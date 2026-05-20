El Wahoo Radar Trackr es nuestra mejor luz trasera en materia de seguridad, pero las luces de radar de Garmin siguen siendo algunas de las mejores del mercado y ahora ofrecen descuentos de hasta el 25 %.

Hasta hace poco, la Garmin Varia RCT715 era indiscutiblemente la mejor luz trasera para bicicleta en cuanto a seguridad, pero ha sido destronada por el Wahoo Trackr Radar. Habiendo usado ambos, sigo pensando que el Varia RCT715 está mejor equipado. Su cámara incorporada, su impresionante función de radar y, por supuesto, su luz brillante y potente lo convierten en el paquete de iluminación perfecto para bicicletas. Aunque cuesta $ 399,99, es una adición costosa a la configuración ciclista de la mayoría de las personas.

Sin embargo, en este momento el Garmin Varia RCT715 tiene un descuento a su mejor precio histórico. Para cualquiera que busque el RCT715, por solo $ 299,99 y $ 100 de descuento, es una oferta de ciclismo de Amazon que vale la pena aprovechar.

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El radar Wahoo Trackr es más comparable al Garmin Varia RTL515, ya que ambos carecen de la función de cámara del Varia RCT715 y, como dispositivo más antiguo, el RTL515 es una mejor opción si tienes un presupuesto limitado y si todo lo que buscas es la funcionalidad de radar y luz.

El Varia RCT515 también tiene un descuento de $50 en Amazon, lo que lo reduce a $149,99, superando fácilmente el precio del nuevo Wahoo Trackr de $248,49.

Amazon tiene la oferta de Varia marcada como oferta por tiempo limitado, por lo que podría finalizar en cualquier momento. A continuación encontrará todos los detalles sobre el RCT715 y el RCT515. También agregué el nuevo Garmin Varia RearVue 820 y nuestra mejor parte trasera en términos de seguridad: el radar Wahoo Trackr, aunque, como luces nuevas tanto de Garmin como de Wahoo, desafortunadamente siguen teniendo el precio completo.

Oferta por tiempo limitado Ahorre 25% ($100) Garmin Varia RCT715: era $399.99 ahora $299.99 en Amazon El Garmin Varia RCT715 es una de las mejores piezas de tecnología ciclista que he usado y una luz trasera brillante con algunos trucos adicionales bajo la manga. El sistema de detección de radar y una cámara trabajan juntos para proporcionar alertas visuales y audibles para los vehículos que se acercan por detrás. También registra tu recorrido y las características de seguridad lo convierten para mí en un kit de ciclismo impecable. Lea nuestro Revisión del Garmin Varia RCT715.

Garmin Varia RearVue 820: $299 en Amazon La Varia RearVue 820 es la última luz inteligente para bicicletas de Garmin y reemplaza a la Varia RTL515 en la línea de la marca. Obtuvo una impresionante calificación de 4,5 estrellas, con muchas mejoras, incluido el mejor rango de detección de todos los radares probados y, con 30 horas, una duración de batería mejorada. También recibió un precio acorde con sus nuevas características, lo que hace que la oferta Varia RCT715 sea aún mejor. Lea el Revisión del Garmin Varia RearVue 820.

Radar Wahoo Trackr: $247.49 en Amazon El Wahoo Trackr destronó al Garmin de su título como la mejor luz trasera para bicicleta en cuanto a seguridad, con características impresionantes, lo que le permitió obtener una reseña de 4,5 estrellas. Los aspectos más destacados incluyeron una excelente duración de la batería (20 horas), su brillo y visibilidad lateral, y la variedad de modos y características que, en opinión de nuestros expertos evaluadores, la hicieron destacar entre las mejores luces para bicicletas del mercado. Leer el completo Revisión del radar Wahoo Trackr.

Ahorre 25% ($50) Garmin Varia RTL515: era $199.99 ahora $149.99 en Amazon Puede que el Garmin Varia RTL515 sea un dispositivo más antiguo de la gama Garmin, pero todavía tiene mucho que ofrecer. A este precio, si tiene un presupuesto limitado y busca funcionalidad de radar en su luz trasera, entonces el RTL515 es el camino a seguir.

La Varia RC715 tiene el mejor descuento de su historia y es mi cámara y luz para bicicleta equipada con radar preferida. Es una de las mejores luces y piezas de tecnología ciclista que he usado, aunque la Magicshine SEEMEE300 como luz trasera independiente también es una de mis favoritas.

Las características clave de Garmin que lo hacen tan bueno son el radar de seguridad integrado, la cámara y su facilidad de uso. Especialmente si ya estás en el ecosistema Garmin y utilizas uno de los mejores ciclocomputadores de Garmin. Los dispositivos se emparejarán fácilmente y le alertarán con puntos visuales y sonoros que representan el tráfico que se aproxima por su parte trasera.

No he tenido ningún problema en calificarlo personalmente con una puntuación impecable y recomendaría el Garmin Varia RCT715 a cualquiera, especialmente a este precio, por menos de $ 300 y un enorme ahorro de $ 100.

También utilicé la última luz de radar de Wahoo y me impresionaron sus funciones inteligentes, incluido el acelerómetro incorporado, que funciona como una luz de freno automática y aumenta el brillo a medida que disminuye la velocidad. También utiliza un “Modo de extensión de batería” que atenúa los LED cuando el camino detrás de usted está vacío, aumentando inteligentemente la duración de la batería.

Estas ofertas son solo en EE. UU. y no encontré ningún descuento significativo en las ofertas destacadas en Amazon Reino Unido. He incluido nuestro práctico verificador de precios a continuación, que mostrará los mejores precios de Amazon y otros minoristas, relevantes para su ubicación y territorio.