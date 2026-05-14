El ciclista británico se pregunta qué pasaría si llegara a la meta, pero dice que está “muy feliz” de que el líder colombiano no haya perdido tiempo

Ben Turner se quedó preguntándose qué pasaría si al final de la etapa 4 del Giro de Italia, después de haber corrido al cuarto lugar del grupo reducido en Cosenza después de que las prioridades generales de Netcompany Ineos significaran que tuviera que usar parte de su poder para ayudar a Egan Bernal.

El ex ganador del Tour de Francia y del Giro cayó sorprendentemente a 44,6 km del final de la única subida categorizada del día, el único contendiente real en hacerlo, después de que Movistar decidiera iluminar la carrera en el Cozzo Tunno.

Con solo el colíder general Thymen Arensman y Turner en el grupo, la tarea de traer al campeón colombiano de regreso al grupo de favoritos recayó en el británico, quien aceptó debidamente y logró pilotear a Bernal para superar el déficit de 30 segundos antes de la meta.

Últimos vídeos de

te puede gustar



'Sin él, ya estaría perdiendo minutos' – Egan Bernal agradece a su compañero Ben Turner por salvarlo en la complicada cuarta etapa del Giro de Italia



Pánico y dudas cuando Egan Bernal cayó en una subida inofensiva en el Giro de Italia



'Fácilmente podríamos haber estado en la izquierda y hubiéramos sido nosotros': Netcompany Ineos se beneficia del caos del Giro de Italia mientras Egan Bernal sube a la tercera posición en la general

Pero una vez que se abrió el sprint reducido para ganar la etapa, Turner no pudo igualar a jugadores como el eventual ganador Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG), habiendo gastado sus balas en los 40 km anteriores. Quedó ligeramente expulsado mientras recuperaba el aliento en una valla después de la meta, no pudo contener su frustración.

“Para ser justos, parece una gran decepción, pero… bueno, no sé, tenía buenas piernas. Fue bueno cuidar de Egan y estoy muy feliz de que no haya perdido tiempo”, dijo Turner.

“Personalmente, tenía buenas piernas, así que fue agradable. Estaba escalando con algunos muchachos realmente buenos, y no quedaban muchos. Fue agradable tener esa sensación otra vez, así que fue bueno saber que al menos estoy en forma”.

Presionado por preguntarse qué habría sucedido si no hubiera tenido que proteger la general de Bernal, sabía que la lucha por la victoria podría haber sido mucho más reñida. Ya tiene una victoria de etapa en la Vuelta, después de convertirse en un velocista polivalente, pero no pudo lucirla el martes; El enfoque general del equipo fue lo primero.

“Por supuesto, hoy tuve muchas piernas. Creo que, de lo contrario, el resultado final hubiera sido diferente, pero mira, estamos aquí para hacer un trabajo de equipo, tenemos prioridades”, dijo.

“Estoy muy orgulloso del desempeño que hicimos como equipo y creo que estamos andando muy bien como grupo, así que estoy deseando que llegue el resto de los días”.

El veterano australiano Jack Haig también confirmó al final que este había sido el plan desde el principio para Ineos, sabiendo que Bernal y el colíder Arensman podrían verse presionados en la subida de 14 km.

Qué leer a continuación



Geraint Thomas advierte sobre un posible dolor de cabeza en la general en la complicada final de la etapa 2 del Giro de Italia después de que Netcompany Ineos escapara ileso del agitado primer partido



El MVP de la etapa: Matteo Sobrero salva a Derek Gee-West, guía a Ciccone hacia la maglia rosa y ayuda a Egan Bernal en el Giro de Italia



'Lo importante fue que lo intentamos' – Movistar lo puso todo pero no logró capturar la etapa del Giro de Italia

“Para nosotros personalmente, se trataba más bien de intentar pasar el día con la general como prioridad para empezar, y luego, como beneficio adicional, terminaríamos con Ben o Filippo (Ganna allí al final, y podríamos intentar ganar la etapa con ellos”, dijo Haig a los periodistas.

“Obviamente, Pippo estaba luchando un poco en la subida. Yo estaba con él e hicimos todo lo posible para tratar de volver al grupo, pero teníamos a Ben allí y logró obtener un buen resultado al final. Mostró una muy buena forma de cara al resto del Giro”.

Haig y Turner tuvieron palabras ligeramente diferentes sobre lo que significa para Bernal ser eliminado tan temprano, con el primero hablando de la realidad de su encuentro interrumpido, y el segundo diciendo que “no es un gran estrés”.

“También debemos darnos cuenta de que no ha tenido muchas carreras antes de este Giro, y sufrió un pequeño revés con un pequeño problema en la rodilla”, dijo Haig.

“Probablemente no tenga las mejores piernas en este momento, podemos verlo ahora mismo, pero con suerte, con esa deducción de carga en el Giro, podrá aprovecharlo, y deberíamos tener la primera información sobre Blockhaus”.

“Creo que después del día de descanso y las etapas fáciles, es bastante normal estar bastante bloqueado porque fue una escalada realmente explosiva”, añadió Turner. “Así que creo que no es un gran estrés. Seguro que tiene el nivel, eso está claro, y eso no cambia nada para nosotros. Todavía tenemos mucha confianza en él”.

Lo que está claro es que la expectación por Blockhaus en la etapa 7 será alta, y si Bernal tiene piernas similares a las de hoy, no habrá dónde esconderse para el campeón del Giro 2021. Ahora ocupa el cuarto lugar en la general después de que Turner apagara el posible incendio de hoy, pero Arensman parece más fuerte en el quinto lugar de la general, y es probable que el holandés termine como su único líder si Bernal tiene otro día como este.