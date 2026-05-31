'La gente a lo largo del camino me inspiró' – Pellizzari redescubre su exuberancia tras sufrir en la tercera semana

Jai Hindley y Giulio Pellizzari chocaron los cinco y se abrazaron más allá de la línea de meta en Piani di Pezzè, al pie de los Dolomitas, después de combinarse para llevar al australiano al tercer lugar general en la general del Giro de Italia con solo una etapa de montaña por recorrer.

Las ambiciones generales del Red Bull-Bora-Hansgrohe se tambalean a mitad del Giro debido a enfermedades y fatiga acumulada. Pellizzari finalmente colapsó y perdió tiempo en la tercera semana, pero Hindley sufrió y sobrevivió, con la esperanza de recuperarse en las etapas finales. Ambos tuvieron su recompensa por su táctica agresiva el viernes en la etapa Dolomita de la Corsa Rosa.

Pellizzari se unió a la fuga decisiva de la etapa de cinco ascensos, lo que permitió a Hindley mantenerse sobre las ruedas del pelotón y concentrarse en distanciar a su rival del podio Thymen Arensman (Netcompany Ineos).

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Cuando el joven italiano se dio cuenta de que la victoria de etapa estaba fuera de su alcance, dio un último giro inspirador al frente de su compañero de equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe. Arensman sufrió y perdió contacto gradualmente en la subida de cinco kilómetros hasta la línea de meta, perdiendo 1:02 ante Hindley.

El australiano occidental superó al holandés en el último escalón del podio de la general y ahora lo aventaja por 29 segundos, con sólo la última etapa de montaña del sábado a Piancavallo para correr antes del circuito y las celebraciones del podio en Roma.

“Fue un día difícil, con subidas realmente épicas, y estoy muy orgulloso de cómo montaron los muchachos”, dijo Hindley más allá de la línea de meta, incapaz de escapar de la aglomeración de medios, personal del equipo y otros corredores mientras sufría después de la carrera.

“Pude ver a Arensman quebrarse un poco, pero en realidad, se trataba más de mantener mi propio esfuerzo en una subida final tan dura después de un día así.

“Tácticamente fue un día loco con algunos muchachos de la general en el grupo. Nuestro plan era tener a Giulio en el descanso para subir a la etapa o luego tratar de ayudarme en algún momento.

“Para él, Chapeau fue una carrera difícil. No ha sido la carrera más fácil para él. Tuvo alguna enfermedad y perdió su oportunidad de general, eso no es fácil mentalmente. No doy por sentado lo que hizo. Estoy muy agradecido con él y con todos los muchachos. No hemos tenido el Giro más tranquilo con bastantes enfermedades y todo eso, pero nunca nos rendimos”.

Pellizzari ha sufrido en los últimos días, pero su sonrisa y su exuberancia natural volvieron a la meta en Piani di Pezzè.

“La gente a lo largo del camino me inspiró, se me puso la piel de gallina y eso me dio la fuerza para seguir adelante”, explicó Pellizzari a Eurosport y Noticias de ciclismo.

“Fui en la escapada hasta que no tuve las piernas para ganar la etapa. No pude hacer mucho por Jai, pero no estuvo mal teniendo en cuenta los últimos días. Estoy muy feliz de haberlo ayudado y espero que todavía podamos hacer algo más el sábado”.