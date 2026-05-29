El equipo está claramente construido alrededor de Elisa Longo Borghini con énfasis en la escalada, pero también podría perseguir algunas victorias de etapa.

Faltan solo unos días para el Giro de Italia femenino y las alineaciones de los equipos están comenzando a unirse, y la lista de salida se perfila como una de las mejores hasta el momento.

Encabezando nuestra lista de contendientes del Giro, se espera que Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) y Demi Vollering (FDJ United-Suez) sean jugadores clave en la batalla por el rosa, pero no ganarán por sí solas. En la era moderna del ciclismo femenino, tener un equipo fuerte y poderoso se está volviendo más importante que nunca.

Si bien FDJ aún no ha confirmado formalmente su equipo de apoyo a Vollering, el UAE Team ADQ presentó su equipo de Giro el miércoles y los corredores que intentarán ayudar a Longo Borghini a conseguir una tercera victoria consecutiva.

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Mientras que Vollering también apunta al Tour este año, el objetivo principal de Longo Borghini será el Giro, y eso se refleja aquí en su equipo. El UAE Team ADQ también presentó escuadrones reducidos en todas las carreras por etapas españolas, para permitir que su equipo del Giro descansara y entrenara, aunque incluso con escuadrones más livianos, el equipo ganó la Vuelta con Paula Blasi y obtuvo dos grandes victorias con Dominika Wlodarczyk. Así que imagina lo que pueden hacer con su equipo A en Italia.

La palabra principal que me viene a la mente al echar un vistazo al equipo Giro de los Emiratos Árabes Unidos es experiencia. Entre ellos, los siete corredores tienen la friolera de 50 largadas en el Giro, siendo Lara Gillespie la única debutante. El resto del equipo son escaladores fuertes y gregarios comprometidos, y está muy claro que el equipo tiene un solo objetivo: ayudar a Longo Borghini a ganar la rosa.

Ese compromiso con un objetivo y la capacidad de unirse como equipo, sacrificándose por las ambiciones de otro, ha sido una de las mayores fortalezas del UAE Team ADQ este año, y no hay nada que diga que el espíritu no continuará recompensándolos en el Giro.

También tienen un gran contingente italiano en el equipo, lo que fue parte de la motivación de Longo Borghini para trasladarse allí en 2024: viajan bajo la bandera de los Emiratos Árabes Unidos, pero el corazón del equipo es italiano. Esto hará que Longo Borghini se sienta como en casa, especialmente con su entrenador personal Paolo Slongo en el coche del equipo.

Con una contrarreloj cuesta arriba y el poderoso Colle delle Finestre en el menú del Giro de este año, la fuerza individual será absolutamente importante, pero las diferencias más pequeñas se reducirán al apoyo en la carretera, la capacidad de un equipo para recuperarse de los problemas o apoyar a un líder que está un poco más arriba en la subida. Entonces, mientras Longo Borghini se prepara para enfrentarse a Vollering en Italia este fin de semana, aquí están los ciclistas que la ayudarán.

Elisa Longo Borghini





Edad: 34

Role: líder de la general

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Giro palmarés: 14 largadas, 2 victorias generales, 3 victorias de etapa

Elisa Longo Borghini será la líder indiscutible del UAE Team ADQ mientras busca su tercera victoria general en su Gran Vuelta local. A pesar de participar en el Giro 14 veces (ésta será la número 15), su éxito aquí ha llegado hace relativamente poco tiempo. Después de ganar la clasificación juvenil en 2012, no ganó una etapa hasta 2020 (etapa 8 individual, etapa 1 en la contrarreloj) y desde entonces solo ha ganado dos etapas individualmente.

Sin embargo, en los últimos dos años (primero con Lidl-Trek y luego con UAE) ha sido una fuerza a tener en cuenta en el Giro, haciendo suya la carrera y ejerciendo sus fortalezas exactamente donde era necesario para ganar de manera clínica. Este año, Vollering planteará quizás su mayor desafío hasta el momento, pero Vollering no tiene experiencia en el Giro y es probable que presente un equipo ligeramente suavizado mientras FDJ guarda sus lujosos nacionales para el Tour. Puede que Vollering se apoye en la Finestre, pero cuando se trata de leer el resto de la carrera y conquistar el caos italiano, Longo Borghini y su equipo definitivamente ganan.

Mavi García

Edad: 42

Role: Escalada doméstica

Giro palmarés: 7 largadas, 1 podio en la general y 4 veces entre los 10 primeros de la general

Mavi García esperará ser la compañera de montaña más fuerte de Longo Borghini, dado que ella misma es ganadora de una etapa del Gran Tour y no muestra signos de desaceleración todavía a sus 42 años.

En cualquier otro equipo o carrera, García podría ser la líder de la general, pero no preveo ningún problema de liderazgo en los Emiratos Árabes Unidos, ya que son particularmente buenos para unir a todos los corredores detrás de un objetivo común. Sin embargo, eso no significa que ella misma no pueda ir a ganar una etapa.

Lara Gillespie

Edad: 25

Role: Velocista

Giro palmarés: Debut en 2026

El UAE Team ADQ se apoya en la experiencia en su alineación del Giro de Italia, pero la única excepción es Lara Gillespie, que está haciendo su debut. También es probablemente la única ciclista de la que no se espera que brinde ningún apoyo en la escalada y, de hecho, será la opción de sprint del equipo para las etapas más planas.

Puede contar con Persico y Gasparrini para que la apoyen un poco, pero por lo demás no tendrá un contingente de sprint masivo y también se espera que contribuya a trabajar en el pelotón en caminos más planos.

Silvia Pérsico

Edad: 28

Role: Domestique trepador, cazador de escenarios contundente

Giro palmarés: 6 salidas, 2 top 10 en la general, varios top 10 de etapa, pero ninguna victoria

Silvia Persico es una ciclista que puede hacer un poco de todo y fue una importante aliada y ayudante para Longo Borghini en su camino hacia la victoria el año pasado. Ella desempeñará un papel similar este año y, con la incorporación de García, constituirán un grupo doméstico realmente amenazador para su líder, posiblemente uno de los apoyos más fuertes en la lista inicial.

Erica Magnaldi

Edad: 33

Role: Escalada doméstica

Giro palmarés: 8 largadas, 5º en la general en 2023

Erica Magnaldi es una escaladora subestimada que trabajará para Longo Borghini en las etapas montañosas y debería ser una de las últimas ciclistas con ella cuando la carretera suba. Ella formó parte del equipo ganador el año pasado y sabrá exactamente lo que se necesita de ella en este Giro.

Eleonora Gasparrini





Edad: 24

Role: Domestique trepador, cazador de escenarios contundente

Giro palmarés: 3 salidas

Eleonora Gasparrini es una ciclista joven que ofrecerá un fuerte apoyo en la escalada a los Emiratos Árabes Unidos, pero también se le podría dar algo de margen para buscar oportunidades propias y en algunas escapadas.

Alena Amialiusik

Edad: 37

Role: Capitán de ruta

Giro palmarés: 12 largadas, terminó noveno en la general en 2016

Alena Amialiusik completa el equipo como una gregaria dedicada y probablemente capitana de ruta, dado su estatus de veterana en esta carrera, comenzando casi tantas veces como Longo Borghini. Tener su cerebro y su fuerza en el camino marcará una gran diferencia para los Emiratos Árabes Unidos, donde las decisiones deben tomarse rápida y correctamente.