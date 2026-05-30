El equipo insiste en que “la estabilidad a largo plazo sigue asegurada”

El equipo Canyon-SRAM ha terminado su asociación con el patrocinador principal Zondacrypto con efecto inmediato, anunció el equipo el viernes.

El equipo citó “incumplimientos de contrato” como el motivo de la repentina separación de la empresa polaca de criptomonedas.

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“Estamos avanzando hacia este próximo capítulo con gran entusiasmo por lo que nos espera. Estamos motivados para cumplir nuestras ambiciones esta temporada y más allá, mientras continuamos dando forma juntas al futuro del ciclismo femenino”.