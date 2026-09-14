El equipo tiene la esperanza de que el piloto destacado de la Vuelta a España, Jakob Omrzel, esté disponible para ser seleccionado en Montreal

Eslovenia ha anunciado su equipo para el próximo Campeonato Mundial de Ruta en Canadá, con Primož Roglič liderando la selección masculina en ausencia del dos veces campeón del mundo Tadej Pogačar.

Roglič, que actualmente lucha por el maillot rojo en el último fin de semana de la Vuelta a España, liderará el equipo masculino esloveno en Montreal, guiando a un equipo de ocho hombres en la carrera en ruta.

A él se unirán Jan Tratnik, Matej Mohorič, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Gal Glivar y Tilen Finkšt, mientras que el corredor revelación de la Vuelta, Jakob Omrzel, es probablemente el octavo hombre.

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En el equipo femenino Urška Zigart se unirá a Nika Bobnar en un equipo de dos corredoras. Bobnar y Tratnik participarán en la contrarreloj.

“Es cierto que no tenemos a Tadej en nuestras filas, lo cual es una desventaja, pero también una ventaja. Vemos que Primož está en un estado de forma que no tenía desde hace mucho tiempo, y Jan también está en forma”, dijo el seleccionador esloveno Uroš Murn. RTV.slo.

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Sin Tour de Francia, Primož Roglič competirá en el Campeonato Nacional de Eslovenia por primera vez desde 2020, ya que Tadej Pogačar se salta ambas carreras.



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“Esperemos que Jakob también consiga el permiso para competir. Toda la atención que se habría centrado en nosotros ahora se centrará en los belgas y los franceses. Ahora estaremos en la tercera o cuarta fila de favoritos”.

Roglič tiene un historial mixto en los Campeonatos Mundiales de Ruta a lo largo de los años, siendo un sexto lugar en Imola 2020 su mejor resultado en una carrera en ruta. Mientras tanto, se llevó la plata en la contrarreloj del Mundial de 2017 en Bergen, Noruega.

Murn afirmó que el recorrido montañoso de Montreal se adapta a las capacidades de Roglič.

“Probablemente Primož todavía no puede creer en sí mismo y creo que podrá aprovecharlo. Las pendientes de la carrera le convienen, la ruta técnicamente no es tan exigente porque las carreteras son anchas.

“Será importante posicionarlo en el grupo para protegerlo al frente y asegurar que tenga la ayuda que necesita.

“Ahora el apetito de todas las selecciones nacionales ha aumentado después de haber sufrido el shock de la retirada de Pogačar. Todo cambiará. Para mí, el favorito es Remco Evenepoel, pero creo que habrá fricciones dentro del equipo, porque Wout van Aert, que está compitiendo excepcionalmente en la Vuelta, también quiere ganar”.

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