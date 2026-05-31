Un ex profesional de la ruta dice que el evento de más de 200 millas será “una gran prueba de resistencia, pero nunca se sabe; espero poder hacerlo bien”.

El año pasado, por estas fechas, Michael Woods se estaba preparando para correr su último Tour de Francia, pero a pesar de estar retirado de las carreras profesionales, ciertamente tampoco está poniendo los pies en alto este año. El canadiense está adoptando una nueva prueba, corriendo más de 200 millas a través de Flint Hills de Kansas en Unbound Gravel.

“Corrí profesionalmente durante diez años en la carretera, pero he seguido el deporte de gravel durante mucho tiempo y siempre me ha interesado mucho, y este es el evento de gravel más grande del mundo, por eso estoy aquí”, dijo Woods. ciclismonoticias en Emporia antes de tomar la línea de salida el sábado.

“Quiero ver de qué se trata, ponerme a prueba. Estoy un poco nervioso por eso. Nunca en mi vida he hecho una carrera o un recorrido tan largo, así que estoy emocionado de adentrarme un poco en lo desconocido”.

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No es la primera carrera de gravel que Woods ha asumido, y sus esfuerzos en la disciplina este año incluyen el evento de la UCI Gravel World Series de 111 km de largo, The Gralloch, donde quedó séptimo, y The Traka 200, que tiene alrededor de 200 km, no 200 millas como el Unbound 200.

“Siento que estoy lamentablemente mal preparado, pero voy en la dirección correcta. Estoy en mejor forma con cada carrera”, dijo Woods cuando se le preguntó sobre su forma.

“No tenía una preparación específica para el ciclismo al comienzo de este año. Estaba compitiendo en SkiMo (esquí de montaña) y también he estado tratando de concentrarme en ser un poco mejor padre, así que no estoy en la bicicleta tanto como me gustaría desde una perspectiva de rendimiento. Pero me estoy divirtiendo muchísimo haciendo el entrenamiento que estoy haciendo y haciendo las carreras que estoy haciendo”.

“Será interesante ver cómo aguanto esta carrera, la carrera más larga. El recorrido más largo que he hecho es el Traka este año, que para mí fue de poco más de seis horas, no las nueve o diez horas que serán éstas, así que definitivamente esas últimas tres horas serán una gran prueba de resistencia, pero nunca se sabe, espero poder hacerlo bien”.

A pesar de su pedigrí ciclista en carretera, el ciclista, con tres victorias de etapa en la Vuelta a España a su nombre y 13 largadas en Grandes Vueltas, no da nada por sentado.

Cuando se le preguntó qué consideraría un éxito en el evento, su respuesta fue: “terminar, lo digo en serio”.

“Quiero decir, he participado en algunas de las carreras más importantes, pero ésta es una carrera larga”, dijo Woods. “He oído hablar de muchos mecánicos. Tengo muchos amigos que volaron hasta aquí desde Europa y participaron en esta carrera y nunca terminaron solo por romper un desviador o pincharse, así que para mí el gran objetivo es terminar primero”.

Aunque eso no significa que todavía no esté atento a los resultados más allá de ese objetivo principal primordial.

“Conseguir un top 10 también sería genial”, dijo Woods.