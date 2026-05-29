La dos veces ganadora de etapa del Giro, Kristen Faulkner, también está en la alineación junto con la velocista de 20 años Alexandra Volstad.

El inicio del Giro de Italia femenino se acerca el sábado, y los equipos del pelotón femenino están anunciando sus equipos para el segundo Gran Tour de la temporada, con EF Education-Oatly entre los últimos en revelar su alineación.

El equipo estadounidense se dirige a Italia buscando sumar éxitos en la primera Gran Vuelta del año, La Vuelta Femenina, donde Noemi Rüegg y Cédrine Kerbaol ganaron una etapa cada una, y Rüegg vistió la camiseta de líder.

La campeona mundial Magdeleine Vallieres encabeza el equipo del Giro, que está diseñado para cazar etapas durante los nueve días desde Cesenatico a Saluzzo.

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La canadiense busca su primera victoria con las rayas arcoíris y su mejor resultado hasta ahora en 2026 es el quinto puesto en Strade Bianche. Dijo que está pensando en una etapa en particular: el quinto día montañoso, que correrá 146 km desde Longarone hasta Sante Stefano di Cadore.

“Estoy muy entusiasmada con la etapa 5 porque tiene mucha elevación pero está separada por algunas subidas y creo que será el primer día de la general, aparte de la contrarreloj”, dijo.

“Será un día de resistencia a la fatiga con subidas más largas. Tengo muchas ganas de que llegue esta etapa. Además, con el circuito al final, creo que será realmente interesante”.

La campeona olímpica Kristen Faulkner también forma parte de la selección de EF. Ya ha corrido un Gran Vuelta esta temporada después de participar en La Vuelta Femenina y tiene experiencia en ganar etapas en Grandes Vueltas, habiendo conseguido dos victorias en el Giro de 2022.

Nina Berton, Stina Kagevi, Mirre Knaven y Alexis Magnier completan la selección de siete ciclistas, mientras que otra canadiense, la debutante en el Gran Tour Alexandra Volstad, es la esperanza de sprint del equipo.

“Estoy muy emocionado. Es mi primer Gran Tour y también tenemos el genial kit Assos Giro. Además, tenemos un equipo realmente genial y hay algunas buenas oportunidades para nosotros, por lo que debería ser divertido”, dijo Volstad.

“Llegar a correr en un Gran Tour será muy agradable. Hay alrededor de tres etapas que deberían ser carreras de velocidad, así que estoy deseando poner a prueba mis piernas.

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“El año pasado fue muy difícil pasar del nivel Junior, pero este año siento que estoy en un nivel suficiente para empezar a entrar en la mezcla. Así que, con suerte, podremos entrar en la mezcla en el Giro”.

Vallieres montó recientemente en Itzulia Women, finalizando 13º en la general en San Sebastián mientras trabajaba junto a Berton, Kagevi, Knaven y Volstad en la preparación para el Giro.

“Creo que tenemos un equipo fuerte también para los sprints. Tenemos algunos días de sprints, así que creo que será muy emocionante”, dijo Vallieres.

“He tenido la oportunidad de correr con este equipo varias veces y recientemente en Itzulia. Pude ver que es increíble lo buenos que son mis compañeros de equipo en el posicionamiento, así que para mí, es de gran ayuda poder correr con ellos y seguirlos en el grupo.

“Me siento muy afortunado de contar con su ayuda durante la semana. En Itzulia, quedé realmente impresionado con todos. Espero que podamos aprovechar algunas oportunidades y disputar algunas etapas. Es un equipo fuerte, por lo que todos podemos aprovechar nuestras oportunidades para hacer algo”.

“No hice el Giro el año pasado y me desanimó perderlo porque el Giro siempre es un gran Gran Vuelta. Es uno de mis favoritos. Siempre hay una historia, siempre está sucediendo algo. Tengo muchas ganas de que llegue.

“Vamos a tener un gran equipo con los corredores y el personal alrededor. Hemos tenido algunas carreras juntos y va muy bien, así que estoy muy emocionado”.