El adolescente prodigio sube dos puestos hasta el cuarto lugar de la general, a sólo 15 segundos del podio tras la etapa 14

Había algo en el aire en Markstein, entre el humo que se elevaba de las barbacoas cargadas de salchichas y la niebla que se arremolinaba para limpiar la ladera de la montaña después de cada ráfaga repentina y torrencial. Las multitudes habían andado en bicicleta y caminado por miles, y sólo una estrecha franja de carretera estaba disponible en medio del espeso túnel de fanáticos en la subida final del Col du Haag.

Paul Seixas había corrido una carrera tranquila hasta ese momento, pero esta atmósfera febril simplemente exigía que volviera a la vida.

Y así lo hizo. Por primera vez en este Tour de Francia, el prodigio de 19 años, la gran esperanza francesa, realmente conectó con el público local y les aceleró el pulso.

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Tadej Pogačar voló el nido una vez más, y está claro que Seixas no está luchando por el maillot amarillo, pero la forma en que persiguió y luego se alejó corriendo de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) pareció cambiar todo el panorama de su carrera en un instante.

Seixas fue superado en velocidad por el compañero de equipo de Pogačar en el UAE Team Emirates-XRG, Isaac del Toro, quien regresó, hizo autostop y consiguió el segundo lugar, pero el francés ocupó el tercer lugar ese día y subió dos lugares hasta el cuarto lugar en la general.

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Tadej ¿quién? La manía de Paul Seixa se está apoderando de su país de origen antes del Tour de Francia, y el joven de 19 años la está abrazando plenamente.

También le quitó el maillot blanco de mejor corredor joven a Juan Ayuso (Lidl-Trek), que, según él, no es un objetivo absoluto, pero que, sin embargo, tiene cierta importancia aquí. Significó que, por primera vez, subió al podio en una meta del Tour de Francia, contemplando a los admiradores y también repasando el podio posterior a la etapa y los protocolos de los medios por primera de muchas veces.

“Es increíble, estoy viviendo un sueño”, dijo Seixas.

“El Tour es magníficamente duro, digamos. Fue un día muy difícil, pero estoy empezando a acostumbrarme a eso en el Tour; es muy duro. Eso es realmente lo que me llamó la atención, pero he entrenado duro para eso, el equipo ha trabajado duro para eso. Es realmente un placer tener esta camiseta blanca y estar realmente en la carrera por el podio”.

Seixas no se dejaba llevar demasiado, pero el resto de Francia sí.

Ubicado entre la multitud en Markstein se encontraba el estudio al aire libre de France Télévisions, donde varios ex profesionales franceses hablaron líricamente de lo que acababan de ver.

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“Al diablo con Tadej Pogačar hoy”, gritó el ex jugador de la camiseta amarilla Thomas Voeckler, entre grandes aplausos de los reunidos alrededor del estudio.

“Lo que los aficionados vivieron hoy, lo que Paul Seixas vivió hoy… se pudo probar en el Tourmalet, pero esto fue a otro nivel.

“Fue tras el volante de Vingegaard y fueron los aficionados los que le permitieron hacerlo. Ha ganado carreras pero nunca ha conocido ese apoyo que te permite ir a buscar esos últimos metros. Es la primera vez que siente eso, pero no la última”.

En la mañana de la etapa 14, publicamos una historia sobre Paul Seixas y el enfoque más tranquilo y conservador que adoptó el brillante joven de 19 años en su debut en el Tour de Francia, y fue un buen trabajo publicarlo cuando lo hicimos, porque al final del día estaba algo desactualizado.

Seixas ya había sido tremendamente impresionante (no nos equivoquemos al respecto), pero como señaló su director de Decathlon CMA CGM, Luke Rowe, ha recuperado sus instintos más agresivos en lo que es su primera carrera de tres semanas.

Todavía queda un largo camino por recorrer, y no todos los días pueden ser como este, pero ciertamente sentí que este era un momento crucial en el arco del Tour debut de Paul Seixas.

“Naturalmente, esto me da confianza para lo que está por venir. El Tour aún es largo, la parte más difícil está por llegar, así que sigo siendo pragmático. Todavía hay mucho por hacer”, dijo Seixas.

“Hubo una incógnita durante la segunda y tercera semana de carrera. Aún no estamos en la tercera semana, así que tengamos cuidado. Pero he entrenado muy duro para esto. La recuperación es lo más importante ahora, pero hemos trabajado mucho en eso, hemos realizado algunos campos de entrenamiento extremadamente duros, así que sabemos cómo son los esfuerzos y cómo recuperarnos.

“Por ahora todo va bien y si puede continuar así sería fantástico”.

Si bien Seixas logra mantener los pies en la tierra, es posible que los levanten si esta atmósfera continúa en lo que queda de este Tour.

“Creo que toda Francia lo apoyará”, afirmó Laurent Jalabert.

“La manía de Seixa ha comenzado”, respondió Voeckler.