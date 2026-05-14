El ciclista británico se pregunta qué pasaría si llegara a la meta, pero dice que está “muy feliz” de que el líder colombiano no haya perdido tiempo

Ben Turner se quedó preguntándose qué pasaría si al final de la etapa 4 del Giro de Italia, después de haber corrido al cuarto lugar del grupo reducido en Cosenza después de que las prioridades generales de Netcompany Ineos significaran que tuviera que usar parte de su poder para ayudar a Egan Bernal.

El ex ganador del Tour de Francia y del Giro cayó sorprendentemente a 44,6 km del final de la única subida categorizada del día, el único contendiente real en hacerlo, después de que Movistar decidiera iluminar la carrera en el Cozzo Tunno.

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Pero una vez que se abrió el sprint reducido para ganar la etapa, Turner no pudo igualar a jugadores como el eventual ganador Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG), habiendo gastado sus balas en los 40 km anteriores. Quedó ligeramente expulsado mientras recuperaba el aliento en una valla después de la meta, no pudo contener su frustración.

“Para ser justos, parece una gran decepción, pero… bueno, no sé, tenía buenas piernas. Fue bueno cuidar de Egan y estoy muy feliz de que no haya perdido tiempo”, dijo Turner.

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