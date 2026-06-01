“Las discusiones sobre seguridad en etapas específicas deben tener lugar antes de la carrera”, dice el presidente de AIGCP, Brent Copeland, a My Bike

La última etapa central de Roma del Giro de Italia 2026 se llevará a cabo según lo diseñado y planeado, y el organizador de la carrera, RCS Sport, refutó todas las dudas de que la clasificación general pueda ser neutralizada para los circuitos finales, como ocurrió en Milán el domingo.

El líder de la carrera del Giro, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), volvió a sentarse en el coche del director de carrera durante la etapa del domingo, y el comisario de la UCI Vicente Tortajada Villarroya y la dirección de RCS Sport finalmente acordaron neutralizar el tiempo de la general con la última vuelta de 16 km hasta la carrera.

Eso generó confusión y debate durante la carrera, con los corredores preocupados por las carreteras en mal estado del centro de Milán y RCS Sport insistiendo en que las carreteras eran seguras.

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Stefano Allocchio es un ex velocista y ahora es uno de los directores de carrera del Giro de Italia y el Gerente de Seguridad designado. Él insistió en ciclismonoticias que el circuito de Milán era seguro y que no habría una decisión similar para la última etapa del domingo.

“Lo que pasó en Milán no debería volver a suceder nunca más. El circuito de Milán era seguro”, dijo Allocchio. ciclismonoticias.

“Entiendo que los corredores tienen preocupaciones sobre la seguridad, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nunca llegar al sprint?

“El circuito de Roma es exactamente igual que el año pasado, por lo que los pilotos y los equipos lo saben y han corrido en él. Aceptamos la petición de los pilotos en Milán y nos lo agradecieron, pero no volverá a suceder”.

La neutralización de Milán provocó un debate en todo el deporte y especialmente entre las partes interesadas del deporte y sus asociaciones: la UCI, los organizadores de la carrera, los equipos y los corredores.

Brent Copeland es director del equipo Jayco-AlUla, pero también presidente de la Asociación Internacional de Equipos de Ciclismo Profesionales (AIGCP). Estuvo con invitados en la meta de Milán y se vio obligado a intentar explicar lo sucedido y cómo la neutralización afectó la carrera.

“RCS había hecho un gran trabajo organizando todo para que el Giro regresara al centro de Milán. Hubo muchos invitados especiales y socios que fueron invitados a la carrera del domingo. Todos estaban mirando, pero luego la última vuelta fue neutralizada, el ambiente fracasó”, dijo Copeland ciclismonoticias.

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“La gente me preguntaba qué estaba pasando. Intenté explicárselo, pero la gente pensó que era como el coche de seguridad en la F1, a pesar de que la carrera continuó.

“Había gente allí que podría estar interesada en invertir en este deporte, y de repente se sintieron confundidos sobre lo que estaba pasando. Al final, el ciclismo sufrió el domingo pasado en Milán”.

Copeland estuvo en el Giro de 2007 cuando Lance Armstrong y Danilo di Luca encabezaron una protesta similar.

“Han pasado 17 años y sucedió algo similar, por lo que no hemos aprendido de ello”, dijo Copeland.

“Las discusiones sobre la seguridad en etapas específicas deben tener lugar antes de la carrera, y comuniquemos mejor las cosas. No destruyamos la imagen del ciclismo, con los ciclistas volviendo al coche durante la carrera y nadie entiende lo que está pasando.

“Realmente animo a los corredores de la general a que se reúnan antes de la carrera y de ciertas etapas para acordar no meterse en problemas, pero dejar que la carrera continúe y dejar que los velocistas hagan su carrera.

“De esta manera salvamos la imagen del ciclismo, los organizadores no tienen que neutralizar la carrera y todos estamos a salvo”.