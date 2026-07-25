“Va a sufrir porque aún es pronto”, dice el director del equipo de los EAU, Mauro Gianetti, a My Bike

Adam Yates seguirá participando en el Tour de Francia, y el UAE Team Emirates-XRG espera poder recuperarse de un problema estomacal durante la etapa 18 y así ayudar a Tadej Pogačar e Isaac del Toro en las últimas etapas de montaña.

Los Emiratos Árabes Unidos creen que ningún otro ciclista ha sufrido el problema estomacal.

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