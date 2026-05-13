Un australiano se recupera de abrasiones en hombros, piernas y codos tras un accidente masivo en Burgas

Alpecin-Premier Tech tendrá que ajustar sus ambiciones para el Giro de Italia de este año, ya que Kaden Groves, su “mejor arma” para ganar etapas, abandonó la carrera en los primeros kilómetros llanos de la etapa 4 el martes.

La selección belga confirmó en las redes sociales que el australiano no continuaría debido a las lesiones sufridas en la jornada inaugural del Gran Tour de tres semanas.

“Desafortunadamente, Kaden Groves abandonó el Giro de Italia durante la etapa de hoy”, publicó Alpecin-Premier Tech en Instagram.

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Dylan Groenewegen y Kaden Groves chocan cuando las barreras con pies y el final estrecho provocan un enorme choque a alta velocidad en la etapa inicial del Giro de Italia.

“Nuestro corredor australiano todavía sufre las consecuencias de su caída durante la primera etapa de la carrera y no pudo recuperarse lo suficiente para continuar el Giro. Deseamos a Kaden una pronta recuperación”.

Groves estaba entre un grupo de una docena de corredores que cayeron en un gran accidente en el último kilómetro de la etapa inicial del Giro en Burgas, Bulgaria. Alpecin-Premier Tech informó en ese momento que Groves “sufrió abrasiones en ambos hombros, pantorrilla y codo”, pero pudo continuar en las etapas 2 y 3.

Una vez que el australiano volvió a la acción para la cuarta etapa en suelo italiano, tras el primer día de descanso del Grand Tour, duró sólo 43 kilómetros de los 139 kilómetros desde Catanzaro. La ruta fue una oportunidad para que Groves fuera parte de otro final rápido para velocistas, incluso con una subida categorizada en la mitad posterior de la ruta.

Correr en Bulgaria no le traería buenos recuerdos a Groves, quien terminó bien en el campo los dos primeros días y luego en el medio del pelotón en Sofía para cerrar la Gran Partenza fuera de Italia.

Esperaba sumar dos victorias de etapa en el Giro a su colección, incluida la victoria en la sexta etapa del año pasado en Nápoles y una victoria en Salerno en 2023.

El caos de la etapa 1 tuvo lugar a solo 600 metros del final cuando un corredor de Decathlon-CMA CGM se desvió desde el extremo derecho de la carretera, pareciendo evitar el contacto con las barreras metálicas extendidas de la pista.

Sin embargo, el repentino cambio de dirección provocó una reacción en cadena, con los ciclistas cayendo al suelo. Groves, Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) y Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5) estuvieron entre los corredores que quedaron fuera de la contienda por la primera maglia rosa.

Todos los corredores pudieron completar la etapa, mientras Paul Magnier (Soudal-QuickStep) arrasó entre el grupo de 20 corredores que escapó del caos para llevarse la victoria, la primera de un par de victorias en Bulgaria.

Alpecin-Premier Tech ahora confiará en los corredores italianos Francesco Busatto y Luca Vergallito para tener éxito en las etapas montañosas, donde podrán avanzar hacia escapadas en su propio terreno.