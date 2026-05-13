El ciclista belga abandonó la etapa 4 después de vaciar el tanque en la última subida de segunda categoría, su compañero de equipo no tomará la salida en la etapa 5

Arnaud De Lie había estado sufriendo desde que comenzó el Giro de Italia y fue demasiado para soportar el martes cuando la carrera del belga llegó a un final prematuro en la segunda mitad de la etapa 4.

Su compañero de equipo Milan Menten sufrió durante la etapa para terminar penúltimo en Cosenza, a más de 18 minutos del ganador, pero se unió a De Lie para abandonar el miércoles por la mañana, confirmó Lotto Intermarché.

Ambos corredores enfermaron antes del Giro con un virus estomacal atribuido al estiércol de vaca en las carreteras de una carrera en Bélgica la semana anterior, que ganó De Lie.

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El velocista belga se vio atrapado detrás de la caída tardía en la etapa inicial en Bulgaria, pero de todos modos no estaba en condiciones de correr hacia la victoria, como se evidenció al día siguiente cuando sufrió en la última subida del día y terminó en el puesto 155.

De Lie hizo el traslado de Bulgaria a Italia, pero su condición no mejoró en el día de descanso y volvió a caer en la etapa 4. De hecho, la mayoría de los velocistas estaban distanciados en la subida de categoría 2 a Cozzo Tunno dentro de los últimos 50 km de la etapa del martes, pero pronto se confirmó por radio de carrera que De Lie se había subido a su auto de equipo y abandonó la carrera.

“Lamentablemente, el día de descanso no trajo la recuperación que Arnaud esperaba. Se vio obligado a abandonar este Giro debido a una enfermedad. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos verlo de regreso en el pelotón muy pronto”, publicó Lotto-Intermarché en las redes sociales después de la etapa 4 el martes.

“Aunque Arnaud De Lie levantó los brazos en señal de victoria en el Lotto Famenne Ardenne Classic, lamentablemente esa victoria tuvo consecuencias desagradables, ya que muchos corredores enfermaron debido a bacterias en la superficie de la carretera durante esa misma carrera”.

En la mañana de la quinta etapa, el equipo confirmó también la salida de Menten.

“Milán Menten no tomará la salida en la quinta etapa del Giro de Italia. Al igual que varios corredores de nuestro equipo, cayó enfermo la semana pasada”, escribieron en una publicación en las redes sociales.

“Milán viajó a Bulgaria e Italia con la esperanza de recuperarse completamente bajo la supervisión de nuestros médicos, pero desafortunadamente eso no ha sido posible. Todavía se siente demasiado enfermo para continuar su Giro.

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“Le deseamos a Milán un buen vuelo de regreso a Bélgica y esperamos verlo volver a competir pronto”.

Se pensaba que los ciclistas se habían infectado con Campylobacter después de ganar el Famenne Ardenne Classic a principios de este mes. Hubo informes de estiércol de vaca en la ruta, con la lluvia empapándolo por las carreteras y las ruedas de los ciclistas rociándolo sobre el pelotón.

Varios ciclistas enfermaron y, según informes, algunos requirieron tratamiento hospitalario. Lotto Intermarché tuvo que sacar a Liam Slock de su equipo del Giro, reclutando al debutante Josh Giddings como reemplazo de último minuto.

Y ahora el extraño incidente ha provocado que su principal esperanza de ganar una etapa tenga que regresar a casa, así como su potencial plan B. El equipo continuará con sólo seis corredores para las etapas restantes.

“Me sentí bien hasta que, durante el vuelo a Bulgaria, sentí que empeoraba cada vez más. Creo que nunca me había sentido tan mal”, dijo De Lie después de las tres primeras etapas.

De Lie centrará ahora su atención en el Tour de Francia. Siempre estuvo dispuesto a salir temprano del Giro para evitar las etapas montañosas más adelante en la carrera.