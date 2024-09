El esloveno confirma que no se arrepiente de no haber participado en los Juegos Olímpicos y aspira a dos victorias en carreras de un día en Canadá antes de su candidatura para el Campeonato Mundial

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) puede estar corriendo su primera carrera en el GP de Québec el viernes desde que ganó el Tour de Francia el 21 de julio, sin embargo, el mejor ciclista del ciclismo masculino no se arrepiente de su elección de calendario ni de saltarse los Juegos Olímpicos de París para poder recuperarse adecuadamente.

Han pasado 52 días para el esloveno sin lucir un dorsal, la misma cantidad de días de carrera que ha completado en lo que va de 2024, con 21 victorias en ese tiempo y casi todas ellas de un dominio impresionante, por lo que fueron un par de meses merecidos fuera de la competición.

Aunque tenía previsto participar en los Juegos Olímpicos, se retiró 12 días antes de la carrera en ruta, citando como motivos el cansancio y, posteriormente, la no selección de su compañero Urška Žigart por parte de la federación eslovena. Sin embargo, a pesar de su aspecto renovado tras dominar gran parte de las 21 etapas del Tour de Francia en su camino hacia una victoria histórica, Pogačar simplemente estaba exhausto.

“No me gustó que mucha gente me presionara para que fuera a los Juegos Olímpicos, me llamara y me dijera que debería estar allí, que podría conseguir una medalla fácilmente. Nada es fácil en el ciclismo, especialmente en los Juegos Olímpicos en este tipo de recorrido”, dijo Pogačar en la conferencia de prensa previa al GP de Quebec y Montreal el miércoles por la tarde.

“Creo que tomé la decisión correcta porque al día siguiente del Tour de Francia estaba completamente destrozado.

“Tenía las piernas cansadas, pero creo que fue una temporada dura desde Strade Bianche hasta el Tour de Francia. Fui a toda máquina y estaba en muy buena forma, pero después del Tour, cuando me desconecté, mi cuerpo entró en un modo de apagado y me sentí bastante mal las dos primeras semanas”.

Pero ahora está completamente renovado y listo para volver a competir nuevamente después de disfrutar de su primer “verano adecuado en tantos años” y experimentar una “vida normal” después del gran bloque de carreras de mayo a julio.

La experiencia de las carreras de alto nivel regresó de inmediato al día siguiente de su llegada a Canadá, cuando Pogačar estaba rodeado de medios de comunicación como el corredor principal. Sin embargo, aunque no es ningún secreto que está aquí preparándose para el Campeonato Mundial en Zúrich, Pogačar no daba nada por sentado de cara a las dos brutalmente difíciles carreras de un día.

“Quebec es una carrera bastante abierta, pero en el pasado los ataques no funcionaron muy bien y muchas veces se llega al sprint, pero el sprint es muy duro”, dijo Pogačar.

“Pero aquí tenemos un equipo fuerte, así que veremos. Creo que podemos hacer una carrera dura y veremos cómo van las cosas, si puedo atacar o simplemente esperar al sprint”.

El esloveno confirmó que, por supuesto, intentará “ganar ambas carreras si puede”, pero destacó al impresionante Arnaud De Lie (Lotto Dstny), ganador del año pasado en Québec, como un rival clave para la carrera del viernes y admitió que cualquier desliz en la última de las 16 vueltas alrededor de la ciudad podría ser fatal para un buen resultado.

“Creo que De Lie puede ser muy importante para el sprint o para Michael Matthews, pero es un sprint difícil, así que si cometes un pequeño error en la última vuelta, puedes pagarlo en el sprint”, dijo Pogačar.

Se mostró modesto en su valoración de sí mismo y afirmó que después de reanudar un entrenamiento adecuado dos semanas después del Tour, podría estar “bastante decente” una vez que tome la salida de su primera carrera de regreso.

“Dos semanas después del Tour volví a un entrenamiento estructurado, reconstruyéndome lentamente pero sin grandes complicaciones”, dijo.

“Normalmente, después de un largo periodo de entrenamiento, la primera carrera no es tan buena. Pero a principios de año vi cómo era la preparación para la Strade Bianche”, que ganó con un solo de 80 km en su debut en 2024, “y creo que puedo estar bastante bien en Quebec, mejor que en años anteriores después del largo periodo sin competir, pero nunca se sabe”.

Sin embargo, aunque jugó a Nostradamus para las carreras en los caminos de grava blanca de Toscana en marzo, se negó a revelar en cuál de las 17 vueltas en Montreal lanzaría su probable maniobra ganadora, queriendo mantener vivo algo del misterio.

Pogačar tampoco mostró signos de disminuir su ingenio en el momento de la prensa, bromeando sobre hacer un posible viaje a Disneylandia mientras su equipo solucionaba problemas de viaje en el aeropuerto de París, lo que provocó que llegaran unas horas más tarde de lo planeado.

“No me había dado tiempo de llegada, pero todo salió bien y llegamos. Quería ir a Disneylandia, sería genial, pero al final no me resultó tan cómodo en París”, se ríe.

“Algunos de nosotros nos quedamos atrapados en París durante un tiempo, pero yo llegué, mi maleta no, pero todo está bien”, dijo antes de responder “Por supuesto, soy un profesional” a la pregunta de si todavía tenía sus zapatillas de carreras a pesar del percance. Tadej Pogačar está de vuelta y listo para más en 2024.