“Afortunadamente, la victoria llegó con ello; de lo contrario, probablemente habría sido el fracaso del año”, dice el corredor de Lotto-Intermarché.

Puede que no haya sido exactamente una de las formas más convencionales de conseguir una primera victoria profesional para Liam Slock el domingo en el GP Gippingen, pero seguro que fue una celebración de victoria que el ciclista de Lotto-Intermarché y el resto del mundo del ciclismo no olvidarán rápidamente.

La larga carrera UCI 1.1 de 176 km en Suiza tuvo una gran cantidad de nombres clave en la línea de salida con una gran lista de victorias. Sin embargo, el piloto de 25 años se volvió cada vez más optimista de que podría tener una oportunidad de conseguir su primera victoria a medida que la carrera avanzaba a lo largo de las 11 vueltas.

“La carrera realmente había ido muy bien durante todo el día”, dijo Slock en un comunicado del equipo. “Siempre estuvimos donde necesitábamos estar en cada vuelta. En un momento, un grupo grande se escapó y pude seguirlo cómodamente.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

“Cuando Aleksandr Vlasov y Richard Carapaz atacaron en la final, decidí cruzar. Eso requirió mucha energía porque esos muchachos están entre los mejores. Pero una vez que logré cruzar, traté de ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Pensé que si lograba hacerlo, podría ganar”.

Esa energía conservada, como se esperaba, resultó valiosa. Durante el sprint cuesta arriba hasta la línea de meta, Slock abrió una brecha considerable con Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe), quien fue el primero en perseguirlo, seguido de cerca por Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). Fue un margen lo suficientemente sustancial como para que el corredor en su cuarto año como profesional se sintiera lo suficientemente seguro como para celebrar en los últimos metros antes de cruzar la meta.

te puede gustar



Famenne Ardenne Classic: Arnaud De Lie consigue su primera victoria de 2026 en medio de una emocionante captura en el último suspiro



'Nada termina hasta que pasas la línea de meta': cómo Igor Arrieta convirtió el desastre en un momento que definió su carrera en el Giro de Italia



Classic Velox Adélie de Vitré: primera victoria profesional de Marc Brustenga como primer corredor descendido tras una desviación

Esa celebración preparó un tiro ganador que sin duda sería memorable, aunque tal vez no del modo en que Slock esperaba que fuera.

“El viento se llevó el manillar y caí”, dijo Slock, añadiendo que “es una historia que vale la pena enmarcar”.

El dolor de la caída quedó adormecido por la alegría de la victoria, ya que el sólido margen significó que cuando su espalda rodó sobre la línea, en lugar de sus neumáticos, cruzó justo por delante de Vlasov a pesar del balón suelto.

“Afortunadamente, la victoria llegó con ello; de lo contrario, probablemente habría sido el fracaso del año”, dijo Slock riendo.

“Me parece un poco tonto, pero sobre todo estoy increíblemente feliz”.