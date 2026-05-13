El ciclista belga abandonó la etapa 4 después de vaciar el tanque en la última subida de segunda categoría, su compañero de equipo no tomará la salida en la etapa 5

Arnaud De Lie había estado sufriendo desde que comenzó el Giro de Italia y fue demasiado para soportar el martes cuando la carrera del belga llegó a un final prematuro en la segunda mitad de la etapa 4.

Su compañero de equipo Milan Menten sufrió durante la etapa para terminar penúltimo en Cosenza, a más de 18 minutos del ganador, pero se unió a De Lie para abandonar el miércoles por la mañana, confirmó Lotto Intermarché.

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“Lamentablemente, el día de descanso no trajo la recuperación que Arnaud esperaba. Se vio obligado a abandonar este Giro debido a una enfermedad. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos verlo de regreso en el pelotón muy pronto”, publicó Lotto-Intermarché en las redes sociales después de la etapa 4 el martes.

“Milán Menten no tomará la salida en la quinta etapa del Giro de Italia. Al igual que varios corredores de nuestro equipo, cayó enfermo la semana pasada”, escribieron en una publicación en las redes sociales.

Varios ciclistas enfermaron y, según informes, algunos requirieron tratamiento hospitalario. Lotto Intermarché tuvo que sacar a Liam Slock de su equipo del Giro, reclutando al debutante Josh Giddings como reemplazo de último minuto.