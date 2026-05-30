El nuevo modelo parece un modelo Revolt actualizado: esto es lo que sabemos hasta ahora

Unbound Gravel está a la vuelta de la esquina y la carrera comenzará mañana. La lluvia amenaza y ya están apareciendo videos en línea de bicicletas de ciclistas cubiertas con el infame barro del Unbound.

La última tecnología de gravel del año apareció hoy en forma de un prototipo de bicicleta de gravel Giant, que ha sido objeto de burlas en la página de Instagram de la marca.

Últimos vídeos de


Vista lateral de la bicicleta con tres botellas: un soporte adicional debajo del tubo superior


Una vista más cercana del mecanismo trasero


Una vista del neumático trasero.


Primer plano del tenedor


Primer plano de las barras


Más detalle del soporte del tubo superior


Primer plano de la tija del sillín


Neefjes parada detrás de su bicicleta en una habitación de hotel


Vista de cerca del neumático


Otro primer plano del neumático.


Primer plano del mecanismo trasero de esta bicicleta rosa brillante


La vista desde el frente muestra un soporte para computadora.


Un inflador montado detrás del tubo del sillín.


primer plano de la silla de montar