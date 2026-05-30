El holandés pierde más de un minuto frente a sus rivales del podio

Los sueños de Thymen Arensman de terminar en el podio de una Gran Vuelta por primera vez sufrieron un duro golpe el viernes, cuando el holandés fue eliminado del top tres del Giro de Italia después de un día difícil en los Dolomitas.

El líder de Netcompany Ineos tuvo problemas en la corta subida final al final de la etapa reina de la carrera en alta montaña, y entregó más de un minuto a sus rivales del podio.

Arensman, que comenzó el día tercero en la general, ha caído al cuarto lugar a falta de dos etapas, 29 segundos detrás de Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), quien se mantuvo cerca del líder de la carrera Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) para saltar por encima de Arensman en la clasificación general.

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“Fue bastante difícil, fue bastante difícil para todos, al máximo, y eso es lo que hice hoy. Simplemente intenté ir lo más rápido posible”, dijo Arensman.

Los problemas de Arensman sólo aparecieron tarde en la etapa 19 de montaña de 151 km, que pasó por el poderoso Passo Giau como una de las seis subidas del menú.

La situación se hizo aún más decepcionante por el hecho de que su equipo parecía estar preparándolo para algo en la subida final a Piani di Pezze, que era corta con 5 km pero empinada con una pendiente promedio del 9,6%.

Arensman había comenzado el día a sólo 24 segundos del segundo clasificado, Felix Gall (Decathlon CMA CGM), y seguramente habría percibido una oportunidad de ascender.

Su compañero de equipo Embret Svestad-Bardseng dominó el descenso del Passo Falzarego y el ex ganador del Giro Egan Bernal lo retomó en las pendientes inferiores de la subida final. Pero Arensman pronto se encontraba detrás del grupo general cuando el Decathlon CMA CGM de Gall tomó el relevo después de un kilómetro.

Cuando Gall atacó a 3,5 km de la cima, Arensman cayó inmediatamente y sufrió hasta la cima.

Hindley también se colgó de la espalda del dúo Vingegaard y Gall, pero terminó solo cuatro segundos detrás de ellos, con Arensman llegando a la cima en el puesto 12, 1:02 más atrás.

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“Hoy hice todo lo que pude y puedo estar muy orgulloso de ello”, dijo Arensman.

“Estoy especialmente súper orgulloso de mi equipo, todos estaban muy comprometidos. Hoy hice lo mejor que pude y puedo estar orgulloso de eso”.

En la clasificación general, 5:33 menos que el líder de la carrera, Vingegaard, pero ahora a 90 segundos de Gall en segundo lugar y a 29 segundos de Hindley en tercer lugar.

“La meta es Roma, siempre hay que seguir luchando”, dijo Arensman, antes de la última etapa de montaña del sábado, un día más fácil con un doble ascenso a la subida de categoría 1 a Piancavallo.

“Lo intentaremos con seguridad, haré todo lo posible para recuperarme bien y volver mañana; eso es todo lo que puedo hacer bien”.