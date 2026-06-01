“Las discusiones sobre seguridad en etapas específicas deben tener lugar antes de la carrera”, dice el presidente de AIGCP, Brent Copeland, a My Bike

La última etapa central de Roma del Giro de Italia 2026 se llevará a cabo según lo diseñado y planeado, y el organizador de la carrera, RCS Sport, refutó todas las dudas de que la clasificación general pueda ser neutralizada para los circuitos finales, como ocurrió en Milán el domingo.

El líder de la carrera del Giro, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), volvió a sentarse en el coche del director de carrera durante la etapa del domingo, y el comisario de la UCI Vicente Tortajada Villarroya y la dirección de RCS Sport finalmente acordaron neutralizar el tiempo de la general con la última vuelta de 16 km hasta la carrera.

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