuando se le preguntó qué desventaja podría suponer esto para el jefe de su equipo, White señala que “el Tour es la carrera más estresante de todas, pero el Giro es una carrera diferente y un estilo de carrera diferente”.

“Pero hay que poder adaptarse, y Max (Sciandri, director deportivo de Movistar) ha hecho muchos Giros, yo he hecho muchos Giros, así que también tenemos mucha experiencia en el coche”.

Si bien el clima frío y lluvioso nunca ha sido el punto fuerte de Mas, posiblemente el momento más difícil para Mas en el papel con respecto a algunos de los otros especialistas de la general podría ser la contrarreloj de la etapa 10 en Toscana, de Viareggio a Massa.

“Va a ser difícil para él”, dice Sciandri sobre el esfuerzo de 42 kilómetros a lo largo de la costa. “Pero él conoce la zona porque ahí es donde empezamos Tirreno, y yo también fui a comprobarlo en persona. Conozco la zona muy bien.

“Es un recorrido muy sencillo, así que intentaremos limitar las pérdidas, ya que obviamente hay corredores de la general con más capacidad contrarreloj”.

Respecto al Giro en general, Sciandri dice, en lugar de mirar demasiado hacia adelante: “Lo que estamos haciendo ahora es dividirlo en bloques”. Terminaremos los tres días en Bulgaria, luego está la sección hasta Blockhaus, luego la meta en la cima de Corno alle Scale (en la etapa 9) en la frontera entre Toscana y Emilia, que también he reconocido.

Es bastante duro, sobre todo los últimos cuatro kilómetros al 8, 8,5%, y antes hay un gran y largo trabajo, subidas y subidas durante los últimos 90 kilómetros”.

“Pero de todos modos, vamos repasando los diferentes bloques de la carrera, dándole tiempo para que se acostumbre. Es algo nuevo para Enric, pero ahora ha probado el Giro, sabe cómo se siente este pelotón y sabemos que lo estamos haciendo bien”. Todo va bien hasta el momento”.