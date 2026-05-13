Wilco Kelderman abandona la Corsa Rosa antes de la etapa hacia Cosenza tras sufrir una fuerte caída en Bulgaria en la etapa 2

Jonas Vingegaard, favorito de la general del Giro de Italia, ha perdido a su compañero de equipo clave en Visma-Lease a Bike, Wilco Kelderman, y el experimentado escalador y gregario holandés se vio obligado a abandonar la carrera antes de la etapa 4.

Kelderman sufrió una fuerte caída en la caída a alta velocidad durante la etapa 2 en Bulgaria. Consiguió terminar la etapa y la etapa 3 hasta Sofía, pero no se ha recuperado de sus lesiones mientras se reanuda la Corsa Rosa en el sur de Italia.

“Desafortunadamente, Wilco Kelderman no comenzará la etapa 4 del Giro de Italia después de su accidente hace un par de días, ya que todavía siente los efectos persistentes del accidente”, anunció el equipo Visma-Lease a Bike a través de las redes sociales mientras el equipo viajaba hacia el inicio de la etapa 4 en Catanzaro.

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Kelderman es la primera derrota de Visma-Lease a Bike después de evitar en gran medida el accidente masivo en la etapa 2.

Fue visto como un corredor de apoyo clave para Vingegaard y su intento de lograr la victoria general en el Giro. Sepp Kuss y Davide Piganzoli se enfrentan ahora a trabajo extra en las etapas clave de montaña de la carrera.

El holandés de 35 años participaba en su vigésimo Gran Vuelta. Terminó tercero en la general del Giro de Italia 2020.

Ocho de los 184 titulares ahora tienen que abandonar el Giro debido a caídas y lesiones según nuestra página de seguimiento de abandonos, y Kelderman se une a los siete que ya estuvieron fuera durante los primeros tres días.

Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG), Ådne Holter (Uno-X Mobility), Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) resultaron heridos en el accidente de la etapa 2.

El contendiente de la general Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG) y Andrea Vendrame (Jayco AlUla) también tuvieron que abandonar la carrera después de la etapa debido a sus lesiones.