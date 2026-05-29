Piganzoli podría apuntar a la camiseta blanca, mientras que Kuss podría completar el conjunto de victorias de etapa del Grand Tour.

Jonas Vingegaard ha ganado las cuatro finales de montaña del Giro de Italia de este año y ahora lidera la carrera por más de cuatro minutos, pero ahora pudimos ver al danés ceder en su dominio e incluso empezar a trabajar para sus compañeros de equipo.

Tras su victoria en Carì en la etapa 16 el martes, Vingegaard dijo que estaría “muy orgulloso” de ayudar a su principal gregario de montaña, Davide Piganzoli, que está al alcance de la camiseta blanca del mejor corredor joven, al tiempo que citaba el nombre de Sepp Kuss, que podría completar la serie de victorias de etapa en las tres Grandes Vueltas.

Después de las victorias de Vingegaard en Blockhaus, Corno alle Scale, Pila y Carì, quedan dos etapas de montaña en este Giro, con llegada en Alleghe en la etapa 19 y luego hasta Piancavallo en la etapa 20.

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Seis victorias de etapa igualarían el total de victorias de Tadej Pogačar en el Giro de 2024, pero a Vingegaard no le interesan comparaciones ni récords. Quería ganar con la maglia rosa por primera vez el martes, pero ahora parece preparado para compartir el éxito con sus leales compañeros de equipo de Visma-Lease a Bike.

“¡Voy a correr todas las etapas esta semana, también en Roma…!” Vingegaard bromeó cuando se le preguntó sobre la posibilidad de conseguir siete victorias de etapa para superar a Pogačar.

“No… Para ser honesto, no pienso mucho en lo que pasó en la historia, y ahora tengo cuatro victorias de etapa.

“Me encantaría ganar una etapa más, pero también me alegraría mucho que mis compañeros David Piganzoli o Sepp Kuss consiguieran una etapa”.

Una victoria de etapa para Kuss convertiría al estadounidense en parte del club de corredores con victorias de etapa en las tres Grandes Vueltas, tras triunfos de etapa en las ediciones de 2019 y 2023 de la Vuelta a España y en el Tour de Francia de 2021.

Kuss ha sido un aliado clave para Vingegaard y para el exlíder del Visma, Primož Roglič, a lo largo de los años, e incluso emergió para ganar el título general en la Vuelta por delante de ambos en 2023, y fue notable que Vingegaard pareciera más receptivo a la idea de que la patria usurpara a los líderes que Roglič en esa ocasión en España.

En cuanto a Piganzoli, el italiano de 23 años, en su primera temporada en el WorldTour, ha brillado como líder nacional de montaña en este Giro. Su trabajo lo ha colocado en la octava posición de la general, y la desaparición de Giulio Pellizzari significa que ahora es segundo en la clasificación del maillot blanco, a 2:17 del ex líder de la carrera, Afonso Eulálio, que parece ser una fuerza que se desvanece.

“También me gustaría que Davide ganara la camiseta blanca. Me alegraría mucho”, afirmó Vingegaard.

“Es un muy buen compañero de equipo, es un buen tipo y hará absolutamente todo por mí. Ahora está en una muy buena posición para la camiseta blanca, así que si tengo que ayudarlo un poco, es algo de lo que me sentiría muy orgulloso”.