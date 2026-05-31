El ciclista italiano protestó con Einer Rubio por los puntos de KoM, luego quedó atrapado en la última subida y se le negó la victoria de etapa.

Giulio Ciccone, de Lidl-Trek, intentó y se le negó una vez más ganar una etapa del Giro de Italia en la etapa 19, pasando mucho tiempo en una fuerte fuga y avanzando solo en la subida final, solo para ser alcanzado y superado por el ganador de la etapa Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) en los últimos tres kilómetros.

Ciccone vistió la maglia rosa al principio de este Giro, pero aún no ha ganado una etapa absoluta, y estuvo cerca de hacerlo de manera similar en la etapa 9 cuando fue atrapado a 1,7 km del final en la Escala Corno alle. Ha estado en múltiples escapadas en las etapas 14, 16 y 17, y en otras ocasiones se detuvo incluso en la escapada.

El viernes, Ciccone terminó tercero y sus esfuerzos se vieron recompensados ​​al ganar la Cima Coppi en la cima del Passo Giau y ponerse el maillot de rey de la montaña, pero incluso eso no llegó sin drama.

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El italiano comenzó el día con el maillot azul, pero solo fue el custodio detrás del actual líder de la etapa previa, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que viste el maillot rosa.

Sin embargo, al ganar en la cima del Passo Duran, la subida a Coi, la Forcella Staulanza y el punto más alto de la carrera, el Passo Giau, Ciccone se puso en cabeza. Sin embargo, el problema comenzó cuando Ciccone aceleró para intentar sumar el máximo de puntos en la penúltima subida, el Passo Falzarego, pero Einer Rubio (Movistar) lo arrolló hasta la meta.

Rubio empezó el día cuarto en la clasificación y el viernes ascendió a la tercera posición, por lo que tenía todo el derecho a ir a por los puntos, pero no está al alcance del liderato. Ciccone, mientras tanto, podría haber consolidado su ventaja con 18 puntos extra. Si hubiera ganado ese KoM y hubiera terminado tercero al final, ahora tendría 283 puntos frente a los 216 de Vingegaard.

Un máximo de 99 puntos están disponibles en la etapa 20, por lo que aunque el Passo Falzarego no hará la diferencia entre seguridad y vulnerabilidad para Ciccone, estaba visiblemente enojado porque Rubio lo desafió por los puntos.

Sí, se odian. 📺 Sigue el #Giroditalia en la televisión y en las redes sociales, estés donde estés 🌐 https://t.co/123rTsvpPG pic.twitter.com/FZl46ztXly29 de mayo de 2026

En la cima de la subida, Ciccone gesticulaba y gritaba al piloto de Movistar, quien se encogió de hombros en respuesta y luego también protestó con la cámara de la motocicleta. Fue esta ira la que impulsó su ataque a emprender el descenso en solitario, aunque, incluso alimentado por la irritación, finalmente no logró hacerse con la victoria de etapa.

Hablando en italiano al final, Ciccone se refirió al movimiento de un “piccolo corredore”, literalmente un “pequeño corredor”, pero también el término para un corredor junior.

Rubio sugirió tras la etapa que había acordado con Lidl-Trek -que también contaba con Derek Gee-West en la escapada- que él podía ganar el Red Bull KM y ellos se harían con los sprints de KoM, pero después de que Gee-West venciera a Rubio en el sprint de Red Bull, el piloto de Movistar decidió desafiarlos porque “no cumplieron su palabra”.

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“Se trata de respeto, y no creo que haya sido muy respetuoso hoy”, dijo Ciccone a los periodistas después de la etapa en italiano. “(Rubio) se enojó quizás porque quería las bonificaciones de tiempo del Red Bull KM, pero eso era un asunto de los pilotos de la general.

“No tuvo nada que ver conmigo, pero me culpó. Confié en él en el sprint de KOM, pero demostró que le faltaba clase.

“Era una etapa para quien tuviera piernas. El ataque se rompió en la primera subida. Corrí por el maillot del KOM, ese era mi gran objetivo. Tuve suerte de que algunos muchachos me echaron una mano, como Giulio Pellizzari y Alberto Bettiol.

“No quería enojarme por lo que hizo Rubio, pero simplemente no esperaba que eso sucediera y no lo entendí.

“Sabía que podría haber ganado tiempo en el descenso, pero la rabia me dio aún más 'grinta' para lanzarme a las curvas”.

En cuanto a perderse la victoria de etapa, Ciccone parecía mucho menos frustrado por esa pérdida que por la situación de los puntos de montaña.

“Traté de ganar en el descenso. Sé que puedo hacer un buen descenso. Fui súper rápido, especialmente en la primera parte, y luego, cuando llegué al valle, me di cuenta de que tenía que esforzarme mucho para mantener la brecha”, dijo.

“Así que cuando subí, traté de marcar mi ritmo, pero no fue fácil, porque desde atrás estaban cerca. Así que lo sabía en mi cabeza, estaba listo para ser así (atrapado)”.