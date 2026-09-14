El equipo tiene la esperanza de que el piloto destacado de la Vuelta a España, Jakob Omrzel, esté disponible para ser seleccionado en Montreal

Eslovenia ha anunciado su equipo para el próximo Campeonato Mundial de Ruta en Canadá, con Primož Roglič liderando la selección masculina en ausencia del dos veces campeón del mundo Tadej Pogačar.

Roglič, que actualmente lucha por el maillot rojo en el último fin de semana de la Vuelta a España, liderará el equipo masculino esloveno en Montreal, guiando a un equipo de ocho hombres en la carrera en ruta.

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