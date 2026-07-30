Después de finalizar cuarto en su primera Gran Vuelta, todas las miradas están puestas en los próximos pasos de la estrella francesa

El Tour de Francia es algo curioso. Pasas tres semanas dentro de una burbuja, y cuando estalla un lunes por la mañana parisino, no te encuentras tanto reflexionando sino mirando hacia el futuro. Esto es aún más cierto para un joven de 19 años, que tiene toda su carrera por delante y, además, una carrera inmensamente prometedora.

Paul Seixas acaba de terminar cuarto en su debut en el Tour de Francia, y después de los grandes interrogantes sobre la sabiduría de alinearse en primer lugar, ahora pensamos en el lugar en el que esta experiencia lo ubicará en los próximos años.

Pero primero, el futuro inmediato, y en ese sentido la incesante agenda de Paul Seixas sigue adelante.

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El francés tendrá exactamente dos semanas de descanso, antes de embarcarse en otro campo de entrenamiento que lo verá prepararse para un bloque de carreras de un día en otoño. Seixas tiene como objetivo la carrera en ruta del Campeonato Mundial en Canadá el 27 de septiembre y, como muchos, estará presente en el GP de Quebec y en el GP de Montreal de antemano.

Después del Mundial, competirá en el segundo Monument de su temporada en Il Lombardia en octubre.

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Eso equivaldrá a una temporada grande y ocupada para Seixas, quien ya ha hablado sobre las exigencias de pasar tanto tiempo fuera de casa en los campos de entrenamiento. Será interesante ver cómo se recupera de un Tour de Francia que habrá sido agotador en más de un sentido, y si todo esto es manejable o demasiado para alguien que es, no lo olvidemos, un adolescente.





El plan a largo plazo

Mirando a más largo plazo, el Tour de Francia ha visto otro ladrillo colocado en esta carrera potencialmente monumental que se está construyendo ante nuestros ojos.

La gran pregunta antes de la carrera era si el Tour de Francia era un componente inteligente, y eso aún está en debate; de ​​hecho, es posible que no sepamos la respuesta hasta el Tour de Francia del próximo año.

Por un lado, Seixas llegó a París y lo hizo en el cuarto puesto de la general, lo que es un logro increíble. Por otro lado, teníamos la sensación de que esto no era tan emocionante como nos habían hecho creer. Seixas iluminó la primera parte de la temporada con una serie de actuaciones eléctricas, y su director Luke Rowe señaló que tiene “mucho garbo, carisma, pasión y extravagancia”. Sin embargo, estas cualidades estuvieron en gran medida ausentes en el Tour de Seixas, relegado a la rutina diaria más conservadora de la clasificación general.

“Conocemos su forma de correr, su garbo: le gusta divertirse sobre la bicicleta y atacar”, dijo el director del equipo Mathieu Charpentier en la cima de Ape d'Huez después de la última etapa de montaña. “Si no lo hizo, creo que es porque estaba al máximo en este Tour de Francia”.

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Todo es justo, pero el propio Seixas hizo algunos comentarios interesantes en una entrevista en el periódico del lunes. El equipoen el que se le decía que estaba envuelto en una burbuja y que tal vez no establecía una gran relación con el público francés. Seixas fue el que más aplaudió cada día en la ceremonia previa al podio de la etapa, pero es cierto que entre el autobús del equipo y las líneas de salida y meta no se quedó parado y su rostro siempre estuvo cubierto por una mascarilla FFP2.

“A veces me hubiera gustado interactuar más con la gente. Es difícil verlos a todos esperando y simplemente pasar de largo”, dijo Seixas. “Pero uno puede distraerse rápidamente. Son pequeñas ganancias, en detrimento de momentos para disfrutar con el público. Me hubiera gustado haber compartido más, pero había prioridades de rendimiento para mí en este primer Tour”.





Y entonces la manía de Seixa realmente no despegó como pensábamos. Por supuesto, pedir todas estas cosas (solidez de la general, estilo y compromiso de los fanáticos) al mismo tiempo es pedir demasiado a un joven de 19 años. Pero algunos en Francia han sugerido que el objetivo de ganar etapas y centrarse menos en la general podría haber sido un enfoque más satisfactorio para el debut de Seixas en el Tour.

El argumento que surge de Decathlon es que es mejor que Seixas aprenda a ser un verdadero corredor de la general más temprano que tarde, incluso si eso significa sacrificar una pizca de dramatismo a corto plazo.

Tengo una visión concreta de lo que tengo que hacer para mejorar, para ir más lejos hacia mi sueño de ganar un Gran Tour, de ganar el Tour de Francia.

“Tenemos un proyecto a largo plazo centrado en la clasificación general”, dijo el jefe del equipo, Dominique Serieys, a los periodistas en la cima de Alpe d'Huez. “La prioridad aquí era llegar a París y lo ha hecho. Misión cumplida. A sus 19 años va a haber acumulado una experiencia que pocos tienen a su edad”.

Seixas se hizo eco de ese mensaje en su El equipo entrevista, en la que parecía tener una idea clara de la progresión de su carrera en mente.

“Tengo una visión concreta de lo que tengo que hacer para mejorar, para avanzar hacia mi sueño de ganar un Gran Tour, ganar el Tour de Francia”, dijo.

“Esta experiencia de tres semanas fue hiper enriquecedora. Pude comprobar cómo hay que estar concentrado cada día, saber posicionarse, saber estar en los momentos adecuados e ir más allá de uno mismo día tras día en la montaña.

“Es la mayor curva de aprendizaje. Es una lucha contigo mismo. El Tour me permitió ver hasta dónde podía llegar. Ahora sé lo que puedo hacer. Me ha dado mucho para lo que está por venir”.

¿Qué sigue? ¿Y dónde?

La plataforma que este Gran Tour le ha brindado a Paul Seixas solo quedará clara en los próximos Grandes Vueltas que realice. Esa será la próxima temporada, lo que también pondrá de relieve el otro interrogante que rodea su futuro.

Desde sus impresionantes actuaciones esta primavera, Seixas ha sido objeto de extensas especulaciones sobre transferencias. Los equipos rivales han formado una cola, supuestamente lanzando grandes ofertas de dinero al ring mientras intentan enganchar al prospecto más emocionante del deporte y quizás el próximo rival realista al dominio de Tadej Pogačar.





Seixas tiene un contrato con Decathlon CMA CGM, cuyo sistema de desarrollo pasó, hasta finales de 2027. Se había especulado en torno a una salida anticipada para la próxima temporada, pero Seixas cumplirá su contrato hasta finales del próximo año, aunque no se compromete más allá de eso tal como están las cosas.

“No tengo que actuar rápido”, dijo Seixas al respecto cuando le preguntaron por El equipo. “Si me quedo, me quedo, si me voy, me voy. No sé hasta dónde va a llegar, pero tengo fe en el equipo y el equipo tiene fe en mí”.

La cuestión podría reducirse al aspecto financiero, con contratos por valor de varios millones de euros que se agitarán delante de Seixas. Ya se ha hablado de que Decathlon cambie el registro francés al suizo para allanar el camino para igualar algunas de las ofertas que se están alineando externamente.

Pero también se trata de consideraciones deportivas, y en ese sentido Decathlon ya está haciendo todo lo posible para retenerlo. Como informamos anteriormente en este Tour de Francia, el equipo acaba de fichar al respetado nacional Laurens De Plus de Netcompany Ineos, quien se unirá a Pavel Sivakov y Ben O'Connor en la lista de entrantes para 2027.

El mensaje es claro: Decathlon busca mostrar su compromiso desde el principio y demostrar que están construyendo un proyecto en torno a Seixas. El nombramiento de Romain Bardet como director deportivo también es una declaración contundente en este sentido.

Las conversaciones sobre transferencias seguirán retumbando, especialmente a medida que nos acercamos a la próxima temporada y al Tour de Francia, donde tendremos la próxima medida real de la progresión de Seixas.

Pero primero, dos semanas de descanso muy necesarias.