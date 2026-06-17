“Afortunadamente, la victoria llegó con ello; de lo contrario, probablemente habría sido el fracaso del año”, dice el corredor de Lotto-Intermarché.

Puede que no haya sido exactamente una de las formas más convencionales de conseguir una primera victoria profesional para Liam Slock el domingo en el GP Gippingen, pero seguro que fue una celebración de victoria que el ciclista de Lotto-Intermarché y el resto del mundo del ciclismo no olvidarán rápidamente.

La larga carrera UCI 1.1 de 176 km en Suiza tuvo una gran cantidad de nombres clave en la línea de salida con una gran lista de victorias. Sin embargo, el piloto de 25 años se volvió cada vez más optimista de que podría tener una oportunidad de conseguir su primera victoria a medida que la carrera avanzaba a lo largo de las 11 vueltas.

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