El italiano de 38 años promete volver a atacar tras quedar tercero en Andalo

Damiano Caruso cayó al suelo más allá de la línea de meta en Andalo en la etapa 17 del Giro de Italia, y el dolor de pasar 135 km en la escapada y terminar tercero de repente lo alcanzó.

Caruso ya ha confirmado que se retirará al final de la temporada, tras 17 temporadas como profesional. Cumplirá 39 años en octubre, y los estadísticos italianos rápidamente destacaron que sólo Gino Bartali era mayor, con 39 años y diez meses, cuando terminó segundo en una etapa en 1954.

Caruso no pareció sentir sus años mientras corría por la victoria de etapa, montando duro, persiguiendo movimientos y profundizando, todo con el beneficio de volver a subir en la general al noveno lugar en la general.

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“Sentir estas emociones hoy es bastante especial”, dijo Caruso apenas unos segundos después de terminar la etapa y aún luchando por recuperar el aliento.

“Mis piernas no estaban muy bien, pero soy viejo y testarudo, así que lo intenté de todos modos”.

“Fue un buen día al frente. Fue duro, muy duro, porque la etapa era larga, con bastante subida. Valgren se lo merecía porque cuando todo el mundo está cansado, sólo necesitas una pizca de energía para marcar la diferencia. Pero estoy feliz y orgulloso de mí mismo”.

Caruso desempeñó un papel vital de tutoría y apoyo para su compañero de equipo en Bahrain Victorious, Afonso Eulálio, mientras vestía la maglia rosa entre las etapas 6 y 14.

Se ganó la libertad de aspirar a victorias de etapa.

“Vine al Giro para ayudar al equipo pero también para tener días como este”, dijo Caruso.

“Quizás podría haber apuntado a una etapa antes en la carrera, pero teníamos la maglia rosa y estaba feliz de ayudar a Afonso.

“Pedí hacerlo hoy y el equipo me dio el visto bueno e incluso me ayudó. Funcionó bastante bien. Si me queda algo, lo intentaré de nuevo antes de Roma”.