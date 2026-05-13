Las esperanzas de Egan Bernal de recuperar la camiseta rosa de líder en el Giro de Italia parecían peligrosamente cercanas a una pesadilla el martes, cuando el escalador de Netcompany Ineos retrocedió desde el pelotón en la única subida categorizada de la etapa 4.
El campeón del Giro 2021 había demostrado sus habilidades de escalada el sábado en Bulgaria, moviéndose sin esfuerzo a través de un trío de subidas en la etapa 2, obteniendo en el camino seis segundos de bonificación en el Red Bull KM y saltando más de 100 lugares hasta el tercer lugar en la clasificación general.
Sin embargo, Bernal sufrió inesperadamente en la única subida categorizada de la etapa 4, la larga ascensión de segunda categoría al Cozzo Tunno. Netcompany Ineos estuvo entre los equipos que marcaron el ritmo en la base del ascenso, donde la carretera tenía las pendientes más altas del 7%, luego se acercó al 5% durante la mayor parte de los 14,4 kilómetros.
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Sin embargo, a 1,5 km de la cima, Bernal perdió contacto con el pelotón de cabeza.
Una vez en el largo descenso, Bernal había abandonado el top 10 virtual en la clasificación general y se vio obligado a una persecución en pánico cuando faltaba aproximadamente medio minuto para recuperarse.
Su compañero de equipo Ben Turner esperó a que lo ayudara en la persecución, cualquier advertencia de desastre comenzó a decaer cuando Bernal se encontró en un pequeño grupo de persecución que incluía al candidato a la general Derek Gee (Lidl-Trek), quien estaba luchando contra un problema mecánico.
A 20 km del final, Bernal y el grupo perseguidor estaban sólo 25 segundos atrás. Regresó al grupo líder y terminó sano y salvo en el grupo de 42 corredores con Thymen Arensman y Turner, el británico disputando el sprint por el cuarto lugar. Tanto Bernal como Arensman cayeron un puesto cada uno en la general, ahora cuarto y quinto, respectivamente.
Al principio del día, el director deportivo Leo Basso había dicho que era una etapa “abierta”, con la oportunidad para Netcompany Ineos de presionar a otros equipos en ascenso.
Sin embargo, los problemas de Bernal, si bien no le cuestan tiempo en la general, exponen dudas sobre su condición y signos de interrogación de cara a las pruebas de escalada importantes, mucho más difíciles, que se avecinan en este Giro.
Bernal aún no ha hablado con los medios sobre su actuación en el escenario 4.
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