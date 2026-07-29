El equipo británico intenta estar al día para la Gran Départ del Tour de Francia 2027

El Tour de Francia terminó el domingo en París, pero la revisión interna de Netcompany Ineos sobre su carrera y por qué no lograron ganar ni siquiera una etapa comenzó de inmediato, con el director de carreras Geraint Thomas liderando el enfoque crítico pero con visión de futuro.

Netcompany sabe que tiene que hacerlo mejor y que tiene una gran oportunidad cuando comience el Tour 2027 en Gran Bretaña.

Hay cientos de métricas para medir el éxito en el Tour de Francia. Uno de los más simples y simbólicos es la lista de premios del equipo. Los Emiratos Árabes Unidos volvieron a liderar la tabla gracias a Tadej Pogačar, ganando 611.980 €. Netcompany cayó al puesto 17, con 23.760 €, menos que los equipos que ganaron etapas e incluso el ProTeam Pinarello-Q36,5.

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Netcompany estaba a la defensiva incluso antes de que comenzara el Tour después de perder al líder del equipo Oscar Onley por lesión; Kévin Vauquelin también estuvo enfermo en junio, y Josh Tarling tuvo que luchar contra una fractura de clavícula incluso para llegar a la largada. Thymen Arensman no pudo repetir sus victorias de etapa de 2025 y Egan Bernal solo pudo terminar 20º en la general.

“Obviamente, fue una carrera dura. Queríamos sacarle un poco más de provecho”, admitió Thomas hablando a través del equipo en los Campos Elíseos, el mismo lugar donde ganó el Tour de 2018 y el equipo británico triunfó siete veces entre 2012 y 2019.

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El equipo seleccionó un equipo para apuntar a la crono inaugural en Barcelona, ​​pero Vauquelin pinchó y pudo desempeñar el papel de último hombre vital. Netcompany terminó segundo detrás de Visma-Lease a Bike por ocho segundos. Las cosas solo empeoraron a partir de ahí, a pesar de que los corredores a menudo atacaban y realizaban escapadas clave.

“Creo que empezó bien con la crono. Obviamente tuvimos un poco de mala suerte y no salí como quería”, dijo Thomas.

“Luego, un par de caídas y algunos pinchazos inoportunos significaron que nos tomó un tiempo ponernos en marcha. A partir de ahí, los muchachos hicieron lo que queríamos: lo dejaron en la carretera, corrieron agresivamente, intentaron todo lo que pudieron.

“Obviamente, quieres resultados al final del día, pero cuando buscas victorias de etapa, significa que las etapas de montaña, la contrarreloj y las etapas de velocidad eliminan gran parte de la carrera. Hubo cinco días que realmente terminaron en escapadas. Siempre estuvimos presentes, siempre estuvimos allí, pero simplemente no sucedió. No creo que no se pueda criticar el esfuerzo”.

A Thomas no le interesaba revolcarse en lo que podría haber sido, incluso antes del inicio del Tour. Ahora que todo ha terminado, quiere aprovechar la falta de resultados como lección para el futuro.

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“Duele, pero cuando estás sufriendo, es cuando realmente te concentras en querer mejorar”, dijo.

“Creo que la temporada en su conjunto, hasta este punto, definitivamente es muy, muy positiva. Este mes fue difícil, pero creo que debemos mantenernos enfocados y seguir avanzando”.

“Haces un nuevo plan, te levantas, lo persigues y lo haces realidad. Así que esa es la actitud que voy a aportar; esa es la actitud que tiene el equipo, el personal y los corredores. Eso es lo que vamos a intentar hacer.

“Observaremos todo lo relacionado con la carrera, desde el entrenamiento, la nutrición, las tácticas, la selección fue difícil porque era muy cambiante al final. Examinaremos cada dominio y seguiremos esforzándonos y buscando mejorar en todos los aspectos. De eso se trata. Partimos de ahí”.

Thomas y Netcompany tendrán una motivación adicional para el Tour de Francia 2027 porque comienza en Gran Bretaña, con una tercera etapa en Cardiff, la ciudad natal de Thomas.

“Tenemos la Grand Départ, eso es emocionante”, dijo. “Comenzamos en Edimburgo, luego en Liverpool y luego en Gales. Va a ser increíble. Es enorme para el equipo, enorme para el Reino Unido.

“Somos un equipo británico y queremos ir allí, rendir y realmente sacar provecho de ello. Es un muy buen objetivo. Creo que todos están súper motivados para eso. Yo, por mi parte, no puedo esperar. Sigamos tras ello”.