El ciclista italiano protestó con Einer Rubio por los puntos de KoM, luego quedó atrapado en la última subida y se le negó la victoria de etapa.

Giulio Ciccone, de Lidl-Trek, intentó y se le negó una vez más ganar una etapa del Giro de Italia en la etapa 19, pasando mucho tiempo en una fuerte fuga y avanzando solo en la subida final, solo para ser alcanzado y superado por el ganador de la etapa Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) en los últimos tres kilómetros.

Ciccone vistió la maglia rosa al principio de este Giro, pero aún no ha ganado una etapa absoluta, y estuvo cerca de hacerlo de manera similar en la etapa 9 cuando fue atrapado a 1,7 km del final en la Escala Corno alle. Ha estado en múltiples escapadas en las etapas 14, 16 y 17, y en otras ocasiones se detuvo incluso en la escapada.

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