Tercer puesto “extremadamente gratificante” para el corredor estadounidense de Human Powered Health en Nokere Koerse

No fue exactamente un inicio de temporada fácil para Lily Williams, quien terminó 2023 recuperándose de una doble fractura de clavícula en noviembre, pero 2024 se perfila como un año para recordar para la ciclista de Human Powered Health, que está claramente lista para comenzar a desafiar. por los primeros lugares en las hojas de resultados.

La estadounidense de 29 años subió a su primer podio en Nokere Koerse, maniobrando hacia el grupo líder que terminó siguiendo a la vencedora en solitario Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) sobre la línea de meta. El resto de los escalones del podio se decidieron mediante un sprint cuesta arriba a seis bandas: Lorena Wiebes claramente superó a sus rivales para lograr un doblete de SD Worx-Protime, pero Williams mantuvo a raya a Sofie van Rooijen (VolkerWessels) para terminar tercera.

“Se siente muy bien conseguir ese primer podio”, dijo Williams en un comunicado del equipo. “Siento que he creído en mí durante mucho tiempo pero siempre tienes dudas. Avanzar en la dirección que quiero es extremadamente gratificante”.

Williams ha probado muchos éxitos en el ciclismo, fue medallista olímpica y campeona mundial en la pista, pero si bien había corrido en Europa antes de 2022, ese año, cuando el equipo con sede en EE. UU. pasó al nivel WorldTour femenino, fue el primer europeo realmente sólido. temporada para Williams.

“Como estadounidense, actuar en Europa ha sido mi objetivo desde que llegué aquí por primera vez, pero se necesita mucho tiempo para sentir que tienes el respeto del pelotón europeo”, dijo Williams.

“Viniendo de la pista, me gusta cuando el grupo es caótico y me encanta la lucha por el posicionamiento y puedo ponerme bastante emocional y vocal, lo cual no es del agrado de todos. Pero tienes que luchar por tu lugar y espero que esto demuestre que siempre intentaré estar ahí con mi equipo”.

Nokere Koerse no fue exactamente sencillo, con abundantes ataques y caídas, incluida una que derribó a Kopecky y Wiebes, pero tampoco lo fue el evento anterior, Ronde van Drenthe, donde Williams se estrelló allí dos veces. Como resultado, lucía dientes astillados “más aerodinámicos”, pero claramente había poco que pudiera distraer a Williams de la oportunidad presentada a través de la combinación de trabajo en equipo y experiencia en construcción.

Human Powered Health había trabajado para estar en la posición óptima al final después de los ataques de Audrey Cordon Ragot y Maëlle Grossetête durante la carrera.

“En la final, las chicas me pusieron en una gran posición y pude seguir a las corredoras clave sin el caos de posicionarme”, dijo Williams. “Es simple en teoría pero difícil de ejecutar, incluso en el grupo reducido”.

“Haber tenido a nuestros corredores representados en los movimientos delanteros durante todo el día demostró que fluíamos bien en la carrera y empujamos a otros equipos a desperdiciar energía persiguiendo”.