Vingegaard dispuesto a sacrificar una victoria en la quinta etapa para ayudar a su compañero Piganzoli a ganar la camiseta blanca

Los tifosi daneses a lo largo de la carretera del Giro de Italia están creciendo en número a medida que Jonas Vingegaard se acerca a la victoria general. Por primera vez en la historia del Giro, un danés también ganó la etapa mientras otro danés corrió de rosa, gracias a la perfecta estrategia de escapada de Michael Valgren. En Andalo, encima de Trento, hubo un doble día danés.

Vingegaard y Valgren nacieron a sólo ocho kilómetros de distancia en el norte de Jutlandia, cerca del Mar del Norte. Vingegaard es seis años menor que Valgren, pero corrían en el mismo club ciclista y formaban parte de la misma comunidad ciclista.

Valgren celebró su primera victoria de etapa en un Gran Tour en Andalo y luego, cinco minutos después, Vingegaard terminó para conservar la maglia rosa un día más. Detrás del podio, los dos celebraron un momento de éxito del ciclismo danés.

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“Durante la etapa, pregunté sobre la situación en la delantera a través de la radio del equipo y cuando escuché que Michael ganó la etapa, me hizo muy feliz”, reveló Vingegaard.

Valgren reveló que Jonas solía admirarlo como un modelo a seguir y un héroe cuando eran más jóvenes. Ahora compiten en equipos rivales, pero su vínculo permanece.

“No diría que Jonas y yo somos cercanos, pero de alguna manera lo somos, porque lo conozco desde que era un niño pequeño”, dijo Valgren con afecto fraternal.

“Hemos estado juntos de vacaciones familiares en Francia. Cuando corríamos cuando éramos niños, íbamos a carreras con su mamá y su papá y con mi mamá y mi papá.

“Lo conozco bastante bien, pero tomamos caminos diferentes, pero creo que nuestra amistad nunca morirá. Nos respetamos mucho el uno al otro y siempre es agradable verlo ganar. Ahora finalmente puedo demostrar que yo también puedo volver a ganar, así que es un buen equilibrio de amistad”.

La victoria de etapa de Valgren despertó el orgullo personal de Vingegaard por lo que ha logrado durante su carrera. Es el corredor danés más exitoso de la historia, gracias a sus dos victorias en el Tour de Francia y está cerca de completar una trilogía de Grandes Vueltas.

“Cuando eras niño tienes grandes sueños, pero esto es incluso más grande de lo que yo soñé. Lo que ya he logrado en mi carrera es algo de lo que creo que un joven Jonas estaría muy feliz y orgulloso”, dijo Vingegaard.

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“El ciclismo en Dinamarca es popular y si soy una de las razones por las que la gente empieza a andar en bicicleta en Dinamarca, eso es algo bueno y me enorgullece”.

Vingegaard aún puede ganar otra etapa en el Giro de 2026 antes de la etapa final en Roma, pero también quiere recompensar a su compañero italiano Davide Piganzoli por su arduo trabajo durante las últimas tres semanas.

Piganzoli está a sólo 2:17 de Afonso Eulálio Bahrain-Victorious) en la competición de los mejores corredores jóvenes y podría ganar el maillot blanco en Roma.

Vingegaard confirmó que está dispuesto a sacrificar la victoria de otra etapa para ayudar a Piganzoli.

“Se avecinan dos etapas de montaña súper duras, por lo que habrá diferencias horarias”, predijo Vingegaard.

“Depende también de sus piernas, de si tiene nivel, pero creo que hasta ahora Davide demuestra que realmente tiene un alto nivel y el nivel para al menos luchar por ello”.

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