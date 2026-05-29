'Mi carrera ha sido bastante buena, pero necesitaba ganar esta etapa del Gran Tour' El ciclista de EF Education-EasyPost juega con las probabilidades y sale victorioso en Andalo

Es difícil creer que Michael Valgren nunca haya ganado una etapa del Gran Tour durante sus casi dos décadas de carrera en el ciclismo profesional, pero todo eso cambió cuando jugó contra las probabilidades en una escapada decisiva y corrió hacia la victoria de la etapa 17 en el Giro de Italia en Andalo.

Sentado en la carretera justo después de la línea de meta, rodeado de periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión, el ciclista de EF Education-EasyPost parecía sorprendido por su actuación mientras recuperaba el aliento y bebía agua del soigneur de su equipo; casi no tenía palabras.

Últimos vídeos de