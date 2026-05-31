Visma-Lease a Bike logra la quinta victoria con la victoria general y los goles finales del maillot blanco para la etapa del sábado en Piancavallo

Jonas Vingegaard se alegró tanto de ver a Sepp Kuss subir al podio de la etapa 19 en Piani di Pezzè como si lo hubiera ganado él mismo.

Kuss siempre ha sido un fiel compañero de montaña de Vingegaard, ayudándolo a ganar sus dos títulos del Tour de Francia y la Vuelta a España de 2025.

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