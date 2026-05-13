El piloto de Netcompany-Ineos se defiende en el descenso, pero el rendimiento no augura nada bueno para las perspectivas de la general

Las esperanzas de Egan Bernal de recuperar la camiseta rosa de líder en el Giro de Italia parecían peligrosamente cercanas a una pesadilla el martes, cuando el escalador de Netcompany Ineos retrocedió desde el pelotón en la única subida categorizada de la etapa 4.

El campeón del Giro 2021 había demostrado sus habilidades de escalada el sábado en Bulgaria, moviéndose sin esfuerzo a través de un trío de subidas en la etapa 2, obteniendo en el camino seis segundos de bonificación en el Red Bull KM y saltando más de 100 lugares hasta el tercer lugar en la clasificación general.

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