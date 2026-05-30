El italiano de 38 años promete volver a atacar tras quedar tercero en Andalo

Damiano Caruso cayó al suelo más allá de la línea de meta en Andalo en la etapa 17 del Giro de Italia, y el dolor de pasar 135 km en la escapada y terminar tercero de repente lo alcanzó.

Caruso ya ha confirmado que se retirará al final de la temporada, tras 17 temporadas como profesional. Cumplirá 39 años en octubre, y los estadísticos italianos rápidamente destacaron que sólo Gino Bartali era mayor, con 39 años y diez meses, cuando terminó segundo en una etapa en 1954.

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