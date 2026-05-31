Un ex profesional de la ruta dice que el evento de más de 200 millas será “una gran prueba de resistencia, pero nunca se sabe; espero poder hacerlo bien”.

El año pasado, por estas fechas, Michael Woods se estaba preparando para correr su último Tour de Francia, pero a pesar de estar retirado de las carreras profesionales, ciertamente tampoco está poniendo los pies en alto este año. El canadiense está adoptando una nueva prueba, corriendo más de 200 millas a través de Flint Hills de Kansas en Unbound Gravel.

“Corrí profesionalmente durante diez años en la carretera, pero he seguido el deporte de gravel durante mucho tiempo y siempre me ha interesado mucho, y este es el evento de gravel más grande del mundo, por eso estoy aquí”, dijo Woods. ciclismonoticias en Emporia antes de tomar la línea de salida el sábado.

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