El equipo se convertirá en UAE Team L'IMAD a partir del 1 de agosto

El equipo femenino WorldTour UAE Team ADQ tendrá un nuevo nombre a partir del 1 de agosto, convirtiéndose en UAE Team L'IMAD para el Tour de France Femmes y más allá.

El equipo emiratí ha sido el UAE Team ADQ desde que la organización de los EAU se hizo cargo de la licencia de Alé BTC Ljubljana para la temporada 2022, con el apoyo del gobierno de los EAU y del ADQ, que es un fondo soberano con sede en Abu Dhabi.

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