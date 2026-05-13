Tras siete Tours y siete Vueltas, el corredor de Movistar disputa el primer Giro de Italia a sus 30 años

¿Hasta dónde puede llegar el principal aspirante español al Giro de Italia, Enric Mas, en la carrera de este año? El corredor de Movistar dijo a los periodistas antes de la salida que firmaría en la línea de puntos para terminar en el podio en Roma, y ​​después de una primera etapa sin incidentes en Bulgaria, la dirección de Movistar ciertamente se mantiene discretamente optimista sobre las opciones de general del piloto de 30 años en Italia.

El abandono de Mas en el Tour de Francia y su incapacidad para correr durante meses durante su proceso de recuperación de una operación para curar una tromboflebitis en su pierna izquierda ha significado que hasta ahora haya pasado desapercibido en el Giro.

Sin embargo, salvo los tres ganadores del Gran Tour presentes: Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), Egan Bernal (Netcompany Ineos) y Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Mas tiene uno de los historiales más impresionantes en carreras de tres semanas entre los contendientes del Giro, principalmente gracias a nada menos que cuatro podios en la Vuelta a España, en 2018, 2021, 2022. y 2024.

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