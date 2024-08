El piloto francés del FDJ-SUEZ sube al cuarto puesto en la clasificación general final gracias a su actuación en el podio en la última etapa

El sueño de Évita Muzic de ganar en la cima de Alpe d'Huez se hizo cada vez más difícil de alcanzar cuando los oficiales de la carrera le impusieron un bombardeo después de que se tomó un descanso en la naturaleza justo antes de la penúltima subida al Col du Glandon en la última etapa 8 del Tour de France Femmes.

A pesar del revés, el corredor del FDJ-SUEZ terminó tercero en la cima de Alpe d'Huez y fuera del podio en la clasificación general, dejando al joven de 25 años como el mejor corredor francés en la clasificación general.

“Estoy decepcionada por no terminar en el podio, pero las tres chicas delante de mí fueron mejores que yo”, dijo Muzic sobre su posición en la clasificación general final.

Muzic terminó la carrera de ocho etapas en cuarto lugar, detrás de la ganadora general Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM), la segunda clasificada Demi Vollering (SD Worx-Protime) y la tercera clasificada Pauliena Rooijakkers (Fenix-Deceuninck).

La corredora del FDJ-SUEZ reveló a los medios que después del bombardeo, que impide que los coches del equipo se desplacen a la parte trasera del grupo para evitar que sean utilizados para ayudar a reincorporarse a las corredoras rezagadas, se vio obligada a perseguir durante casi 20 km para volver al pelotón antes del primer ascenso al HC en el km 98,5 de los 149,9 km de carrera.

Una vez de vuelta al campo, no pudo responder a los ataques de Vollering y Rooijakkers en sus empinadas laderas, pero tuvo suficiente energía para formar parte del grupo perseguidor.

En la persecución inicial también participaron Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck), Gaia Realini y Lucinda Brand (Lidl-Trek), Cédrine Kerbaol (Ceratizit-WNT) y Sarah Gigante (AG Insurance-Soudal).

“No estaba en mi mejor momento en el Glandon. Paré a hacer pis y los comisarios me impidieron volver al pelotón. Me sentí decepcionado por eso”, dijo Muzic.

“Por suerte, Grace (Brown) estaba conmigo. Tuve que recorrer 20 km a toda velocidad para volver en el grupo y me costó energía en Glandon. Me perdí a Demi y Pauliena en cabeza, pero me sentí mejor para Alpe d'Huez”.

El grupo perseguidor se redujo a solo tres mientras Muzic, Niewiadoma y Realini marcaban un ritmo rápido en las 21 curvas cerradas, tratando de reducir la brecha con los dos líderes, que se había reducido a 35 segundos a mitad de la subida, pero por lo demás rondaba el minuto.

“En un momento pensé en ganar la etapa porque estábamos remontando un poco y quería subir puestos en la general. Mi equipo hizo un gran trabajo toda la semana y, aunque no es un podio, el cuarto puesto en la general es lo máximo que podía hacer”, dijo Muzic.

FDJ-SUEZ tuvo uno de los equipos más fuertes durante las ocho etapas, siempre presente en la parte delantera en los días más llanos durante el Grand Départ en los Países Bajos y en las dos últimas etapas de montaña de este fin de semana.

“Perdí demasiado tiempo en la primera parte de la semana. Quizá para mí sería mejor que tuviéramos más etapas de montaña en el Tour de Francia. Entrené mucho en el umbral de las subidas largas. Fue la primera vez en mi vida que creo que valió la pena”, dijo Muzic.

“Quizás me faltó un poco de empuje para la etapa de Lieja que era necesaria para la general final, pero tenemos que pensar en esto para el año que viene”.

Muzic dijo que aunque no ganó en Alpe d'Huez, está satisfecha con su actuación y el resultado final en el Tour de France Femmes.

“El ambiente en Alpe d'Huez era fantástico. Soñaba con la victoria y estuve a punto de remontar. Al final, lo hice todo”.