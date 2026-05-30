El equipo insiste en que “la estabilidad a largo plazo sigue asegurada”

El equipo Canyon-SRAM ha terminado su asociación con el patrocinador principal Zondacrypto con efecto inmediato, anunció el equipo el viernes.

El equipo citó “incumplimientos de contrato” como el motivo de la repentina separación de la empresa polaca de criptomonedas.

No se dieron más detalles sobre lo que implicaban esos supuestos incumplimientos de contrato.

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“Hemos respetado todas las obligaciones contractuales y los procedimientos legales, pero ahora estamos felices de trazar una línea y seguir adelante”, afirmó el entrenador del equipo, Ronny Lauke.

“Nuestro enfoque está completamente en lo que viene después”, agregó, y gran parte de la declaración del equipo fue un esfuerzo por insistir en que el equipo está en una posición financiera saludable.

“Canyon-SRAM comienza un nuevo capítulo con una visión renovada”, era el titular del comunicado, que decía: “La estabilidad a largo plazo del equipo sigue asegurada, con un impulso inquebrantable que impulsa sus ambiciosos planes hacia el futuro”.

Lauke agregó: “Durante muchos años, hemos construido una organización sólida respaldada por socios visionarios, personal experimentado y ciclistas talentosos que creen en lo que representa este equipo. Durante más de 10 años, hemos demostrado en los escenarios más grandes del mundo que el equipo está diseñado para rendir al más alto nivel y para durar. Eso nos da una confianza aún mayor en el futuro.

“Estamos avanzando hacia este próximo capítulo con gran entusiasmo por lo que nos espera. Estamos motivados para cumplir nuestras ambiciones esta temporada y más allá, mientras continuamos dando forma juntas al futuro del ciclismo femenino”.

'Una rápida transición operativa'

La organización del equipo ahora se someterá a “una rápida transición operativa” entre sus dos equipos, que incluyen el equipo de alto nivel Women's WorldTour que incluye a jugadores como Kasia Niewiadoma-Phinney y el equipo de desarrollo Generation.

Los dos equipos ahora se conocen, con efecto inmediato, simplemente como Canyon-SRAM y Canyon-SRAM Generation, eliminando el nombre Zondacrypto del final de cada uno.

Sin embargo, podrían pasar meses hasta que el cambio se realice por completo, y parece que los ciclistas seguirán usando el uniforme de la marca Zondacrypto en el Giro de Italia femenino, que comienza el sábado.

“Las actualizaciones de marca en plataformas digitales, equipos, ropa de equipo y procesos formales de la UCI ya están en marcha y estarán completamente completadas el 1 de agosto de 2026”, se lee en el comunicado del equipo.

ciclismonoticias no ha podido comunicarse con Zondacrypto para comentar sobre el asunto.