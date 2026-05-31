'En cierto modo, me dio un poco de presión porque sabía lo mucho que lo quería' El ciclista de Visma-Lease a Bike recibió luz verde de la maglia rosa Jonas Vingegaard para buscar la victoria en la cumbre de Piani di Pezzè en Alleghe.

Sepp Kuss recibió luz verde de su compañero de equipo Visma-Lease a Bike y maglia rosa Jonas Vingegaard para buscar su propia victoria en la cumbre de Piani di Pezzè en Alleghe en la etapa 19 del Giro de Italia 2026.

Marcó un momento importante en la carrera del corredor estadounidense, ya que su victoria en solitario significó que había ganado una etapa en las tres Grandes Vueltas.

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