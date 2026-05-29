El dúo Netcompany Ineos trabaja en conjunto para garantizar que el holandés esté entre los tres primeros en Roma

Es casi seguro que Egan Bernal no agregará un nuevo podio de Grand Tour a su colección de primeros puestos en el Giro de Italia de este año. Pero de todos modos, el colombiano ciertamente está desempeñando un papel clave al ayudar a un compañero de equipo de Netcompany Ineos a estar junto al futuro ganador general Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) en el podio el domingo en Roma.

Thymen Arensman, tres años menor que Bernal, ocupa actualmente el tercer lugar en la general después de que él y Bernal se mantuvieran firmes en la cima del Carì el martes. Arensman finalizó cuarto a 1:14 detrás del siempre dominante Vingegaard, mientras que Bernal acabó séptimo, a 2:04.

Tras el trabajo de Bernal en el grupo perseguidor, Arensman despegó a unos dos kilómetros de la cima, seguido por Felix Gall (Decathlon CMA CGM) y Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

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Vingegaard había volado mucho antes en la subida al Carì, por supuesto. Pero la batalla por el derecho a estar al lado del danés está aumentando en intensidad con cada cumbre, y el papel de apoyo de Bernal a Arensman en esa lucha no es sólo crítico, es uno que le gusta.

“Fue una etapa muy explosiva y dura; bueno, todas las etapas son duras”, dijo Bernal a los medios colombianos al final.

“Pero todos los corredores aquí han trabajado duro para mí en el pasado, y ahora es un gran honor para mí tener el mismo papel para Thymen y ayudarlo a subir al podio”.

“Es trabajo, pero me emociono mucho al verlo luchar por el podio. Es un piloto tan joven y talentoso que se lo merece mucho”.

A sus 29 años y profesional desde 2018, la experiencia de Bernal y su capacidad para leer una carrera son impagables en cualquier escenario, pero en cualquier caso la superioridad de Vingegaard deja la situación muy clara.

“Creo que fue fácil saber lo que tenemos que hacer, como si fuera muy difícil seguir a Jonas”, dijo Bernal, quien ascendió al décimo lugar en la general. Eurosport.

Gracias a su actuación colectiva y al ataque final de Arensman, el holandés vuelve ahora al podio provisional de la general en tercera posición. Con victorias en dos etapas de montaña del Tour el año pasado, así como en la etapa más dura de la Vuelta en 2022 en Sierra Nevada, Bernal preveía un futuro brillante para Arensman, y mucho menos un posible primer podio en un Gran Tour.

“Seguramente también tendrá muchos buenos años por delante”, dijo a los periodistas el ganador del Giro de Italia de 2021 y del Tour de Francia de 2019. Y si mientras tanto Bernal puede ayudar a Arensman a estar entre los tres primeros en el Giro también en mayo, entonces para el holandés y el colombiano, mucho mejor.