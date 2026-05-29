Vingegaard dispuesto a sacrificar una victoria en la quinta etapa para ayudar a su compañero Piganzoli a ganar la camiseta blanca

Los tifosi daneses a lo largo de la carretera del Giro de Italia están creciendo en número a medida que Jonas Vingegaard se acerca a la victoria general. Por primera vez en la historia del Giro, un danés también ganó la etapa mientras otro danés corrió de rosa, gracias a la perfecta estrategia de escapada de Michael Valgren. En Andalo, encima de Trento, hubo un doble día danés.

Vingegaard y Valgren nacieron a sólo ocho kilómetros de distancia en el norte de Jutlandia, cerca del Mar del Norte. Vingegaard es seis años menor que Valgren, pero corrían en el mismo club ciclista y formaban parte de la misma comunidad ciclista.

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