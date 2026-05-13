Un australiano se recupera de abrasiones en hombros, piernas y codos tras un accidente masivo en Burgas

Alpecin-Premier Tech tendrá que ajustar sus ambiciones para el Giro de Italia de este año, ya que Kaden Groves, su “mejor arma” para ganar etapas, abandonó la carrera en los primeros kilómetros llanos de la etapa 4 el martes.

La selección belga confirmó en las redes sociales que el australiano no continuaría debido a las lesiones sufridas en la jornada inaugural del Gran Tour de tres semanas.

“Desafortunadamente, Kaden Groves abandonó el Giro de Italia durante la etapa de hoy”, publicó Alpecin-Premier Tech en Instagram.

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