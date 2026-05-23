Jonas Vingegaard sigue siendo el gran favorito para vestir la maglia rosa en Roma, según el último italiano en ganar el Giro de Italia

El Giro de Italia 2026 está entrando en un período crucial en la lucha por la maglia rosacon un viaje por la región del Valle de Aosta este fin de semana seguido de una última semana normalmente difícil.

Con la clasificación general aún apretada hacia la cima, Vincenzo Nibali, el último italiano en ganar el Giro, cree que Jonas Vingegaard de Visma-Lease a Bike es casi seguro que encabezará la clasificación al final de la carrera.

“Sería una gran sorpresa no verlo vestido de rosa en Roma. Me gusta mucho como corredor. Pero ahora es cuando comienzan los días realmente decisivos; la historia aún está por escribirse”, dijo Nibali. La Gazzetta dello Sport.

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El danés ocupa actualmente la segunda posición, a 33 segundos de Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), de quien se espera que pierda tiempo en las próximas etapas tras hacerse con la maglia rosa de la escapada de la etapa 5.

Vingegaard tiene una ventaja saludable, pero no insuperable, sobre los otros contendientes de la general, con Thymen Arensman (Netcompany Ineos) a 1:30 detrás del dos veces ganador del Tour de Francia en tercer lugar.

Con Vingegaard programado para enfrentarse a Tadej Pogačar en el Tour de Francia cinco semanas después de la conclusión del Giro, se ha hablado en el paddock de Italia de que el jugador de 29 años se ha estado conteniendo y guardando partidos para el Tour.

A Nibali, que ganó el Giro de Italia en 2013 y 2016 junto con el Tour de Francia de 2014, le gustaría ver a Vingegaard profundizar en sus recursos y desatar un ataque que haga declaraciones para sellar su autoridad en la carrera.

“Me gustaría que lograra una hazaña como (Pogačar) antes del final del Giro, para dar un gran y largo espectáculo algún día. Sé que también está esperando con impaciencia el Tour y el desafío con Pogačar, por lo que es probable que en el resto de la carrera, aquí, su condición mejore un poco”, dijo Nibali.

“Sí, puede pensar en ganar un poco cada día y seguir ganando. Sería comprensible. Pero espero algo más”.

Vingegaard ha ganado dos etapas del Giro hasta ahora, ambas finales en la cima de Blockhaus y Corno alle Scale en las etapas 7 y 9. Tuvo un día más difícil en la etapa 10, una contrarreloj de 42 km de Viareggio a Massa, perdiendo más de un minuto ante Arensmen.

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“Sabía que no sería fácil para él”, comentó Nibali sobre la contrarreloj. “Y la razón es fácil de encontrar: estamos hablando de una contrarreloj de más de 40 kilómetros, casi 50 minutos de esfuerzo.

“Una carrera de la mitad de esa duración habría sido mucho, mucho más fácil de gestionar”.

Nibali también opinó sobre los rivales más cercanos de Vingegaard, creyendo que Felix Gall (Decathlon CMA CGM) podría ser el mejor del resto cuando llegue Roma, diciendo: “Su terreno está llegando. En las subidas, hasta ahora, sólo ha perdido contra Vingegaard. Tiene un equipo fuerte y una gran oportunidad”.

Italia está esperando a su próximo verdadero contendiente en el Giro de Italia. Si bien parecía posible que Giulio Pellizzari pudiera acercarse este año, el piloto de Red Bull-Bora-Hansgrohe ha tenido problemas desde que intentó seguir a Vingegaard en Blockhaus antes de sufrir una enfermedad.

Ahora, noveno en la general y con buena salud, a Nibali le gustaría ver al joven de 22 años probarse en la segunda mitad de la carrera.

“No tiene nada que perder. Actualmente es noveno en la clasificación, pero ¿un resultado así o un poco mejor haría una gran diferencia para él, dado que ya finalizó sexto el año pasado? No lo creo. Si está lo suficientemente en forma, le aconsejaría que intente hacer algunas actuaciones”.

“Todo depende de Giulio, de cómo se siente. Realmente me gustaría que tuviera un impacto significativo. Me gustaría que entendiera completamente lo que puede lograr en este Giro”.