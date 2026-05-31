El canadiense logra una escapada ganadora y finaliza segundo en la cumbre de Piani di Pezzè

Derek Gee-West (Lidl-Trek) se ha acercado a un podio general en el Giro de Italia de 2026 después de participar en la escapada ganadora y terminar segundo en la etapa reina 19 que terminó en la cima de Piani di Pezzè en Alleghe.

El canadiense, que empezó la jornada en sexta posición de la general, formó parte de una fuga de 28 corredores que se redujo a diez ya en los últimos compases de la carrera. El grupo ganó tres minutos con la maglia rosa Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), junto con el subcampeón Felix Gall (Decathlon CMA CGM) y el tercer clasificado, Thymen Arensman (Netcompany Ineos).

Cuanto mayor fuera la diferencia al final, mayores serían las esperanzas de Gee-West de subir al podio en Roma el domingo, pero al final sólo ganó lo suficiente para ascender al quinto puesto de la general.

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“Por supuesto, no tengo idea de cuáles eran las diferencias, pero seguimos adelante”, dijo Gee-West.

“Tudor hizo un muy buen trabajo manteniendo abierta la brecha, mientras que Michael (Storer) y Giulio (Ciccone) se comprometieron a mantenerla en marcha. Fue un día súper duro”.

Gee-West no fue el único corredor de la clasificación general en la mezcla, y la escapada también incluyó a Jai ​​Hindley (Red Bull-Bora-hansgrohe), quien comenzó el día en cuarto lugar en la general, Michael Storer (Tudor Pro Cycling) en séptimo, Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) en noveno y Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling) en 12, todos buscando ascender en la clasificación.

Otros corredores en el movimiento fueron el eventual ganador de la etapa Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Einer Rubio (Movistar) y Jan Hirt (NSN Cycling).

“Fue súper difícil desde el principio. Iba a quedarme con los muchachos de la general, y luego Tudor hizo un movimiento realmente bueno con Michael saltando y luego un grupo de otros muchachos retrocedieron, empujándolos hasta el descanso, así que tuve que seguir con eso”, dijo Gee-West.

Gee-West se benefició de tener a su propio compañero en la marcha, Ciccone, un escenario perfecto para Lidl-Trek, con el italiano sumando suficientes puntos sobre Passo Duran, Coi, Forcella Staulanza, Passo Giau y Passo Falzarego, para luego, en meta, superar a Vingegaard en la clasificación de montaña.

“Asegurarse de que pudiera conseguir los puntos KOM. Creo que se puso en cabeza, así que ese es un gran objetivo de cara al día. Cuando fue por los últimos y (Einer) Rubio se sentó, hubo una brecha inmediata, y la mantuvo”, dijo Gee-West.

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Ciccone se fue entonces en solitario en busca de la victoria de etapa, y llegó al pie de la subida final a la línea de meta con un minuto de ventaja sobre los restos de la fuga y 2:17 sobre el pelotón.

El Piani di Pezzè tenía 5,9 km y por un momento pareció que podría llevarse la victoria. Sin embargo, fue alcanzado por Kuss y luego por Gee-West, pero se mantuvo en el tercer lugar del día.

“Estaba en la radio diciéndole que estaba súper desordenado. Hay que darle crédito a Michael porque sabía que estaba buscando la ventaja en la clasificación general y simplemente agachó la cabeza en el valle”, dijo Gee-West.

Para Gee-West, su segundo puesto en la etapa significó que subió un lugar en la clasificación general hasta el quinto puesto, ahora a 6:31 de Vingegaard. Si bien el danés está demasiado lejos de su alcance, Gee-West tiene una oportunidad más de intentar reducir el tiempo con Arensman, que está en cuarto lugar en la general, y Hindley, que está en tercer lugar en la general, con sólo 1:27 de diferencia.

Cuando se le preguntó si tenía la motivación para subir al podio en la carrera de 200 km de la etapa 20 desde Gemona del Friuli a Piancavallo, Gee-West, que apenas había recuperado el aliento después de su esfuerzo en Alleghe, dijo: “Al menos mañana será un poco más plano”.