Las carreras ciclistas son famosas por tener premios inusuales; olfateamos un par más en el Giro

Al Giro de Italia de este año le quedan algunas etapas más por disputar, y aunque Jonas Vingegaard parece cómodo en la Maglia Rosa, quedan muchos más premios por ganar en el camino hacia el final de la etapa final en Roma.

Una carrera profesional, en particular una Gran Vuelta, ofrece una gran cantidad de premios para corredores y equipos y, aparte del prestigio y la gloria individuales, el dinero en efectivo siempre es un incentivo.

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Jonas Vingegaard de Dinamarca y el equipo Visma | Lease a Bike celebra en el podio su victoria con la camiseta Pink Leader durante el 109.º Giro de Italia