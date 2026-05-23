Jonas Vingegaard sigue siendo el gran favorito para vestir la maglia rosa en Roma, según el último italiano en ganar el Giro de Italia

El Giro de Italia 2026 está entrando en un período crucial en la lucha por la maglia rosacon un viaje por la región del Valle de Aosta este fin de semana seguido de una última semana normalmente difícil.

Con la clasificación general aún apretada hacia la cima, Vincenzo Nibali, el último italiano en ganar el Giro, cree que Jonas Vingegaard de Visma-Lease a Bike es casi seguro que encabezará la clasificación al final de la carrera.

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