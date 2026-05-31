Las carreras una vez más se desarrollarán en Ponderosa Pines, en el sur de Australia, con un día de carreras separado para mujeres y hombres de élite.

El Campeonato Nacional de Gravel AusCycling se desarrollará en Australia del Sur este fin de semana, ubicado en un lugar del calendario, lo que significa que algunos de los ciclistas de gravel más condecorados de Australia han tenido que tomar una decisión difícil este año: competir en el evento de gravel más venerado del mundo, Unbound, o perseguir las franjas verdes y doradas.

Los campeones defensores Mark O'Brien y Tiffany Cromwell, ganador repetido en Unbound 100, se alinearán en Ponderosa Pines este fin de semana, aunque los vencedores de 2024, Courtney Sherwell y Brendan Johnston, quienes acaban de agregar otra victoria de la UCI Gravel World Series a su cuenta en SEVEN en Nannup a principios de este mes, estarán en Kansas.

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