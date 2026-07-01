Si eres un fanático del ciclismo que viaja al extranjero, la única manera de evitar restricciones geográficas en tu servicio de transmisión del Tour de Francia es usando una VPN, lo que hace que estas ofertas de NordVPN estén perfectamente sincronizadas, con hasta un 75 % de descuento.

La 113.ª edición del Tour de Francia comienza este fin de semana, sábado 4 de julio. La Gran Salida, Primera Etapa del Tour de Francia 2026, ve el regreso de la emocionante contrarreloj por equipos por las calles de Barcelona, ​​España.

Nuestra guía sobre cómo ver el Tour de Francia tiene toda la información sobre cómo ver las tres semanas y las 21 etapas. Sin embargo, si viaja al extranjero durante el verano, lo más probable es que las restricciones geográficas le bloqueen los servicios de transmisión en casa.

La mejor manera de continuar con tus servicios, verlos como si estuvieras en casa y asegurarte de no perderte nada de la acción ciclista es usar una VPN. NordVPN es la reconocida marca de seguridad de Internet y actualmente tiene descuentos de hasta un 75% en sus planes VPN altamente calificados, además de una bonificación de tres meses gratis.

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El Plan Completo es la opción más popular de Nord y cuesta solo $ 4,49 por mes o $ 372,60 durante un período de dos años, si se tiene en cuenta el bono GRATUITO de tres meses.

NordVPV es una opción recomendada cuando se trata de los mejores servicios de VPN. Nuestros colegas expertos de TechRadar han probado rigurosamente y verificado de forma independiente todos los principales servicios VPN, y Norton obtuvo una calificación de 4,5 estrellas, elogiado por ser uno de los servicios VPN más fáciles y rápidos, y la mejor opción en general.

Si eres nuevo en una VPN (red privada virtual), entonces esta útil tecnología de Internet simplemente permite que tus dispositivos aparezcan como si estuvieran ubicados en tu ubicación habitual. Así, estés donde estés en el mundo, podrás acceder a tus servicios de streaming habituales, lo que te permitirá una cobertura ininterrumpida de tus deportes y programas de televisión favoritos.

Una VPN también viene con una serie de beneficios de privacidad y protección para su uso de Internet, que son muy útiles cuando viaja al extranjero y ofrecen beneficios que incluyen seguridad adicional al usar Wi-Fi público, protegiendo la privacidad para el trabajo remoto y las transacciones financieras.

Esta es una de las mejores ofertas de VPN disponibles actualmente y perfecta para ver ciclismo en vivo ininterrumpidamente en 2026.

Lo más destacado del calendario UCI WorldTour 2026

Tour de Francia 4-26 de julio

4-26 de julio Tour de Francia femenino 1-9 de agosto

1-9 de agosto La Vuelta a España 22 de agosto-13 de septiembre

22 de agosto-13 de septiembre Campeonatos del Mundo UCI20-27 de septiembre

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