El ecuatoriano logra la primera victoria para el equipo después de perder a tres compañeros en un gran choque en la etapa 2

El péndulo de la fortuna difícilmente podría haber regresado más rápido para el UAE Team Emirates-XRG en el Giro de Italia, ya que apenas 72 horas después de perder a tres corredores en un accidente masivo en Bulgaria, Jhonatan Narváez aprovechó la primera oportunidad en Italia para hacerse con la victoria.

La primera parte del Giro había sido nada menos que horrenda para el UAE Team Emirates, ya que la principal esperanza del equipo en la general, Adam Yates, así como potencias del equipo del calibre de Jay Vine y Marc Soler, tuvieron que abandonar la carrera.

Que Narváez fuera el ciclista que se llevó la victoria fue en sí mismo una historia de redención a nivel individual, además de suponer un bienvenido impulso a la moral colectiva de los EAU.

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El ecuatoriano de 29 años se fracturó varias vértebras en una caída en el Tour Down Under 2026, cuando ocupaba el segundo lugar de la general y era defensor del título, y el largo período de recuperación le permitió volver a competir solo en el Giro de Italia.

Narváez habló extensamente sobre la forma en que el ciclismo profesional puede arruinar incluso los planes mejor trazados, o traer esperanzas renovadas a un equipo como los Emiratos Árabes Unidos que apenas unas horas antes parecía estar de rodillas en sus entrevistas posteriores a la carrera del martes.

“En el ciclismo las cosas van y vienen; hoy estamos contentos, pero no tenemos idea de lo que pasará mañana. Lo importante es seguir luchando por etapas”.

Su punto de vista quedó aún más claramente subrayado por la excelente actuación de su compañero de equipo Jan Christen, que atacó tarde en la etapa 4 y fue arrastrado, pero que, aun así, pudo situarse en cabeza de la clasificación general de la clasificación del mejor joven piloto al final del día.

Al analizar la etapa, Narváez destacó lo mucho que había trabajado Movistar para intentar dominar los acontecimientos, destrozando la mitad del pelotón en el Cozzo Tunno de categoría 2 y preparando las cosas perfectamente para su velocista Orluis Aular, solo para que Narvaéz superara al venezolano en el sprint.

“Hicieron un gran trabajo en una etapa muy dura, pero eso es el ciclismo: perdí a tres compañeros unas etapas atrás y luego gané”, dijo Narváez. “Sucedió lo mismo en Australia. Podría haber hecho grandes cosas, haber logrado un buen podio, pero mira lo que pasó allí.

“Lo mismo les pasó a mis compañeros de equipo aquí; trabajaron durante meses y meses para llegar aquí en las mejores condiciones, y luego se produjo la caída.

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“Por mi parte, puedo decir que también trabajé duro, porque quería conseguir buenos resultados para mí, para el equipo y para Ecuador”.

Al recordar su caída en el Tour Down Under y su proceso de recuperación, Narváez dijo que la parte más difícil de la rehabilitación no fue cuando pudo comenzar a entrenar nuevamente, sino cuando tuvo que descansar. Durante 15 días, contó, no pudo hacer nada más que tumbarse en una cama, permitiendo que las vértebras sanaran.

“Tuve un gran apoyo de mi esposa y mi familia, pero lo mejor fue que el equipo me dio la oportunidad de vivir todo esto en mi casa en Ecuador.

“La gente me pregunta si es difícil entrenar todos los días, pero siempre digo que la parte más difícil del ciclismo para un latinoamericano es venir a Europa y pasar tiempo aquí. Para mí, la preparación perfecta es quedarme en Ecuador”.

Si tomar la preparación adecuada para la carrera y quedarse en casa en América Latina fue fundamental para que Narváez alcanzara su mejor forma en Europa, las partes más críticas del rompecabezas que formaron su victoria en Cosenza llegaron antes del sprint real hacia la meta.

“La parte más difícil para el sprint fue la lucha en las curvas a dos kilómetros del final con muchachos como (el nuevo líder de la carrera, Giulio) Ciccone o Ben Turner (Netcompany Ineos).

“Se podía ver lo difícil que era porque el pelotón estaba alineado, había muchas curvas, y ese fue el momento más difícil. El sprint fue rápido, fue frenético, pero lo que más importaba era la lucha por la posición”.

La última carrera hacia la línea llegó contra un rival familiar, Orluis Aular (Movistar), pero no iba a dejar pasar la oportunidad de conseguir la tercera victoria de etapa del Giro de su carrera.

“Sé que Orluis es un gran velocista, vive cerca de mí en Andorra y hablo bastante con él fuera de las carreras”, dijo Narváez.

“Fue una buena batalla, pero en las últimas curvas de un sprint final nadie tiene amigos y tuve que luchar duro para conseguirlo”.

La victoria número 16 de la carrera de Narváez puede ser solo una de las docenas de victorias de etapa en Grand Tour para un equipo como UAE, el equipo más prolíficamente exitoso en 2025 y donde Tadej Pogačar parece casi imparable en cada carrera en la que participa. Pero después de un comienzo de carrera tan excepcionalmente difícil, ¿pueden las victorias haber importado tanto como la etapa 4 del Giro de Italia de 2026?