Las carreras una vez más se desarrollarán en Ponderosa Pines, en el sur de Australia, con un día de carreras separado para mujeres y hombres de élite.

El Campeonato Nacional de Gravel AusCycling se desarrollará en Australia del Sur este fin de semana, ubicado en un lugar del calendario, lo que significa que algunos de los ciclistas de gravel más condecorados de Australia han tenido que tomar una decisión difícil este año: competir en el evento de gravel más venerado del mundo, Unbound, o perseguir las franjas verdes y doradas.

Los campeones defensores Mark O'Brien y Tiffany Cromwell, ganador repetido en Unbound 100, se alinearán en Ponderosa Pines este fin de semana, aunque los vencedores de 2024, Courtney Sherwell y Brendan Johnston, quienes acaban de agregar otra victoria de la UCI Gravel World Series a su cuenta en SEVEN en Nannup a principios de este mes, estarán en Kansas.

También lo hará el vencedor de 2023, Connor Sens, y ese también es el caso de la campeona de Oceanía, Nicole Frain, quien también ha tenido una racha de tres victorias en la UCI Gravel World Series y, junto con Cromwell, probablemente sea una de las mejores cartas del país para un Campeonato Mundial UCI Gravel en casa en Australia Occidental en octubre.

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Varios de esos nombres también faltaron el año pasado, ya que, aunque no hubo un choque directo con Unbound, la fecha de finales de abril significaba que algunos ya estaban en el extranjero, particularmente porque el evento de gravel más importante de Europa, The Traka, llegó solo una semana después de la carrera por el título australiano.

Independientemente del hecho de que algunos corredores clave tengan su atención en otra parte, todavía habrá varios corredores fuertes en la lista de salida, incluidos aquellos que comúnmente compiten en otras disciplinas.

ciclismonoticias solicitó un comentario sobre la toma de decisiones detrás del calendario del Campeonato Nacional de Gravel, AusCycling declinó hacer comentarios.

Una carrera femenina independiente

El campo femenino incluye a Sophie Edwards, quien estableció un nuevo récord nacional de persecución individual en la pista en marzo en su camino hacia otro título nacional y terminó segunda en general en la serie de ruta de primer nivel del país, la Superliga ProVelo. Luego está también Victoria Barry, que quedó cuarta en Ponderosa el año pasado.

Este año competirán en su propia carrera el sábado, y la distancia también aumentó para igualarla a la masculina con 123 km.

“Es fantástico ver que el evento aprovecha los comentarios del año pasado y crea un evento mejor y más grande este año durante dos días”, dijo Cromwell en un comunicado de AusCycling. “Es bueno que la carrera femenina de élite sea una carrera más larga en nuestros días, separada de las carreras masculinas. Debería ser una batalla divertida”.

“Es un recorrido agotador y esos 17 km adicionales, aunque no parezca mucho, serán 45 minutos adicionales de carrera y creo que serán una carrera un poco más de desgaste y un fuerte sprint en la pequeña subida hasta la meta”.

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Las carreras de élite se desarrollarán en un recorrido de 123 km, 100% de grava, con aproximadamente 1.600 m de desnivel positivo.

Los hombres y mujeres de élite darán una vuelta al Western Loop de 17,5 km y dos vueltas al circuito principal, siendo la subida más larga High Noon de 2 km, pero la más difícil será Tombstone HIll, que tiene una superficie desafiante y alcanza una pendiente de hasta el 20%.

Los contendientes masculinos

En la prueba masculina del domingo, O'Brien se alineará para defender su título contra corredores como Cameron Scott, quien corre principalmente en ruta pero desde hace mucho tiempo aprovecha la oportunidad para sumergirse también en la disciplina de grava.

El año pasado, el ciclista que compite con Li Ning Star en la carretera y anteriormente estuvo con el equipo WorldTour Bahrain Victorious, quedó segundo en la carrera por el título, con Johnston logrando el tercer lugar en el podio detrás de él.

El campo masculino también incluye a Tasman Nankervis, un jugador fuerte en la grava, que ganó la RADL GRVL en 2024, y luego está Kane Richards, que quedó décimo en la carrera en ruta del Campeonato Nacional de este año.

“Sé que estoy lo suficientemente bien físicamente para defender este domingo, pero he aprendido miles de veces que ser uno de los más fuertes no ofrece garantías de un alto resultado con mi horrible sprint final”, dijo O'Brien, que tiene la costumbre de volar solo.

“Tengo muchas ganas de intentarlo y estaré contento con cualquier resultado que llegue, siempre y cuando haga lo mejor que pueda y tenga buena suerte mecánica”.