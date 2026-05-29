La dos veces ganadora de etapa del Giro, Kristen Faulkner, también está en la alineación junto con la velocista de 20 años Alexandra Volstad.

El inicio del Giro de Italia femenino se acerca el sábado, y los equipos del pelotón femenino están anunciando sus equipos para el segundo Gran Tour de la temporada, con EF Education-Oatly entre los últimos en revelar su alineación.

El equipo estadounidense se dirige a Italia buscando sumar éxitos en la primera Gran Vuelta del año, La Vuelta Femenina, donde Noemi Rüegg y Cédrine Kerbaol ganaron una etapa cada una, y Rüegg vistió la camiseta de líder.

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