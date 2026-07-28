El australiano retirado reflexiona sobre la situación actual de la carrera que ganó en 2011

El gran ciclista y ganador del Tour de Francia 2011, Cadel Evans, ha rendido homenaje a Tadej Pogačar y ha dicho que cree que si el esloveno sigue motivado podría acabar aspirando a siete victorias en el Tour.

Evans añadió que la brecha entre Pogačar y sus rivales se está ampliando, con su principal rival, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que no estuvo presente en la última semana del Tour tras estrellarse, una figura cada vez más distante.

Más bien, Evans cree que Pogačar esencialmente sólo tiene historia que superar ahora. Dada la magnitud de la ambición del esloveno, parece cada vez más que puede lograr múltiples objetivos, no sólo el título del Tour de todos los tiempos, donde con cinco ahora se ha unido a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain como los corredores más exitosos en la historia de la Grande Boucle.

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La clave de todo, dijo Evans ciclismonoticiassigue siendo la ambición del propio Pogačar, ante la cual sus rivales siguen impotentes. Como preguntó retóricamente el australiano, “mientras Pog esté motivado, ¿qué va a hacer el resto del mundo del ciclismo?”.

Respecto a su rival más persistente, Vingegaard, Evans señaló la forma en que los márgenes se estaban ampliando antes de la salida forzosa.

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“La brecha entre él y Jonas se está ampliando, incluso si Jonas no se hubiera caído, todavía se está ampliando. Ok, Jonas hizo el Giro” – antes de venir al Tour – “pero eligió hacerlo, no creo que nadie lo haya forzado, lo eligió por una razón. La brecha parece estar ampliándose”, dijo Evans.

En términos de dónde esto deja el límite de la ambición de Pogačar, y si ahora podría mirar a seis Tours, Evans argumentó: “Si está motivado, diría que se detendría en siete.

“Parece bastante insaciable por las victorias y los récords, y tiene el récord de los Cav” (las 35 victorias de etapa de Mark Cavendish, con Pogačar actualmente con 26) “y el récord de Merckx para mirar. Le daría siete (victorias en el Tour)”.

De regreso al Tour como anfitrión del grupo de viaje Mummu Cycling después de retirarse del ciclismo a principios de 2015, Evans habló con ciclismonoticias a pocos metros de la meta en Alpe d'Huez de la etapa 19.

“Es agradable volver y verlo desde el borde de la carretera, ver el final, es una excelente manera de ver el Tour desde una perspectiva diferente”, señaló, “Estamos en la era del Pog' y él demostró lo que es hoy”.

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El corredor del UAE Team Emirates-XRG atacó al pie del Alpe d'Huez y logró escaparse con una ventaja de más de tres minutos antes de imponerse en la ascensión más conocida del ciclismo.

“Estoy sentado aquí como espectador, y Stuart O'Grady, mi coanfitrión aquí (y ex ganador de etapa del Tour, líder de la carrera y ganador de puntos) dijo: 'no hay manera de que pueda retroceder tres minutos'”.

“Pero este es el Pog y ha decidido que va a ganar, y de hecho los atrapó, y parecía que a dos kilómetros del final lo haría”.

En términos del dominio de Pogačar y lo impresionante que es, Evans dijo que no tenía ninguna duda de que el ciclista estaba en camino de convertirse en el mejor corredor de la historia del ciclismo.

“Solía ​​hacer comentarios en ITV y dije entonces, hace dos años, que creo que va a superar a Merckx y no creo que esté muy lejos”, dijo Evans.

“Este es el mejor de todos los tiempos. Estamos viendo cómo se desarrolla la historia frente a nosotros, disfrutémosla y apreciémosla”.