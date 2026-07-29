Francia tampoco gana en la clasificación secundaria, aunque los jóvenes aspirantes a la general ofrecen esperanza para el futuro

Por tercera vez en la historia del Tour de Francia masculino, la carrera de este año concluyó sin una victoria de etapa de ningún corredor local para que el público francés pudiera celebrar.

El resultado es una rareza en la historia del Tour, ya que sólo la carrera de 1926 (12 victorias belgas, cuatro para Luxemburgo, una para Italia) y la edición de 1999 (victorias para Italia, Estonia, Bélgica, Rusia, España y Australia) presentaron una falta similar de ganadores de etapa francesa.

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