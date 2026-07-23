El compañero clave de Tadej Pogačar tuvo un día difícil sobre la bicicleta el miércoles

Uno de los compañeros más importantes de Tadej Pogačar, Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG), tuvo un día tórrido en el Tour de Francia el miércoles mientras luchaba contra una enfermedad para reducir el tiempo, finalmente con bastante comodidad después de algunos temores.

En un día rápido de carrera, Yates fue abandonado temprano (y en llano) cuando faltaban unos 80 km, ya que parecía incapaz de seguir acelerando.

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