El canadiense logra una escapada ganadora y finaliza segundo en la cumbre de Piani di Pezzè

Derek Gee-West (Lidl-Trek) se ha acercado a un podio general en el Giro de Italia de 2026 después de participar en la escapada ganadora y terminar segundo en la etapa reina 19 que terminó en la cima de Piani di Pezzè en Alleghe.

El canadiense, que empezó la jornada en sexta posición de la general, formó parte de una fuga de 28 corredores que se redujo a diez ya en los últimos compases de la carrera. El grupo ganó tres minutos con la maglia rosa Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), junto con el subcampeón Felix Gall (Decathlon CMA CGM) y el tercer clasificado, Thymen Arensman (Netcompany Ineos).

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