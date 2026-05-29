“Tienes un gran alivio cuando empiezas la carrera y puedes simplemente montar en bicicleta”, dice el piloto de PAS Racing antes de la defensa del título.

El cuarto puesto en la Traka 200 de este año suena envidiable, especialmente si el día anterior sufriste una fuerte caída. Sin embargo, Karolina Migoń (PAS Racing) se mostró decepcionada. Había abandonado su objetivo desde hacía mucho tiempo, el Traka 360, menos de 20 horas antes, apuntando a una tercera victoria consecutiva en 'Unbound of Europe'.

Aunque se gana la vida persiguiendo el tiempo, las tres semanas entre carreras épicas en Girona, España y Emporia, Kansas, le brindaron la lenta preparación para otra búsqueda más, una segunda victoria consecutiva en Unbound Gravel 200. Migoń ha ganado la carrera de 360 ​​km de The Traka dos veces seguidas, así que ¿por qué no hacer lo mismo en la carrera emblemática de 321 km de Unbound?

“El año pasado, no tuve presión (en Unbound). Esta vez, como ganador, tengo mucha más presión. Aun así, estoy ahí para ganar la carrera. No estoy mirando mucho a los (pilotos) de Life Time que vienen. Quiero conseguir el mejor lugar posible. Quiero vencer a todos.

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“Así que el cuarto puesto en Traka (200) no es realmente un logro para mí, porque mis piernas estaban listas para el trabajo”, dijo el corredor polaco. ciclismonoticias sobre su última carrera en lo que ella llamó “un fin de semana desgarrador”.

El accidente en la 360 un viernes hizo que ella volcara la bicicleta y aterrizara con fuerza, golpeándose el manillar con el pecho. Le tomó un poco de tiempo respirar normalmente, pero una válvula de su neumático trasero se había roto y el cuadro de la bicicleta estaba realmente roto. Perdió 15 minutos respecto al grupo de cabeza y se retiró en el kilómetro 115, decidiendo volver a intentarlo el sábado en los 200.

“Tuve que parar varias veces para inflar mi neumático, y luego parar en la zona de avituallamiento para cambiar mi rueda, así que perdí mucho tiempo. Sí, no tienes un coche detrás para cambiar la rueda y ayudarte”, se rió sobre los movimientos de autoservicio para volver a la carrera.

“Incluso después de dos semanas, tenía un poco de dolor en el pecho, pero no era nada grave y no me impedía andar en bicicleta. Estoy bastante bien”.





Dijo que estaba completamente recuperada para un tercer viaje en Unbound. En su primer intento en 2024, terminó en el puesto 21, sucumbiendo a los pinchazos y a una mecánica que no le dio ninguna posibilidad de competir.

El año pasado, se alejó del pelotón femenino antes de la primera zona de alimentación con su compañera de equipo en PAS Racing, Cecily Decker, y la ciclista estadounidense del Aegis, Lauren Stephens, en la escapada decisiva. Otras 100 millas más adelante, Migoń empleó más potencia a falta de 48 millas y recorrió el resto del camino solo.

“Ni siquiera estoy seguro de si conocer el recorrido ayudará mucho si hay caminos con un mantenimiento mínimo y están embarrados. No importa qué camino sea. Espero lo mejor y espero que tal vez no tengamos condiciones terribles en el recorrido, pero también me prepararé para eso”, dijo Migoń.

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“Me gustan las carreras largas. Es principalmente la distancia lo que las hace adecuadas para mí y me dan esa ventaja. Después de correr en los EE. UU., realmente me acostumbré a esos largos tramos de filas rectas y los acepté. Y realmente me gustan, para ser honesto, y es algo diferente que realmente no tenemos en Europa”.

Su viaje de Europa a EE. UU. es solo para un día de carreras en Kansas, sin nada después de Unbound como lo ha hecho antes: ganar Lost and Found en California y terminar noveno en SBT GRVL en Colorado. En cambio, Migoń tiene la vista puesta en unas verdaderas vacaciones en Suiza, a mayor altitud que donde vive, un momento para prepararse para su primera aventura en MTB en años.

En el horizonte está la Leadville Trail 100 MTB, ya que allí hará su debut en el Life Time Grand Prix.

“Por supuesto, intentaré recuperar mis habilidades en bicicleta de montaña, lo que creo que también será útil para el ciclismo de gravel. Estoy muy entusiasmado con ello. No es tan alto como los EE. UU., principalmente 2.000 metros, pero creo que debería estar bien”.

Regresará a los EE. UU. en el verano para participar en una parada de la Gravel Earth Series en la carrera por etapas Oregon Trail Gravel, del 8 al 12 de julio en Bend, Oregón, y luego irá a Colorado para Leadville, el 15 de agosto, la carrera que comenzará a 3.094 metros sobre el nivel del mar.

“Nunca he corrido tan alto. Será un experimento. Por eso decidí hacer Life Time (serie). Sólo necesito motivación cada año. Necesito algo que me impulse, y después de ganar Traka y Unbound, no queda mucho, ¿sabes? Así que trato de establecer nuevas metas y nuevos desafíos. Creo que fue un paso bastante natural para mí probar Life Time”, dijo el siempre positivo joven de 30 años. ciclismonoticias.

2026 la tiene enfocada en las carreras, ya que pudo dedicarse a tiempo completo a la bicicleta y dejar de lado una carrera como ingeniera de software. En lo que va de año, ha terminado cuarta o mejor en cinco carreras, con un segundo puesto en The Gralloch. El paso más alto ahora está en el punto de mira para Kansas.

“Todo el ambiente, la presión de todos, los patrocinadores y el entorno en Emporia, es realmente agotador y un poco agotador. La semana es realmente dura. Tienes un gran alivio cuando comienzas la carrera y puedes simplemente andar en bicicleta. Tengo muchas ganas de comenzar la carrera y disfrutar de esos tramos largos y rectos”.

“Reservé unas vacaciones en Suiza, y eso es en lo que pensaré cuando esté allí, simplemente esperando la altitud y un pequeño descanso después de Unbound, sin la bicicleta. Esto es lo que mantendrá a Kansas interesante, pensando en lo que vendrá después”.