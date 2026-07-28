El australiano retirado reflexiona sobre la situación actual de la carrera que ganó en 2011

El gran ciclista y ganador del Tour de Francia 2011, Cadel Evans, ha rendido homenaje a Tadej Pogačar y ha dicho que cree que si el esloveno sigue motivado podría acabar aspirando a siete victorias en el Tour.

Evans añadió que la brecha entre Pogačar y sus rivales se está ampliando, con su principal rival, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que no estuvo presente en la última semana del Tour tras estrellarse, una figura cada vez más distante.

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