El UAE Team Emirates-XRG estaba en una posición privilegiada en la etapa 17 con tres en el descanso, pero Arrieta fue el mejor clasificado del equipo con el sexto lugar y Narváez llegó noveno.

“Creo que gasté demasiado”, dijo Jhonatan Narváez tras la etapa 17 del Giro de Italia en Andalo, después de que se le escapara lo que parecía una gran oportunidad para el corredor del UAE Team Emirates-XRG de conseguir una cuarta victoria en la edición de 2026 de la carrera.

El corredor y su equipo estaban idealmente ubicados en la gran fuga, con tres corredores en movimiento, ya que Jan Christen y el también ganador de la etapa 5, Igor Arrieta, se unieron a Narváez al frente de la carrera. Sólo Movistar estaba en mejor posición en cuanto a solidez numérica.

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