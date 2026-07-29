Picnic PostNL finaliza al final de la lista de premios en metálico con 12.770 €

Tadej Pogačar dominó el Tour de Francia 2026, y él y su equipo UAE Team Emirates-XRG también dominaron la lista final de premios en metálico. El éxito de Pogačar le aseguró ganar 611.980 € del bote de premios de 2,3 millones de €, mientras que UAE se llevó a casa un total de 832.750 € durante los 21 días de carrera.

Pogačar ganó 500.000 euros por ganar el Tour y más por sus cinco victorias de etapa y dieciséis días con el maillot amarillo de líder. Ganó más del doble que el segundo clasificado, Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), que ganó 247.800 €. Isaac del Toro ganó 155.450 € por su tercer puesto en la general.

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