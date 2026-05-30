El UAE Team Emirates-XRG estaba en una posición privilegiada en la etapa 17 con tres en el descanso, pero Arrieta fue el mejor clasificado del equipo con el sexto lugar y Narváez llegó noveno.

“Creo que gasté demasiado”, dijo Jhonatan Narváez tras la etapa 17 del Giro de Italia en Andalo, después de que se le escapara lo que parecía una gran oportunidad para el corredor del UAE Team Emirates-XRG de conseguir una cuarta victoria en la edición de 2026 de la carrera.

El corredor y su equipo estaban idealmente ubicados en la gran fuga, con tres corredores en movimiento, ya que Jan Christen y el también ganador de la etapa 5, Igor Arrieta, se unieron a Narváez al frente de la carrera. Sólo Movistar estaba en mejor posición en cuanto a solidez numérica.

Pero no fue una ventaja que funcionó para ninguno de los equipos cuando llegó el momento de luchar por la victoria de etapa, con Michael Valgren (EF Education-EasyPost) consiguiendo la victoria y Einer Rubio siendo el piloto de Movistar mejor clasificado con el quinto puesto. Para el UAE Team Emirates, Arrieta fue el corredor mejor clasificado, sexto, mientras que Narváez fue noveno.

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“Creo que al final los muchachos más fuertes de la escapada quedaron atrás”, dijo Narváez a los periodistas después de la etapa. “Enric Mas (Movistar) estaba conmigo, Giulio Ciccone (Lidl-Trek) estaba conmigo. Echábamos de menos al grupo”.

Las posibilidades se están acabando rápidamente para los cazadores de etapas en el Gran Tour de Italia, con una dosis doble de días de montaña por delante para las etapas 19 y 20 antes de un final al sprint en Roma.

“Fue una gran oportunidad para ser honesto, subir al escenario”, dijo Narváez sobre la etapa del miércoles en un comunicado del equipo. “Pero es ciclismo, y no sé cuántos muchachos había en la escapada, pero estoy contento con mi día y también con mi Giro”.

Hay una buena razón para ello, ya que aunque el miércoles se perdió una oportunidad, la energía se gastó en otro objetivo, que se logró firmemente.

Arrieta cerró un ataque a pie hasta el sprint intermedio para que Narváez pudiera saltar del grupo delantero y hacerse con los 12 puntos en juego a falta de 60 kilómetros para el final. Eso fue suficiente para devolver a Narváez a la maglia ciclamino, con 157 puntos, mientras que Paul Magnier (Soudal-QuickStep), el único corredor a su alcance en la batalla por el maillot sprint, ahora se sitúa en 145 puntos.

“Mis dos compañeros me ayudaron a hacer el sprint intermedio y luego corrimos hasta la última subida. No estoy pensando en Roma todavía, iremos día a día. Sabemos que Paul Magnier es muy bueno, así que tenemos que ir día a día”.

Y lo que viene a continuación en la etapa 18 es otro día que juega más a favor de las fortalezas de Narváez, quien tiene más capacidad de permanencia en las subidas que su rival en la competencia de velocidad. El día de carrera de 168 km del jueves en la región del Véneto pasa por los viñedos montañosos de Prosecco, tiene un sprint intermedio a los 135,4 km del día de carrera y sube la ladera de Ca' del Poggio a sólo 10 km de la meta.