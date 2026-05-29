El equipo está claramente construido alrededor de Elisa Longo Borghini con énfasis en la escalada, pero también podría perseguir algunas victorias de etapa.

Faltan solo unos días para el Giro de Italia femenino y las alineaciones de los equipos están comenzando a unirse, y la lista de salida se perfila como una de las mejores hasta el momento.

Encabezando nuestra lista de contendientes del Giro, se espera que Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) y Demi Vollering (FDJ United-Suez) sean jugadores clave en la batalla por el rosa, pero no ganarán por sí solas. En la era moderna del ciclismo femenino, tener un equipo fuerte y poderoso se está volviendo más importante que nunca.

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