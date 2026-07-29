Picnic PostNL finaliza al final de la lista de premios en metálico con 12.770 €

Tadej Pogačar dominó el Tour de Francia 2026, y él y su equipo UAE Team Emirates-XRG también dominaron la lista final de premios en metálico. El éxito de Pogačar le aseguró ganar 611.980 € del bote de premios de 2,3 millones de €, mientras que UAE se llevó a casa un total de 832.750 € durante los 21 días de carrera.

Pogačar ganó 500.000 euros por ganar el Tour y más por sus cinco victorias de etapa y dieciséis días con el maillot amarillo de líder. Ganó más del doble que el segundo clasificado, Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), que ganó 247.800 €. Isaac del Toro ganó 155.450 € por su tercer puesto en la general.

El premio en metálico reflejó el dominio de Pogačar en la carrera y su margen de victoria final de 6:26 sobre Evenepoel. Seguramente Pogačar también obtendrá importantes bonificaciones de su equipo y patrocinadores de los Emiratos Árabes Unidos, mientras que el dinero del premio se compartirá entre los corredores y el personal, y quizás Pogačar renuncie a su parte. Es probable que les compre a sus compañeros algún tipo de regalo como agradecimiento personal.

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El botín de 832.750€ de los Emiratos Árabes Unidos fue más del triple de la cantidad de 288.160€ ganada por Red Bull-Bora-Hansgrohe. Lidl-Trek recaudó 204.870 € gracias al maillot verde de Mads Pedersen, su victoria de etapa, el premio por equipos y la sexta y séptima clasificación general de Mattias Skjelmose y Juan Ayuso. Quinn Simmons también aumentó su bote de premios, con 3.000 € finales para el premio al mejor compañero de equipo del Tour 2026.

El equipo menos exitoso ganó mucho menos, lo que subraya el limitado premio en metálico en el ciclismo profesional en comparación con otros deportes, con sólo cinco equipos ganando más de 100.000 euros. Picnic PostNL terminó último en la lista de 23 equipos con 12.770 € ganados durante tres semanas de carreras de velocidad récord.

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L'Equipe hizo un desglose completo del premio en metálico, destacando cómo Mads Pedersen ganó 69.290 € y terminó séptimo en la clasificación de premios en metálico mientras completaba su tríptico de victorias en el Grand Tour con el maillot verde. Richard Carapaz finalizó octavo en la general pero fue el cuarto máximo premiado gracias a sus dos victorias de etapa y el premio a la súper combatividad.

Competir agresivamente da sus frutos en el Tour, tanto directa como indirectamente.

Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) se convirtió en un nuevo héroe del Tour al escaparse cuando pocos corredores lo hacían. Recaudó 15.900 € en premios gracias a haber ganado tres veces el premio a la combatividad. Probablemente ganará mucho más cuando extienda su contrato y a través de los criterios posteriores al Tour que comienzan en Bélgica y Holanda el lunes por la noche.