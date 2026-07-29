Francia tampoco gana en la clasificación secundaria, aunque los jóvenes aspirantes a la general ofrecen esperanza para el futuro

Por tercera vez en la historia del Tour de Francia masculino, la carrera de este año concluyó sin una victoria de etapa de ningún corredor local para que el público francés pudiera celebrar.

El resultado es una rareza en la historia del Tour, ya que sólo la carrera de 1926 (12 victorias belgas, cuatro para Luxemburgo, una para Italia) y la edición de 1999 (victorias para Italia, Estonia, Bélgica, Rusia, España y Australia) presentaron una falta similar de ganadores de etapa francesa.

Lenny Martinez (Bahrain Victorious) estuvo más cerca de conseguir una victoria, el joven de 23 años terminó en segundo lugar en la etapa 19 en L'Alpe d'Huez. Estaba luchando por la gloria de etapa con Richard Carapaz y Sepp Kuss antes de que Tadej Pogačar lo adelantara en el último kilómetro para conseguir su quinta victoria de la carrera.

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Por otra parte, Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) consiguió dos terceros puestos en las etapas 10 y 14 ante Le Lioran y Le Markstein. De nuevo, ambos días los ganó Pogačar.

Alex Baudin (EF Education-EasyPost) y Valentin Paret-Peintre (Soudal-QuickStep) obtuvieron los siguientes mejores resultados franceses, ambos con un cuarto puesto cada uno y temporadas con la camiseta de lunares.

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En otros lugares, los corredores locales, incluidos Julian Alaphilippe (Tudor), Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) y la pareja de Netcompany Ineos, Kévin Vauquelin y Dorian Godon, tuvieron poco impacto en la carrera, aparte de un puñado de resultados entre los 10 primeros. Vauquelin, séptimo en la general el año pasado, terminó en el puesto 36 esta vez, mientras que la alguna vez superestrella Alaphilippe dijo que esta era probablemente su última salida en el Tour.

La ausencia de varios otros corredores franceses de primer nivel, incluidos Paul Magnier, Benoît Cosnefroy y Christophe Laporte, tampoco ayudó a la causa.

El Tour de este año también vio a Francia unida a la “lista de perdedores” junto a Italia y España, y el Tour de 2026 marcó la primera edición de la carrera que concluyó sin victorias de etapa para las tres potencias tradicionales del ciclismo europeo.

El segundo puesto de Filippo Ganna con Netcompany Ineos en la contrarreloj por equipos inaugural fue el mejor resultado de Italia, mientras que Raúl García Pierna (Movistar), tercero en la etapa 4 en Foix, fue el mejor para España.

Puede que los corredores franceses no hayan ganado una etapa en este Tour, y tampoco hayan ganado una clasificación secundaria (montañas, puntos, juventud, combatividad) desde 2021, pero a pesar de eso, la carrera no fue todo pesimismo para los fanáticos franceses.

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El Tour llegó a París con tres corredores franceses entre los 10 primeros: Seixas y Martínez terminaron cuarto y quinto, mientras que Jordan Jegat (TotalEnergies) quedó décimo. Es la primera vez desde 2022 (David Gaudu cuarto, Romain Bardet sexto, Valentin Madouas décimo) que un trío de franceses termina entre los 10 primeros finales en julio, una hazaña que también se vio en 2011 y 2014.

Seixas, de 19 años, dijo L'Equipe Estaba “realmente feliz” con su Tour debut y agregó que había aprendido mucho durante las tres semanas en su país de origen y que la experiencia le resultó gratificante.

“Estoy muy contento con cómo ha ido todo. No me caí ni una sola vez y nunca me pillaron. Para mi primer Tour, salir ileso con un equipo sólido es realmente satisfactorio”, dijo Seixas. L'Equipe tras finalizar la etapa final.

“Cuando llegué al Tour, no sabía qué esperar, y no quería saberlo; quería que me sorprendieran. El objetivo era descubrir cómo adaptarme al entorno y orientarme. Lo logré bien; la experiencia de tres semanas fue increíblemente gratificante.

“Es muy exigente mentalmente. Nunca puedes desconectarte; tienes que volver a subirte a la bicicleta todos los días y no pensar en nada más. Cada día que pasa, tu cuerpo quiere esforzarse un poco menos. Esa es la lección más importante. Es una batalla contra ti mismo. El Tour me mostró hasta dónde puedo llegar. Ahora sé que puedo hacerlo; sé que puedo durar las tres semanas”.

El entrenador de Bahrain Victorious, Loïc Segaert, dijo que Martínez, también primerizo entre los 10 mejores del Tour, dijo que el éxito de su corredor se debió a su consistencia a lo largo de las tres semanas.

“Sólo tuvo un día libre durante el Tour. Pero tuvo suerte, ya que llegó el primer día de descanso, después de una noche sin aire acondicionado y hacía demasiado calor en su habitación. Por lo demás, fue muy consistente… En el pasado, a menudo tenía un día magnífico, y al siguiente, uno realmente difícil”, dijo L'Equipe.

“Ese es el éxito de su Tour. Creo que ha conseguido ganar experiencia y mucha confianza en sí mismo. Ahora sabe cómo gestionar sus esfuerzos, recuperarse bien y centrarse en todas las cosas realmente importantes. Solía ​​ser un tipo que no estaba seguro de sí mismo, al menos no siempre, y que pensaba mucho en lo que los medios y la gente pensarían de él. Ahora, puede mantenerse concentrado.

“¿Podrá algún día subir al podio? Es difícil de decir, pero es posible. La experiencia de este verano le dará mucha confianza para la preparación del próximo año. Pero no debemos olvidar que Lipowitz y Vingegaard se estrellaron este año y siguen siendo significativamente más fuertes que él. Y Lenny estaba en perfecta forma; no siempre será así todos los años.

“Todavía es increíblemente joven, por lo que seguirá mejorando. Pero ahora que el podio está a su alcance, su capacidad para alcanzarlo dependerá cada vez más del progreso de sus rivales. Y eso es algo que no podemos controlar”.

Los fanáticos franceses pueden esperar más éxitos en casa en el Tour de France Femmes de la próxima semana, donde Pauline Ferrand-Prévot comenzará como campeona defensora, con ciclistas francesas ganando cinco etapas en las dos últimas ediciones de la carrera femenina.