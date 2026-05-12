El velocista del Lotto-Intermarché y su compañero de equipo Milan Menten se recuperan de una enfermedad previa a la carrera

Arnaud De Lie no pudo disputar ninguna de las llegadas al sprint del Giro de Italia en Bulgaria, pero el velocista belga y su equipo Lotto-Intermarché están contentos de que todavía esté en carrera después de sufrir una gastroenteritis en los días previos a la Grande Partenza.

De Lie ganó el Lotto Famenne Ardenne Classic el 3 de mayo pero, como muchos otros ciclistas, sufrió una enfermedad mientras volaba a Bulgaria. Su compañero Milan Menten también sufrió, incluso tuvo que ser examinado en el hospital tras desmayarse, lo que retrasó su viaje al Giro de Italia.

El británico Josh Giddings recibió una llamada de último minuto para reemplazar a Liam Slock, quien fue considerado demasiado enfermo para tomar la salida en la Corsa Rosa. Se ha sugerido ampliamente que la gastroenteritis fue causada por estiércol de vaca que fue arrastrado en la carretera durante la carrera belga empapada por la lluvia.

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De Lie quedó atrapado en el accidente de la etapa 1 y luego cayó en las subidas de las etapas 2 y 3. Sin embargo, terminó ambas etapas y viajó a Italia con el resto del pelotón el domingo por la noche y aprovechó el día de descanso del lunes para impulsar su recuperación.

Pasó de la alegría de su primera victoria de la temporada 2026 en el Lotto Famenne Ardenne Classic a sufrir gastroenteritis y sus secuelas mientras competía.

“Me sentí bien hasta que, durante el vuelo a Bulgaria, sentí que empeoraba cada vez más. Creo que nunca me había sentido tan mal”, dijo De Lie. Nieuwsblad del Giro.

El velocista belga sufrió en la subida de la etapa 3, y su ex compañero de equipo Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike) le ofreció apoyo y solidaridad llevando el bidón de De Lie en la subida. Un gesto de sólo unos pocos gramos y vatios pero que ofrece una enorme ayuda psicológica.

De Lie perdió contacto con el pelotón en la subida, pero finalmente regresó al pelotón y terminó en el puesto 47.

Lotto-Intermarché espera que el sufrimiento de De Lie y Menten se vea recompensado más adelante en el Giro. La carrera se reanudará el martes y se espera que la sexta etapa del jueves termine con un sprint en el centro de Nápoles.

“La recuperación tiene un costo enorme para el cuerpo”, dijo el médico del equipo Lotto-Intermarché, Gerald Ackerl. Nieuwsblad.

“Siguieron adelante porque estamos casi seguros de que mejorarán en los próximos días. En el caso del Milan, sólo lo hicimos venir cuando estábamos cien por cien seguros de que no había ningún peligro para su salud”.

“¿Se recuperará más rápido el Milan porque enfermó antes? No podemos decirlo. Sólo sabemos que mejorarán. La medida más importante que hemos tomado es ponerlos juntos en la misma habitación”.