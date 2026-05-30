El nuevo modelo parece un modelo Revolt actualizado: esto es lo que sabemos hasta ahora

Unbound Gravel está a la vuelta de la esquina y la carrera comenzará mañana. La lluvia amenaza y ya están apareciendo videos en línea de bicicletas de ciclistas cubiertas con el infame barro del Unbound.

La última tecnología de gravel del año apareció hoy en forma de un prototipo de bicicleta de gravel Giant, que ha sido objeto de burlas en la página de Instagram de la marca.

Esta nueva tecnología es la continuación del prototipo de bicicleta de gravel RC de 32″ de Scott, que será conducida en el evento 200 por Cameron Jones y Robin Gemperle.

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La marca mostró una colección de imágenes y mencionó “prototipos en los que hemos estado trabajando” en su publicación, y ciclismonoticias Fui a la exposición para ver más de cerca.

Para las bicicletas de carreras de grava, la dirección de desplazamiento actualmente es más rápida y aerodinámica, con un enfoque en aumentar el espacio libre de los neumáticos para reducir la resistencia a la rodadura. No parece que Giant se haya vuelto loco aquí, pero las máquinas mostradas ciertamente parecen más atrevidas y un poco más decididas.

La provocación: ¿qué estamos mirando?

Actualmente, Giant ofrece un único modelo específico para gravel, que es el Revolt; se encuentra junto a la bicicleta de ciclocross TCX en la gama de barras abatibles todoterreno de la marca.

Las similitudes en los cuadros de las bicicletas y las especulaciones en línea apuntan a que se trata de una versión actualizada de la Revolt.

Se puede encontrar una comparación útil mirando la publicación de Instagram de Brendan Johnston del mes pasado a continuación. Johnston montó un cuadro Revolt existente, y es una manera fácil de observar cambios potenciales, basándose en el supuesto de que esta misteriosa máquina es una especie de nuevo modelo Revolt.

Los cambios en el marco en sí parecen relativamente pequeños, aunque cuando llegan noticias oficiales de Giant, puede darse el caso de que muchas formas de tubos sean diferentes.

El tubo de dirección de la bicicleta parece un poco más profundo y más corto; Aquí es donde resulta útil comparar las bicicletas de los mismos ciclistas.

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La unión del tubo superior y el tubo del sillín es claramente diferente, utilizándose una forma más estándar; Se ha instalado una tija de sillín festoneada diferente, probablemente para aumentar la comodidad.

En la parte trasera, también parece que el marco ha recibido una actualización de compatibilidad UDH, algo imprescindible hoy en día para cualquier máquina de gravel actualizada.

El 'chip invertido' ajustable de Giant, que brinda a los ciclistas la capacidad de alargar la distancia entre ejes de la bicicleta (y aumentar el espacio libre para los neumáticos), también parece haber sido eliminado. Esta es una característica poco común entre las máquinas de grava.

El espacio libre para los neumáticos del Revolt actual es de 53 mm en la configuración flip chip larga y de 45 mm en la corta. Probablemente sea justo suponer que la nueva máquina puede soportar al menos un neumático de 50 mm.

Ese es el cuadro de la bicicleta, pero Giant nos arrojó otro hueso cuando mencionó “prototipos”, lo que nos dice que hay más cosas nuevas.

Las ruedas y el manillar de la misteriosa bicicleta también podrían ser componentes nuevos. Es difícil estar seguro, pero las ruedas instaladas en la bicicleta podrían ser un nuevo modelo específico para gravel.

Si bien se parecen a las ruedas Cadex Ultra y comparten radios de carbono planos de aspecto similar y un número de radios de rueda delantera de 16 radios, Cadex oficialmente solo tiene un único juego de ruedas AR 35 de apariencia menos atrevida que es específico para grava.

Una mirada más cercana a las bicicletas.

Después de ver las publicaciones, nos dirigimos a ver los prototipos de bicicletas de carreras de grava Giant y Liv antes del comienzo de la carrera.

Los ciclistas que estarán en los prototipos incluyen a Brendan Johnston, Cole Paton y Matteo Fontana en el lado masculino y Peta Mullens, Tessa Neefjes y Melisa Rollins en el lado femenino.

El personal de ninguna de las marcas respondió ninguna pregunta específica sobre ellas. Pero tomamos fotografías de las bicicletas a continuación que brindan una buena idea de lo que son: velocidad.



















































