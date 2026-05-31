El director del equipo, Delcourt, dice que la ciclista holandesa “no sólo gana carreras: muestra el camino”

Demi Vollering ha firmado una extensión de contrato de varios años con el FDJ United-SUEZ hasta 2028, anunció el viernes el equipo francés en vísperas del Giro de Italia femenino. Su contrato expiraría al final de esta temporada.

Desde que llegó procedente de SD Worx antes de la temporada 2025, Vollering ha ganado 18 veces y en varias de las carreras más importantes, en particular Strade Bianche, La Vuelta Femenina, el Tour de Flandes y Liège-Bastogne-Liège.

Vollering se ha convertido en la líder absoluta del equipo francés, elevando el nivel de varias de sus compañeras a lo largo del camino, y continúa siendo una figura importante fuera de la bicicleta como defensora de la salud mental y una importante embajadora del deporte femenino a nivel mundial.

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“Durante el último año y medio he formado parte de un entorno en el que todo el mundo puede crecer de verdad, no sólo como atleta, sino también como persona, y estoy muy orgulloso de ello. Este entorno se ha convertido en mi hogar”, dijo Vollering en un comunicado de prensa.

“Estaba más que motivado para seguir escribiendo juntos los siguientes capítulos de nuestra historia. Con FDJ UNITED-SUEZ, un proyecto internacional arraigado en su hermosa identidad francesa, toda la gente increíble que me rodea y los fanáticos que han creído en mí desde el primer día, estoy motivado a seguir construyendo algo mucho más grande que solo victorias. Queremos inspirar a toda una generación de niñas y niños, y hacer avanzar nuestro deporte en su conjunto”.

Su salida de su equipo anterior fue complicada, pero encontró su “hogar” en el equipo de Stephen Delcourt, quien no podría hablar lo suficiente del ambiente ganador que ha ayudado a cultivar en los últimos 18 meses. No es de extrañar que su tiempo se extienda.

“Demi es una atleta extraordinaria en la cima de su juego. Pero lo que nos mueve y nos enorgullece va mucho más allá de sus victorias. Demi es una mujer que está cambiando nuestro deporte”, dijo el gerente general Delcourt.

“A través de sus altos estándares, su sensibilidad, su autenticidad y su forma de acercar a los demás, ella redefine lo que es un líder moderno. Inspira a sus compañeros de equipo, inspira a los fanáticos, inspira a una generación de niñas y niños jóvenes que se ven a sí mismos en su forma de ser y vivir su deporte, tanto como en sus actuaciones.

“Ella no sólo gana carreras: muestra el camino”.

El equipo confirmó que el contrato se firmó durante la primavera, cuando Vollering dominaba gran parte de la temporada de Clásicos. Lo ven como un contrato histórico en el deporte, en medio del rápido y continuo ascenso del ciclismo femenino, y que representa un “momento poderoso” en su historia.

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“Más allá del aspecto deportivo, este contrato es también un motivo de inmenso orgullo para el equipo porque ayuda a romper moldes en un deporte cada vez más competitivo”, se lee en el comunicado del equipo.

“Refleja la estatura de Demi, la visión que compartimos para el futuro y un deseo colectivo de hacer avanzar el ciclismo femenino hacia un modelo positivo y comprometido”.

Vollering buscará continuar su ya exitoso segundo año en FDJ en el Giro a partir del sábado, donde es una de las grandes favoritas junto a Elisa Longo Borghini (UAE ADQ), y espera completar el conjunto del Grand Tour después de haber ganado dos Vuelta y el Tour de Francia femenino en 2023.

“Stephen y todo el equipo han construido una base muy sólida para eso, una en la que realmente creo, no sólo por los resultados, sino por lo que estamos tratando de crear para este deporte”, dijo Vollering.

“Pienso en las jóvenes que ven las carreras hoy y que podrían convertirse en campeonas del mañana. Esa responsabilidad me importa. Quiero mostrarles que puedes competir al más alto nivel y aún así liderar con tus valores.

“Para mí, todo comienza con un sueño. Y ahora mismo, ese sueño se siente más grande que nunca: en la bicicleta y más allá. No puedo esperar a lo que aún queda por delante y a seguir construyendo juntos”.