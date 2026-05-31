'La gente a lo largo del camino me inspiró' – Pellizzari redescubre su exuberancia tras sufrir en la tercera semana

Jai Hindley y Giulio Pellizzari chocaron los cinco y se abrazaron más allá de la línea de meta en Piani di Pezzè, al pie de los Dolomitas, después de combinarse para llevar al australiano al tercer lugar general en la general del Giro de Italia con solo una etapa de montaña por recorrer.

Las ambiciones generales del Red Bull-Bora-Hansgrohe se tambalean a mitad del Giro debido a enfermedades y fatiga acumulada. Pellizzari finalmente colapsó y perdió tiempo en la tercera semana, pero Hindley sufrió y sobrevivió, con la esperanza de recuperarse en las etapas finales. Ambos tuvieron su recompensa por su táctica agresiva el viernes en la etapa Dolomita de la Corsa Rosa.

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