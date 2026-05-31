'En cierto modo, me dio un poco de presión porque sabía lo mucho que lo quería' El ciclista de Visma-Lease a Bike recibió luz verde de la maglia rosa Jonas Vingegaard para buscar la victoria en la cumbre de Piani di Pezzè en Alleghe.

Sepp Kuss recibió luz verde de su compañero de equipo Visma-Lease a Bike y maglia rosa Jonas Vingegaard para buscar su propia victoria en la cumbre de Piani di Pezzè en Alleghe en la etapa 19 del Giro de Italia 2026.

Marcó un momento importante en la carrera del corredor estadounidense, ya que su victoria en solitario significó que había ganado una etapa en las tres Grandes Vueltas.

“Significa mucho. Supongo que sabía que una victoria en el Giro era la última pieza que faltaba”, dijo Kuss a miembros selectos de la prensa en la zona mixta justo después de la línea de meta después de celebrar con su madre, que había llegado esa mañana para ver la etapa reina 19 en Alleghe.

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“En cierto modo, me dio un poco de presión porque sabía lo mucho que lo deseaba. Al mismo tiempo, sabía lo difícil que era. A veces, cuanto más buscas algo, más difícil es lograrlo y más errores cometes en el camino”.

Kuss ha estado compitiendo para Visma-Lease a Bike durante nueve temporadas y en ese tiempo ganó dos etapas de la Vuelta a España y el título general en 2023. También ganó una etapa del Tour de Francia en 2021.

Si bien es un ganador por derecho propio, a menudo se le designa como un súper gregario de Vingegaard y lo ha apoyado en todas sus victorias en Grandes Vueltas.

Vingegaard reveló después de la etapa que apreciaba todo el apoyo que había recibido de Kuss a lo largo de los años y que habló con él la mañana de la etapa para hacerle saber que podía ir por su propia victoria de etapa.

Kuss dijo que la etapa reina, que incluyó subidas a Passo Duran, Coi, Forcella Staulanza, Passo Giau y Passo Falzarego y luego la subida final a la cumbre de Piani di Pezzè en Alleghe, se adaptaba bien a él y al tipo de recorridos en los que prospera.

“Hoy, cuando supe que tendría la oportunidad de intentarlo, tuve una gran concentración, un gran día y simplemente lo disfruté”, dijo Kuss.

“Estos son los días que busco, subidas físicas, etapas reinas, eso es lo que me encanta del ciclismo; los días más desafiantes. Sólo intenté disfrutarlo y no pensar demasiado en ello, simplemente dar lo mejor de mí”.

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Kuss participó en la escapada ganadora del día que incluía a varios de los 10 mejores corredores de la clasificación general, incluidos Derek Gee-West (Lidl-Trek), Jai Hindley (Red Bull-Bora-hansgrohe), Michael Storer (Tudor Pro Cycling), Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) y Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling), todos buscando ascender en la clasificación.

Otros corredores en movimiento fueron el eventual ganador de la etapa Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Einer Rubio (Movistar) y Jan Hirt (NSN Cycling).

Mientras que Visma-Lease a Bike logró una diferencia de unos dos minutos. Kuss calculó cómo ganaría la etapa. Al final, avanzó en la subida final para atrapar y pasar a Ciccone, que se había escapado, y conseguir una victoria en solitario.

“Fue una dinámica interesante porque había muchos muchachos de la general en el grupo. Estaban trabajando bastante. Ciccone fue por los puntos de montaña, vio que tenía una brecha y continuó. La colaboración en la subida prácticamente se detuvo, y al llegar a la última subida, tenía una brecha bastante grande, así que, para ser honesto, pensé que todo había terminado para nosotros”, detalló Kuss sobre la subida final.

“La última subida es tan empinada que pensé: 'hazlo y no mires atrás'. Cuando pude ver a Ciccone adelante, supe que estaba de vuelta en el juego. Tuve que profundizar y sabía que Gee no se quedaba atrás. También sabía que Ciccone tiraría por Gee, así que sufrí en el último kilómetro, luchando contra la moto. Por suerte todo salió bien”.

Al celebrar la victoria con su madre, Kuss dijo que fue un momento emotivo en su carrera.

“Es realmente emotivo ganar la etapa, no es que tuviera dudas sobre mí mismo, pero dije en una entrevista inicial que mejoro cada año, pero todos los demás también”, dijo.

“A veces, es difícil desde fuera y difícil ver que todos mejoran, a un nuevo nivel, y que es cada vez más difícil ganar en este deporte. Estoy muy agradecido por la oportunidad y orgulloso de haberlo logrado en un día difícil como este”.