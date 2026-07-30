Una camiseta especial marca el lanzamiento de la campaña We Femmes, respaldada por Canyon y Zwift, que tiene como objetivo dar la bienvenida a 1.000 mujeres por año al ciclismo.

Canyon-SRAM es el último equipo en lanzar un kit especial para el Tour de Francia Femmes avec Zwift, presentando una nueva apariencia característicamente colorida que respalda la campaña 'We Femmes'.

Con el apoyo de marcas como Canyon, Zwift y SRAM, además de Ryzon, que han diseñado y fabricado el kit, la campaña We Femmes pretende “impulsar la próxima era del ciclismo femenino” a través de eventos y activaciones para lograr que más mujeres se suban a la bicicleta y se involucren en el deporte, comenzando con el Tour que comienza el sábado.

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