El adolescente prodigio sube dos puestos hasta el cuarto lugar de la general, a sólo 15 segundos del podio tras la etapa 14

Había algo en el aire en Markstein, entre el humo que se elevaba de las barbacoas cargadas de salchichas y la niebla que se arremolinaba para limpiar la ladera de la montaña después de cada ráfaga repentina y torrencial. Las multitudes habían andado en bicicleta y caminado por miles, y sólo una estrecha franja de carretera estaba disponible en medio del espeso túnel de fanáticos en la subida final del Col du Haag.

Paul Seixas había corrido una carrera tranquila hasta ese momento, pero esta atmósfera febril simplemente exigía que volviera a la vida.

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