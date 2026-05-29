El dúo Netcompany Ineos trabaja en conjunto para garantizar que el holandés esté entre los tres primeros en Roma

Es casi seguro que Egan Bernal no agregará un nuevo podio de Grand Tour a su colección de primeros puestos en el Giro de Italia de este año. Pero de todos modos, el colombiano ciertamente está desempeñando un papel clave al ayudar a un compañero de equipo de Netcompany Ineos a estar junto al futuro ganador general Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) en el podio el domingo en Roma.

Thymen Arensman, tres años menor que Bernal, ocupa actualmente el tercer lugar en la general después de que él y Bernal se mantuvieran firmes en la cima del Carì el martes. Arensman finalizó cuarto a 1:14 detrás del siempre dominante Vingegaard, mientras que Bernal acabó séptimo, a 2:04.

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