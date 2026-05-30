Las carreras ciclistas son famosas por tener premios inusuales; olfateamos un par más en el Giro

Al Giro de Italia de este año le quedan algunas etapas más por disputar, y aunque Jonas Vingegaard parece cómodo en la Maglia Rosa, quedan muchos más premios por ganar en el camino hacia el final de la etapa final en Roma.

Una carrera profesional, en particular una Gran Vuelta, ofrece una gran cantidad de premios para corredores y equipos y, aparte del prestigio y la gloria individuales, el dinero en efectivo siempre es un incentivo.

El fondo total de premios del Giro de Italia de este año es de 1.636.460 €. El ganador general se lleva a casa 115.668 €, mientras que los ganadores de etapa reciben 11.010 €, aunque el dinero del premio normalmente se pone en un bote y se divide entre todo el equipo.

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Giro de Italia 2026

Los corredores que subieron al podio de la carrera cada día también recibieron algunos otros obsequios, uno de los cuales me llamó la atención en particular.

Cada día, los ciclistas han recibido una copa de vino de gran tamaño, que parece un cartel publicitario de una marca Pinot Grigio; es un premio difícil de manejar y seguramente causará dolores de cabeza con el equipaje cuando llegue el momento de volar a casa.

El otro premio más misterioso ha sido la delgada caja roja que hemos observado que el ganador de la etapa agarra cada día.

Después de un poco de investigación, resulta que el ganador de la etapa también recibe un par de jeans Tramarossa (que se traduce como hilo rojo en italiano) todos los días; La marca italiana colabora con la carrera este año. A continuación puedes ver al entrenador de Tramarossa, Cristiano Piccoli, con Fillipo Ganna y sus nuevos jeans conseguidos con tanto esfuerzo.

Los vaqueros Tramarossa parecen empezar en 340 euros el par, aunque los ciclistas exhaustos al final de un largo y caluroso día en bicicleta probablemente no estén muy interesados ​​en probarse sus nuevos vaqueros.

Los premios inusuales no son nada nuevo en el ciclismo, y este es otro capítulo de ese libro; Los ciclistas han ganado de todo, desde salmón hasta cerveza e incluso un cerdo en la carrera Tro-Bro Léon, aunque entendemos que ese premio en particular ha terminado.

Un premio más para un ganador necesita una mención; es la caja rosa Altograno que se otorga cada día al portador de la Maglia Rosa.

Altograno es una mezcla de harina, y la caja rosa contiene la harina y los productos elaborados con ella. Jonas Vingegaard ya estará apilando los productos de harina, después de pasar a la maglia rosa en la etapa 14 de la carrera.

El compañero de equipo de Vingegaard, Sepp Kuss, consiguió hoy la victoria en la etapa reina de la carrera. La victoria de Kuss y la ventaja general de Vingegaard ahora agregarán más botín al premio de Visma-Lease a Bike esta noche a medida que la carrera se acerca cada vez más a su final en Roma.



