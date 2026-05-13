Wilco Kelderman abandona la Corsa Rosa antes de la etapa hacia Cosenza tras sufrir una fuerte caída en Bulgaria en la etapa 2

Jonas Vingegaard, favorito de la general del Giro de Italia, ha perdido a su compañero de equipo clave en Visma-Lease a Bike, Wilco Kelderman, y el experimentado escalador y gregario holandés se vio obligado a abandonar la carrera antes de la etapa 4.

Kelderman sufrió una fuerte caída en la caída a alta velocidad durante la etapa 2 en Bulgaria. Consiguió terminar la etapa y la etapa 3 hasta Sofía, pero no se ha recuperado de sus lesiones mientras se reanuda la Corsa Rosa en el sur de Italia.

“Desafortunadamente, Wilco Kelderman no comenzará la etapa 4 del Giro de Italia después de su accidente hace un par de días, ya que todavía siente los efectos persistentes del accidente”, anunció el equipo Visma-Lease a Bike a través de las redes sociales mientras el equipo viajaba hacia el inicio de la etapa 4 en Catanzaro.

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Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG), Ådne Holter (Uno-X Mobility), Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) resultaron heridos en el accidente de la etapa 2.