El compañero clave de Tadej Pogačar tuvo un día difícil sobre la bicicleta el miércoles

Uno de los compañeros más importantes de Tadej Pogačar, Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG), tuvo un día tórrido en el Tour de Francia el miércoles mientras luchaba contra una enfermedad para reducir el tiempo, finalmente con bastante comodidad después de algunos temores.

En un día rápido de carrera, Yates fue abandonado temprano (y en llano) cuando faltaban unos 80 km, ya que parecía incapaz de seguir acelerando.

No se había estrellado y más tarde se informó que el martes estaba enfermo y padecía problemas estomacales. Según su compañero Pogačar, el piloto británico se había sentido mejor el miércoles, pero pagó la crono de la etapa 16 debido a una enfermedad.

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A pesar de que el final de la etapa fue en gran parte llano, la carrera fue muy activa y rápida, lo que significó que tan pronto como Yates comenzó a retroceder, su brecha comenzó a aumentar y estaba a más de 16 minutos con todavía 20 km por recorrer, y sin disminuir el ritmo al frente.

Finalmente, su compañero de equipo Tim Wellens retrocedió para intentar apoyarlo hasta la línea de meta, pero hubo momentos en los que Yates tuvo dificultades incluso para seguir el ritmo del belga. Pero tener un compañero de equipo que lo guiara fue una clara ayuda.

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Con una gran brecha y cada vez más caído, surgió la pregunta de si Yates podría perder tiempo en la carrera, especialmente porque el ritmo de la etapa solo acortó el tiempo.

Afortunadamente, sin embargo, y ciertamente gracias a la ayuda de Wellens, Yates logró terminar dentro del tiempo reducido, 26:36 menos que el ganador de la etapa Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) y unos 18 minutos menos que la parte principal del pelotón. El límite de tiempo del día eran las 39:49.

El maillot amarillo Pogačar terminó sano y salvo en ese grupo principal y explicó lo que aquejaba a su mano izquierda.

“Adam estuvo enfermo ayer, se sintió mal por la mañana y durante todo el día, por lo que ayer sufrió como un perro. Hoy por la mañana se veía mucho mejor. Estaba comiendo bien y todo, pero cuando tienes un mal día como él ayer, entonces pagas el día después”, dijo Pogačar.

“Espero que no se haya hundido demasiado en el hoyo y que mañana esté mejor”.

Yates terminó junto a Wellens y Anders Halland Johanessen (Uno-X Mobility), siendo Jefferson Alveiro Cepeda del Movistar el último corredor en terminar la etapa, con 28:29.