El ecuatoriano logra la primera victoria para el equipo después de perder a tres compañeros en un gran choque en la etapa 2

El péndulo de la fortuna difícilmente podría haber regresado más rápido para el UAE Team Emirates-XRG en el Giro de Italia, ya que apenas 72 horas después de perder a tres corredores en un accidente masivo en Bulgaria, Jhonatan Narváez aprovechó la primera oportunidad en Italia para hacerse con la victoria.

La primera parte del Giro había sido nada menos que horrenda para el UAE Team Emirates, ya que la principal esperanza del equipo en la general, Adam Yates, así como potencias del equipo del calibre de Jay Vine y Marc Soler, tuvieron que abandonar la carrera.

Que Narváez fuera el ciclista que se llevó la victoria fue en sí mismo una historia de redención a nivel individual, además de suponer un bienvenido impulso a la moral colectiva de los EAU.

Últimos vídeos de

Narváez habló extensamente sobre la forma en que el ciclismo profesional puede arruinar incluso los planes mejor trazados, o traer esperanzas renovadas a un equipo como los Emiratos Árabes Unidos que apenas unas horas antes parecía estar de rodillas en sus entrevistas posteriores a la carrera del martes.

Al analizar la etapa, Narváez destacó lo mucho que había trabajado Movistar para intentar dominar los acontecimientos, destrozando la mitad del pelotón en el Cozzo Tunno de categoría 2 y preparando las cosas perfectamente para su velocista Orluis Aular, solo para que Narvaéz superara al venezolano en el sprint.

“Hicieron un gran trabajo en una etapa muy dura, pero eso es el ciclismo: perdí a tres compañeros unas etapas atrás y luego gané”, dijo Narváez. “Sucedió lo mismo en Australia. Podría haber hecho grandes cosas, haber logrado un buen podio, pero mira lo que pasó allí.

Al recordar su caída en el Tour Down Under y su proceso de recuperación, Narváez dijo que la parte más difícil de la rehabilitación no fue cuando pudo comenzar a entrenar nuevamente, sino cuando tuvo que descansar. Durante 15 días, contó, no pudo hacer nada más que tumbarse en una cama, permitiendo que las vértebras sanaran.

Si tomar la preparación adecuada para la carrera y quedarse en casa en América Latina fue fundamental para que Narváez alcanzara su mejor forma en Europa, las partes más críticas del rompecabezas que formaron su victoria en Cosenza llegaron antes del sprint real hacia la meta.

“Sé que Orluis es un gran velocista, vive cerca de mí en Andorra y hablo bastante con él fuera de las carreras”, dijo Narváez.

La victoria número 16 de la carrera de Narváez puede ser solo una de las docenas de victorias de etapa en Grand Tour para un equipo como UAE, el equipo más prolíficamente exitoso en 2025 y donde Tadej Pogačar parece casi imparable en cada carrera en la que participa. Pero después de un comienzo de carrera tan excepcionalmente difícil, ¿pueden las victorias haber importado tanto como la etapa 4 del Giro de Italia de 2026?