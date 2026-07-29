El equipo británico intenta estar al día para la Gran Départ del Tour de Francia 2027

El Tour de Francia terminó el domingo en París, pero la revisión interna de Netcompany Ineos sobre su carrera y por qué no lograron ganar ni siquiera una etapa comenzó de inmediato, con el director de carreras Geraint Thomas liderando el enfoque crítico pero con visión de futuro.

Netcompany sabe que tiene que hacerlo mejor y que tiene una gran oportunidad cuando comience el Tour 2027 en Gran Bretaña.

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