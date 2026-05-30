El holandés pierde más de un minuto frente a sus rivales del podio

Los sueños de Thymen Arensman de terminar en el podio de una Gran Vuelta por primera vez sufrieron un duro golpe el viernes, cuando el holandés fue eliminado del top tres del Giro de Italia después de un día difícil en los Dolomitas.

El líder de Netcompany Ineos tuvo problemas en la corta subida final al final de la etapa reina de la carrera en alta montaña, y entregó más de un minuto a sus rivales del podio.

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