El velocista del Lotto-Intermarché y su compañero de equipo Milan Menten se recuperan de una enfermedad previa a la carrera

Arnaud De Lie no pudo disputar ninguna de las llegadas al sprint del Giro de Italia en Bulgaria, pero el velocista belga y su equipo Lotto-Intermarché están contentos de que todavía esté en carrera después de sufrir una gastroenteritis en los días previos a la Grande Partenza.

De Lie ganó el Lotto Famenne Ardenne Classic el 3 de mayo pero, como muchos otros ciclistas, sufrió una enfermedad mientras volaba a Bulgaria. Su compañero Milan Menten también sufrió, incluso tuvo que ser examinado en el hospital tras desmayarse, lo que retrasó su viaje al Giro de Italia.

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Lotto-Intermarché espera que el sufrimiento de De Lie y Menten se vea recompensado más adelante en el Giro. La carrera se reanudará el martes y se espera que la sexta etapa del jueves termine con un sprint en el centro de Nápoles.

“La recuperación tiene un costo enorme para el cuerpo”, dijo el médico del equipo Lotto-Intermarché, Gerald Ackerl. Nieuwsblad.

“Siguieron adelante porque estamos casi seguros de que mejorarán en los próximos días. En el caso del Milan, sólo lo hicimos venir cuando estábamos cien por cien seguros de que no había ningún peligro para su salud”.