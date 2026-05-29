Piganzoli podría apuntar a la camiseta blanca, mientras que Kuss podría completar el conjunto de victorias de etapa del Grand Tour.

Jonas Vingegaard ha ganado las cuatro finales de montaña del Giro de Italia de este año y ahora lidera la carrera por más de cuatro minutos, pero ahora pudimos ver al danés ceder en su dominio e incluso empezar a trabajar para sus compañeros de equipo.

Tras su victoria en Carì en la etapa 16 el martes, Vingegaard dijo que estaría “muy orgulloso” de ayudar a su principal gregario de montaña, Davide Piganzoli, que está al alcance de la camiseta blanca del mejor corredor joven, al tiempo que citaba el nombre de Sepp Kuss, que podría completar la serie de victorias de etapa en las tres Grandes Vueltas.

Últimos vídeos de