Una camiseta especial marca el lanzamiento de la campaña We Femmes, respaldada por Canyon y Zwift, que tiene como objetivo dar la bienvenida a 1.000 mujeres por año al ciclismo.

Canyon-SRAM es el último equipo en lanzar un kit especial para el Tour de Francia Femmes avec Zwift, presentando una nueva apariencia característicamente colorida que respalda la campaña 'We Femmes'.

Con el apoyo de marcas como Canyon, Zwift y SRAM, además de Ryzon, que han diseñado y fabricado el kit, la campaña We Femmes pretende “impulsar la próxima era del ciclismo femenino” a través de eventos y activaciones para lograr que más mujeres se suban a la bicicleta y se involucren en el deporte, comenzando con el Tour que comienza el sábado.

El uniforme de edición especial de Canyon-SRAM, que debutará en Lausana este fin de semana, presenta una base más ligera y el patrón abstracto y colorido característico del equipo, junto con el logotipo rosa y amarillo de We Femmes estampado en las mangas, la espalda y el pecho.

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Los kits también incluyen el nombre de cada ciclista del Tour en la parte posterior, debajo del logotipo de We Femmes.

Como uno de los únicos equipos del WorldTour que no tiene un equipo masculino correspondiente, Canyon-SRAM ha estado a la vanguardia en impulsar el ciclismo femenino para que se valga por sí solo. En 2024, ganaron el Tour de Francia con Kasia Niewiadoma-Phinney, y el equipo ahora estará muy involucrado en la nueva campaña de divulgación.

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“Se está lanzando un nuevo movimiento. We Femmes. Respaldado por las ciclistas y el equipo más amplio de CANYON//SRAM, lanzado en el escenario más importante del ciclismo femenino y defendido por Canyon, SRAM, Zwift y Ryzon, entre otros. We Femmes está diseñado para elevar el ciclismo femenino a nuevos niveles de popularidad y participación. Su objetivo es sustancial y su ambición es duradera: galvanizar la próxima era del ciclismo femenino”, se lee en un comunicado de prensa de Canyon.

“Tiene una idea central, y es deliberadamente la más simple disponible: si viajas en bicicleta, trae a una mujer que no lo haga”.

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A través de la campaña, Canyon quiere atraer “un mínimo de 1.000 mujeres al año a las atracciones y eventos de We Femmes, cada año, durante diez años”, y las atracciones se lanzarán en agosto y planea expandirse hasta 2027 para “llegar a las mujeres que actualmente no se ven a sí mismas en el ciclismo en absoluto”.

“Esto no pretende ser una campaña publicitaria dirigida a las mujeres. Es una cadena de invitaciones entre mujeres. Detrás de casi todos los que empezaron a andar en bicicleta hay alguien que ya pasó por eso; We Femmes se basa en ese concepto”, dijo Canyon.

“Cada viaje de We Femmes es abierto, gratuito y nadie se queda afuera. Solo te pide, como ciclista, que hagas una cosa: traer a alguien que no lo haga. Y el año que viene, ese nuevo ciclista puede traer a alguien más que no lo haga.

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“Esto va mucho más allá de lo que dice una camiseta. We Femmes se une a socios de equipos como SRAM, Zwift y Ryzon, y a movimientos de gran éxito, como Watch the Femmes de Zwift, para atraer a miles de ciclistas de nivel comunitario al deporte”.

El kit Tour de France Femmes marca el lanzamiento del movimiento, con recorridos y fiestas de observación planificadas para la carrera, seguidos de recorridos en ciudades europeas en agosto, dirigidos por ciclistas de Canyon-SRAM, además de grupos focales y sesiones abiertas.

“El ciclismo femenino se ha desarrollado a pasos agigantados desde que comencé a competir. Ha evolucionado desde un espacio mayoritariamente dominado por hombres a un deporte donde las mujeres tienen una atención mucho mayor en el escenario profesional, dándonos la oportunidad de ser vistas e inspirar a otros. Al mismo tiempo, estamos viendo más iniciativas que hacen que el ciclismo sea más acogedor a nivel comunitario, alentando a más mujeres a involucrarse y creando un camino hacia el lado profesional del deporte”, dijo la ciclista del equipo Tiffany Cromwell.

“CANYON//SRAM ha sido pionera en este espacio junto con los socios a largo plazo del equipo, siempre buscando nuevas formas de superar los límites y ayudar a hacer crecer el ciclismo femenino desde todos los ángulos. We Femmes es otro paso en ese viaje. Es una idea nueva y emocionante, y espero que anime a muchas más mujeres a practicar este hermoso deporte mientras trabajamos para fortalecer las comunidades ciclistas en todo el mundo”.

Canyon ha expuesto claramente las ambiciones de la campaña, afirmando que “lo que escuchamos se dice y lo publicamos, incluidas las partes que son desafiantes” y que la marca planea publicar informes sobre la participación de We Femmes anualmente.