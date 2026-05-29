“Tienes un gran alivio cuando empiezas la carrera y puedes simplemente montar en bicicleta”, dice el piloto de PAS Racing antes de la defensa del título.

El cuarto puesto en la Traka 200 de este año suena envidiable, especialmente si el día anterior sufriste una fuerte caída. Sin embargo, Karolina Migoń (PAS Racing) se mostró decepcionada. Había abandonado su objetivo desde hacía mucho tiempo, el Traka 360, menos de 20 horas antes, apuntando a una tercera victoria consecutiva en 'Unbound of Europe'.

Aunque se gana la vida persiguiendo el tiempo, las tres semanas entre carreras épicas en Girona, España y Emporia, Kansas, le brindaron la lenta preparación para otra búsqueda más, una segunda victoria consecutiva en Unbound Gravel 200. Migoń ha ganado la carrera de 360 ​​km de The Traka dos veces seguidas, así que ¿por qué no hacer lo mismo en la carrera emblemática de 321 km de Unbound?

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Migo&#324; cruza la meta cuarto en The Traka 200 en Girona a principios de mayo de 2026