Jack Burke, 29 años, sigue buscando contrato profesional

Un aficionado canadiense poco conocido, Jack Burke, ha conseguido su parte de protagonismo después de quitarle más de un minuto al récord de Strava de Vincenzo Nibali por escalar el Mortirolo.

Burke, de 29 años, completó la ascensión de una de las subidas más duras de Italia en un tiempo de 43:45, 67 segundos más rápido que el récord de Nibali, el 16 de noviembre.

“Lo destrocé… Es sólo uno de esos días en los que realmente tienes las mejores piernas, ves los números de potencia y piensas: sí, hoy estoy en una buena posición”, dijo en una publicación de Instagram del cima de la subida.

Burke, un ciclista que ha corrido con múltiples equipos amateurs y continentales, aprovechó su sorprendente logro para pedir la oportunidad de conseguir un primer contrato profesional.

Dijo que no había planeado competir este año, pero después de que “lo convencieron” en mayo, ha tenido un buen desempeño, rompiendo récords de ascensos en tres eventos diferentes.

“No sé qué más puedo hacer, he hecho todo lo que puedo, sólo quiero una oportunidad, sólo quiero una oportunidad de competir contra los mejores muchachos del mundo”, dijo en su publicación de Instagram. “Así que… he hecho todo lo que he podido y ahora es el momento de ir a esquiar, supongo, este es un buen lugar para terminar el año”.

Hablando bajo temperaturas gélidas en la cumbre de Mortirolo, dijo: “Es hora de calentar (pero ahora estoy) a la altura de las leyendas”.

En su último año como junior, 2013, y cuando lideraba una carrera amateur en Quebec, Canadá, el Tour de l'Abitibi, Burke tuvo un resultado analítico adverso por una cantidad mínima del diurético hidroclorotiazida (HCTZ). Pero en dos complejos casos judiciales, uno para determinar si podía competir en el Mundial de 2013, que ganó, y el segundo contra una apelación de la UCI escuchada por el TAS, fue absuelto dos veces de cualquier delito, atribuyéndose la culpa a su consumo de agua del grifo contaminada.

Desde entonces, Burke ha pasado gran parte de la última década compitiendo en equipos y clubes continentales. Entre los primeros se encontraban el conocido equipo amateur Leopard de Luxemburgo y el equipo estadounidense Jelly Belly p/b Maxxis en 2018.

Mientras estaba en este último, Burke mostró su destreza en la escalada en el Tour de Beauce de Canadá, ganando en solitario en un día helado en la cima del Mont-Megantic. Sin embargo, la segunda mitad de su temporada 2022 sufrió mucho cuando se rompió la espalda tras ser atropellado por un coche mientras entrenaba.

Dos años después, y además de su récord en Mortirolo, el canadiense también afirmó en Instagram haber batido el récord de Strava en el Stelvio, una de las ascensiones más conocidas y duras de Italia y que formará parte del Giro de Italia el próximo año. Sin embargo, Burke dijo que no se le permitió subir el archivo, por razones no especificadas, por el momento, pero prometió hacerlo en breve.

“Rompí el récord (del Stelvio) la semana pasada, pero se suponía que no debía decirles eso. Se supone que debo mantener ese secreto por unas semanas más”, dijo en su publicación de Instagram, donde también reveló que Ahora buscaremos el récord de Tadej Pogačar en el Col de la Madone y suplicaremos tener la oportunidad de competir como profesional.

“Si eres alguien que puede darme un contrato profesional, debes saber que rompí el récord la semana pasada”, dijo. “Pero para todos los demás, finjan que no escucharon eso durante algunas semanas más hasta que me permitan publicarlo”.