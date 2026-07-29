El equipo se convertirá en UAE Team L'IMAD a partir del 1 de agosto

El equipo femenino WorldTour UAE Team ADQ tendrá un nuevo nombre a partir del 1 de agosto, convirtiéndose en UAE Team L'IMAD para el Tour de France Femmes y más allá.

El equipo emiratí ha sido el UAE Team ADQ desde que la organización de los EAU se hizo cargo de la licencia de Alé BTC Ljubljana para la temporada 2022, con el apoyo del gobierno de los EAU y del ADQ, que es un fondo soberano con sede en Abu Dhabi.

Sin embargo, ADQ ha sido absorbido recientemente por L'IMAD, otro fondo soberano de Abu Dhabi supuestamente valorado en 300 mil millones de dólares y presidido por el Príncipe Heredero Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

Por tanto, el equipo femenino pasará a denominarse a partir del 1 de agosto, listo para el Tour de Francia Femmes y el resto de la temporada, donde Elisa Longo Borghini y Paula Blasi serán sus corredoras más importantes. Su uniforme y la identidad del equipo permanecerán iguales durante el resto de 2026, aparte del cambio de nombre en el frente.

“Estamos profundamente agradecidos y orgullosos de contar con el apoyo a largo plazo de un socio importante como L'IMAD”, dijo la presidenta del equipo, Melissa Moncada.

te puede gustar



Análisis del equipo femenino del Giro de Italia: ¿Tiene el equipo ADQ de los EAU suficiente potencia de fuego para vencer a Demi Vollering?



Marlen Reusser liderará a Movistar Team en el Tour de Francia Femenino



“Los éxitos de ayer parecen completamente inalcanzables sin una transformación profunda”: el histórico equipo francés cerrará el equipo masculino para apostar por el ciclismo femenino

“A medida que la organización continúa su crecimiento y expansión internacional, ha reafirmado su compromiso con nuestro equipo y proyecto. Juntas, queremos seguir avanzando en el futuro del ciclismo femenino, tanto a nivel mundial como dentro de los Emiratos Árabes Unidos. Nuestro nombre está cambiando, pero nuestra visión, filosofía y ambiciones siguen siendo exactamente las mismas”.

Como afirma Moncada, es poco probable que el cambio de nombre signifique mucho en la práctica y, de hecho, ni siquiera es tan significativo como un cambio de patrocinador: es simplemente un fondo soberano de los Emiratos con otro nombre. El dinero que financia al equipo provendrá en gran medida de las mismas fuentes.

Desde que se convirtió en el UAE Team ADQ en 2022, el equipo ha ido creciendo lentamente en estatura y éxito, en gran parte gracias a lo que se entiende como uno de los mayores presupuestos del pelotón femenino. También cuentan con un equipo de desarrollo exitoso.

Un punto de inflexión particular fue la llegada de Elisa Longo Borghini en 2025, uno de los fichajes más importantes de la historia del equipo, que no solo les ha valido victorias en carreras como el Giro de Italia, sino que también les ha ayudado a atraer fichajes más importantes para 2026, como Mavi García y Pauliena Rooijakkers.

Este año, la revelación del equipo ha sido Paula Blasi, que ganó la Amstel Gold Race y La Vuelta Femenina, pero a pesar de su gran presupuesto, se espera que pierdan a la estrella española que ha llamado la atención (y, entendemos, grandes ofertas salariales) de muchos equipos rivales.

El UAE Team L'IMAD aún no ha confirmado su alineación para el Tour de France Femmes, pero se espera que seleccionen a Longo Borghini, Blasi y las revelaciones del Tour 2025, la cuarta clasificada Dominika Włodarczyk y la dos veces ganadora de etapa Maëva Squiban entre su lista de siete ciclistas.