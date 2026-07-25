“Va a sufrir porque aún es pronto”, dice el director del equipo de los EAU, Mauro Gianetti, a My Bike

Adam Yates seguirá participando en el Tour de Francia, y el UAE Team Emirates-XRG espera poder recuperarse de un problema estomacal durante la etapa 18 y así ayudar a Tadej Pogačar e Isaac del Toro en las últimas etapas de montaña.

Los Emiratos Árabes Unidos creen que ningún otro ciclista ha sufrido el problema estomacal.

Yates luchó por terminar dentro del tiempo límite el miércoles, y Pogačar reveló que “sufrió como un perro” debido al problema estomacal que lo dejó sin poder comer ni combustible para la etapa 17.

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Yates estaba al inicio de la etapa 18 en Voirons el jueves, y el director del equipo de los EAU, Mauro Gianetti, esperaba poder sobrevivir a la etapa y recuperarse a tiempo para las etapas consecutivas hasta L'Alpe d'Huez.

“Su problema de estómago está casi solucionado, pero sus piernas pueden estar un poco vacías”, dijo Gianetti. ciclismonoticias El editor adjunto Patrick Fletcher antes del inicio de la etapa.

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“Va a sufrir porque todavía es pronto. Esperamos que pueda superar hoy y luego jugar un papel mañana y el sábado. Si no mañana, al menos el sábado esperamos que pueda volver a su mejor nivel”.

Yates se enfermó el martes, el día de la contrarreloj, y sufrió durante la etapa 17. Le faltaban unos 80 km para correr y los Emiratos Árabes Unidos enviaron de regreso a Tim Wellens para ayudarlo a terminar dentro del tiempo límite.

Terminaron 26:36 menos que el ganador de la etapa Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) y 18 minutos menos que la parte principal del pelotón, pero vivieron para correr un día más.

Yates fue tratado por el médico del equipo de los EAU, pero el equipo dijo que su enfermedad está “aislada” y que nadie más está afectado.

Los Emiratos Árabes Unidos todavía tienen un equipo de ocho corredores en el Tour, con Pogačar con el maillot amarillo de líder, con una ventaja de 4:32 sobre Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Del Toro es tercero en la general con 6:51 y lidera la competencia de maillot blanco al mejor joven piloto. Los Emiratos Árabes Unidos también esperan ganar la competición por equipos, pero perdieron tiempo ante Lidl-Trek en la etapa 17.

El premio por equipos lo deciden los tres mejores corredores de cada etapa, por lo que Yates podría desempeñar un papel vital si recupera su plena salud.