El británico tendrá un 'papel vacante' en el equipo holandés, pero estará encantado de trabajar para otros en el nuevo equipo tras dejar Jayco-AlUla después de 11 años

Simon Yates ha revelado que aceptó una reducción salarial para unirse a Visma-Lease a Bike de Jayco-AlUla, y que el británico no quiere perder la oportunidad de unirse a uno de los “súper equipos” del ciclismo mientras entra en los últimos años de su carrera.

Para Yates, de 32 años, fue una oportunidad que no pudo resistir, ya que rara vez le ofrecieron una transferencia tan atractiva durante sus 11 años en el equipo australiano Greenedge, que ahora opera como Jayco-AlUla.

“Cuando se anunció que iba a cambiar, vi muchos comentarios que decían que debería haber límites presupuestarios (topes salariales)”, dijo Yates a una pequeña reunión de medios, entre ellos Noticias de ciclismo por delante del Gran Premio Ciclista de Québec.

“Pero acepté una reducción salarial para ir a Visma. Por eso, también quería ir allí porque quiero ser parte del mejor equipo”.

Yates se unió a Visma con un contrato de dos años y respondió a las críticas por firmar con uno de los equipos más grandes del ciclismo después de que surgieran preguntas sobre la concentración de los mejores talentos en los mismos equipos, y su decisión llega después de más de una década de éxito en Jayco-AlUla, pero después de una temporada difícil en 2024.

“Creo que hay que pensarlo desde la perspectiva del piloto y de querer sacar lo mejor de sí mismo. He tenido 11 años de oportunidades para hacer lo mío en este equipo y no creo que haya nada malo en querer ahora ir a uno de estos equipos”, dijo Yates.

“Es una oportunidad emocionante y creo que era el momento adecuado para hacer un cambio. No me estoy haciendo más joven, pero aún tengo la motivación. Todavía tengo sensaciones fuertes en las piernas. Si lo dejo para más tarde, empiezas a decaer realmente, así que ahora es el momento de cambiar”.

Para Yates, que sólo conoce al equipo australiano desde que se convirtió en profesional en 2014, también se trataba de asegurarse de terminar su ilustre carrera sin ningún remordimiento.

“Al final, si no fuera a uno de estos grandes equipos, creo que me arrepentiría cuando terminara si no supiera lo que es realmente estar en uno de los mejores equipos”, dijo el británico en Québec. “La propuesta llegó y realmente no podía dejar pasar una oportunidad como esa”.

Posibilidades

Yates está siguiendo un camino similar al de su hermano gemelo Adam Yates con su transferencia, después de que este último cambiara un súper equipo por otro, pasando de Ineos Grenadiers a UAE Team Emirates en 2023.

Adam ha encontrado la mejor forma de su carrera desde que se unió al equipo emiratí, logrando un podio en el Tour de Francia detrás de su compañero de equipo Tadej Pogačar en 2023 y obteniendo once victorias hasta ahora en sus dos temporadas, siete más de las que logró durante sus dos años en el equipo británico.

“Por supuesto, tuvo un cambio muy exitoso cuando se fue de Ineos. Así que no diría que fue mi inspiración, pero me dio confianza en mi decisión de que sería buena”, dijo Yates, antes de admitir que había pedido la opinión de su hermano antes de dar el paso.

“Somos cercanos. Hablamos de casi todo juntos. Y él tenía la misma opinión que yo les estoy diciendo, ya saben, que tal vez un cambio sería bueno”.

Si bien parece que Yates podría ser contratado como un súper gregario para el Tour de Francia, replicando cómo se ha utilizado a Adam, reveló que se unió para un “rol abierto” con la oportunidad de correr por sus propias ambiciones, así como por las de las grandes estrellas del equipo, como Jonas Vingegaard.

“Era un puesto abierto. Tenía posibilidades y también podía trabajar a veces para otra persona. Estaba completamente satisfecho con eso”, dijo el británico sobre lo acordado en sus negociaciones.

“Todavía estoy motivado para hacerlo bien, ya sea en un papel de apoyo para esos muchachos o también para ganar yo mismo. Nunca estoy en contra de desempeñar ese papel de ayudar a alguien más, pero nunca he tenido realmente la oportunidad aquí de hacer eso”.

Yates ha tenido un año complicado plagado de lesiones y enfermedades, en particular contrajo COVID-19 en el Tour de Francia y solo obtuvo una victoria en el AlUla Tour. Sin embargo, su nueva aventura con Visma le ofrece la oportunidad no solo de desempeñar un nuevo papel de apoyo, sino también potencialmente de contar con un nuevo equipo de alto nivel, como ha sido el caso de muchos de sus recientes fichajes que se han beneficiado de unirse a la plétora de talentos del equipo holandés.

Pero su tiempo en la organización australiana aún no ha terminado, y Yates espera conseguir una victoria más mientras cierra el telón del equipo que lo ha visto ganar la Vuelta a España en general, ganar dos etapas en el Tour de Francia, seis en el Giro de Italia junto con un podio general allí en 2021. Simon Yates seguirá siendo un fanático de Greenedge incluso cuando se ponga el negro y amarillo de Visma-Lease a Bike.

“He estado en este equipo durante 11 años, este es mi equipo, ya sabes, digamos en términos de fútbol. Apoyo a este equipo”, dijo Yates. “Solo he levantado los brazos una vez este año y me gustaría hacerlo de nuevo, una última vez, al menos, para hacerlo por el equipo”.