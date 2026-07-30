Después de finalizar cuarto en su primera Gran Vuelta, todas las miradas están puestas en los próximos pasos de la estrella francesa

El Tour de Francia es algo curioso. Pasas tres semanas dentro de una burbuja, y cuando estalla un lunes por la mañana parisino, no te encuentras tanto reflexionando sino mirando hacia el futuro. Esto es aún más cierto para un joven de 19 años, que tiene toda su carrera por delante y, además, una carrera inmensamente prometedora.

Paul Seixas acaba de terminar cuarto en su debut en el Tour de Francia, y después de los grandes interrogantes sobre la sabiduría de alinearse en primer lugar, ahora pensamos en el lugar en el que esta experiencia lo ubicará en los próximos años.

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PARÍS, FRANCIA - 26 DE JULIO: Paul Seixas de Francia y Decathlon CMA CGM cruzan la línea de meta de la etapa 21 del 113.o Tour de Francia 2026, etapa final de 88,7 km entre los Campos Elíseos de París y los Campos Elíseos de París el 26 de julio de 2026 en París, Francia. (Foto de Jean Catuffe/Getty Images)


Los espectadores animan al ciclista francés del equipo Decathlon CMA CGM, Paul Seixas, a lo largo de la ruta de la carrera durante la 16.ª etapa de la 113.ª edición de la carrera ciclista del Tour de Francia, una contrarreloj de 26,1 km entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains en los Alpes franceses, el 21 de julio de 2026. (Foto de Loic VENANCE / AFP)

Tengo una visión concreta de lo que tengo que hacer para mejorar, para ir más lejos hacia mi sueño de ganar un Gran Tour, de ganar el Tour de Francia.


ALPE D&apos;HUEZ, FRANCIA - 25 DE JULIO: (LR) Tadej Pogacar de Eslovenia y UAE Team Emirates - XRG - Yellow Leader Jersey, Remco Evenepoel de Bélgica y Team Red Bull - BORA - hansgrohe y Paul Seixas de Francia y Decathlon CMA CGM Team compiten subiendo al Col du Galibier (2642m) durante el 113º Tour de Francia 2026, etapa 20 una etapa de 170,9 km desde Le Bourg d&amp;apos;Oisans hasta Alpe d&amp;apos;Huez 1842m / #UCIWT / el 25 de julio de 2026 en Alpe d&amp;apos;Huez, Francia. (Foto de Dario Belingheri/Getty Images)