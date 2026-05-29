'Mi carrera ha sido bastante buena, pero necesitaba ganar esta etapa del Gran Tour' El ciclista de EF Education-EasyPost juega con las probabilidades y sale victorioso en Andalo

Es difícil creer que Michael Valgren nunca haya ganado una etapa del Gran Tour durante sus casi dos décadas de carrera en el ciclismo profesional, pero todo eso cambió cuando jugó contra las probabilidades en una escapada decisiva y corrió hacia la victoria de la etapa 17 en el Giro de Italia en Andalo.

Sentado en la carretera justo después de la línea de meta, rodeado de periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión, el ciclista de EF Education-EasyPost parecía sorprendido por su actuación mientras recuperaba el aliento y bebía agua del soigneur de su equipo; casi no tenía palabras.

Más tarde reveló que la etapa le convenía y que podría haber una escapada; simplemente no imaginó que estaría luchando por la victoria contra otros 27 corredores.

Últimos vídeos de

te puede gustar



Giro de Italia: Michael Valgren juega a la perfección para ganar la etapa 17 en un espectáculo de escapada



'Si empiezas a perder esa mentalidad ganadora, es mejor que dejes de competir' – Michael Valgren completa su regreso con la victoria de etapa Tirreno-Adriático



'Vi este momento': cómo Alec Segaert no dejó margen de error en su búsqueda de la victoria de etapa en el Giro de Italia

“Antes de empezar la etapa tenía buenas sensaciones. Salí bien de un segundo día de descanso y dije: tenía una huella en esta etapa desde hace mucho tiempo”, afirmó.

“Lo primero fue tomar un descanso. Lo hice, pero luego, con 28 muchachos, es como una lotería, ¿sabes? Por suerte, en algún momento también se redujo a las piernas, y cuando tienes piernas, también puedes hacer la carrera. Yo fui parte de eso. Así que también creé mi propia suerte.

“También se trata de tomar algunos riesgos, arriesgarse a ganar y ser capaz de decir: 'Si hago esto, tal vez pierda, pero está bien, porque lo intenté todo'. Al final del día, sólo tuve suerte de tener buenas piernas”.

La escapada más grande surgió al principio de la ruta de 202 km desde Cassano d'Adda a Andalo, que se redujo a solo tres y luego volvió a aumentar a cinco en los últimos kilómetros.

El danés inicialmente se fue claro con Einer Rubio (Movistar), pero sus rivales, Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-hansgrohe) e Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG) lograron volver a unirse a la pareja.

“Me fui con Einer Rubio, o intenté ir solo, pero sentí que él era un poco más fuerte que yo, así que estaba un poco preocupado en la última subida. Pero creo que él también estaba un poco preocupado por mí, así que también me tomó con calma”, detalló Valgren en los últimos kilómetros de la etapa.

“Entonces los otros muchachos nos atraparon. Creo que en realidad no fue tan malo para mí, porque entonces pude hacer este movimiento, que hice porque es algo así como lo que hago.

Qué leer a continuación



'Nada termina hasta que pasas la línea de meta': cómo Igor Arrieta convirtió el desastre en un momento que definió su carrera en el Giro de Italia



'Nuestra amistad nunca morirá': Jonas Vingegaard y Michael Valgren celebran la victoria y la amistad de la infancia en el Giro de Italia



Tirreno-Adriático: Michael Valgren logra su primera victoria en cinco años mientras Isaac del Toro recupera el liderato de la carrera en la etapa 5

“Para mí, fue bueno que regresaran y encontré mi momento, y lo aproveché, ya sabes, así que estaba feliz de que (Rubio) no me atacara en la última subida”.

Valgren siempre ha tenido una actitud positiva, sobre todo durante su ausencia de dos años de las carreras tras un accidente en La Route d'Occitanie en 2022, donde se fracturó la pelvis y se rompió el ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral medial y el menisco.

Cuando se le preguntó si sentía que su carrera estaba en peligro, Valgren dijo: “Si me preguntas, diría 'no'. Creo que si le hubieran preguntado a mi médico, hubiera dicho 'sí', pero nunca me lo dijeron.

“Así que seguí trabajando en mi rehabilitación durante más de un año, sólo para volver a subirme a la bicicleta. Así que creo que ahora estoy aquí, y creo que el resto es una especie de historia”.

Obtuvo algunos de sus mejores resultados antes de esas lesiones, incluidos dos títulos generales en el Tour de Dinamarca en 2014 y 2016, victorias en Amstel Gold Race y Omloop Het Nieuwsblad en 2018, y una medalla de bronce en la carrera en ruta en el Campeonato Mundial en 2021.

La temporada 2026 está resultando ser una de las mejores de su carrera hasta el momento, ganando ya una etapa en Tirreno-Adriático. Ahora también suma a su palmarés una victoria de etapa en el Giro de Italia.

“Esto faltaba en mi currículum. Creo que me lo merecía. Creo que siempre se lo he dicho a alguien en los medios: mi carrera ha sido bastante buena, pero necesitaba esta victoria de etapa en el Grand Tour”.