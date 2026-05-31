El director del equipo, Delcourt, dice que la ciclista holandesa “no sólo gana carreras: muestra el camino”

Demi Vollering ha firmado una extensión de contrato de varios años con el FDJ United-SUEZ hasta 2028, anunció el viernes el equipo francés en vísperas del Giro de Italia femenino. Su contrato expiraría al final de esta temporada.

Desde que llegó procedente de SD Worx antes de la temporada 2025, Vollering ha ganado 18 veces y en varias de las carreras más importantes, en particular Strade Bianche, La Vuelta Femenina, el Tour de Flandes y Liège-Bastogne-Liège.

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