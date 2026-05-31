Visma-Lease a Bike logra la quinta victoria con la victoria general y los goles finales del maillot blanco para la etapa del sábado en Piancavallo

Jonas Vingegaard se alegró tanto de ver a Sepp Kuss subir al podio de la etapa 19 en Piani di Pezzè como si lo hubiera ganado él mismo.

Kuss siempre ha sido un fiel compañero de montaña de Vingegaard, ayudándolo a ganar sus dos títulos del Tour de Francia y la Vuelta a España de 2025.

Con Vinegegaard vestido de rosa y con una ventaja de cuatro minutos sobre Felix Gall (Decathlon CMA CGM), Visma-Lease a Bike podría permitirle a Kuss tener su día al frente, utilizando las tácticas del equipo para ayudar al estadounidense a ganar frente a su familia y completar su trilogía de etapas del Grand Tour.

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“Tuve que decirle que aprovechara su oportunidad”, explicó Vingegaard, destacando la lealtad de Kuss.

“Se lo merece muchísimo. Estoy muy feliz de que haya ganado una etapa en las tres Grandes Vueltas. Admitió que pensó que tal vez no sucedería, pero creo que completa su carrera. Es un día especial para nuestro equipo.

“Sepp es un tipo excepcional. Siempre se sacrifica y nunca pide nada a cambio. Ha estado ahí durante todas mis victorias en Grandes Vueltas y estoy muy feliz de que tenga la oportunidad de ganar y la aproveche. Es un sueño hecho realidad”.

Vingegaard describió al equipo Visma-Lease a Bike Giro como un “equipo de ensueño”. Han ganado cinco etapas, dominado la batalla general y ahora solo les quedan dos goles antes de celebrar en Roma.

“El gran objetivo es, obviamente, conservar la camiseta”, dijo Vingegaard sobre la última etapa de montaña del sábado hasta Piancavallo.

“Es una etapa larga y hay que subir dos veces a Piancavallo, lo que es una subida dura. Luego veremos qué más es posible. Sería bonito para Davide Piganzoli llevarse la camiseta blanca. Hoy ha tardado un minuto y medio y ha demostrado lo fuerte que es y merece su oportunidad de intentarlo”.

Vingegaard lidera a Gall por 4:03, con el australiano Jai Hindey (Red Bull-Bora-Hansgrohe) superando a Thymen Arensman (Netcompany Ineos) hasta el tercer puesto general con 5:04.

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Vingegaard y Visma siempre han tenido el control y muchas cosas les han salido bien en las últimas tres semanas, ya que otros se estrellaron, enfermaron o sufrieron en las montañas mientras Vingegaard volaba hacia la victoria.

“Hay algunos días en los que teníamos un plan y no salió completamente según lo planeado. Eso es el ciclismo, no es un juego de PlayStation. Es real y se trata de las piernas, pero las piernas no siempre están ahí”, dijo Vingegaard, insistiendo en que está concentrado en la victoria final en Roma.

“Soy el tipo de persona que mantiene la concentración hasta el final, en este caso, hasta Roma. Todavía trato de hacer todo bien cada día porque el Giro no termina hasta que terminemos en Roma”, dijo.